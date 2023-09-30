日牌Onitsuka Tiger 2024春夏系列 大玩搶眼黑黃配色/不對稱層次穿法

米蘭時裝週剛剛過去，日牌Onitsuka Tiger在2024春夏大玩搶眼的黃黑配色，並以「個性層次」（Personal Layered）為主題，展現多層布料與鏤空剪裁設計等造型。系列基調結合了成熟、現代與雅緻的特質，採用流動式輪廓及動感元素，延續並保留了品牌基因。

個性層次 Onitsuka Tiger在品牌創意總監 Andrea Pompilio的執掌下，實現無限的個性化風格。系列主題為「個性層次」（Personal Layered），採用多層布料，同時疊加不對稱、亂褶與鏤空效果，並巧用留白接縫，進一步豐富往季的疊搭主題。例如繭形外套與纖細輕巧的大衣，呈現復古寬鬆款疊搭，內搭的上衣、襯衫、馬球衫、百慕達短褲和闊腿褲，則塑造了不對稱的疊搭效果。

疊搭廓形 今季富有不少玩味細節，呈現疊搭廓形，如背心的側擺衩、連衣裙和T恤的鏤空效果、長度不一的設計，以及奢品帆布製成的百慕達短褲。而布料的選擇亦十分關鍵：雙面棉織物結構穩定而不失柔軟與彈性，而透視尼龍針織布料則凸顯了皮膚質感。

與日本紡織圖案品牌 nowartt 合作 全新系列也加入與日本紡織圖案品牌nowartt合作設計的花朵印花，紡織圖案靈感源自於構成世間萬物的四種元素——土、水、火、風，承載nowartt的品牌核心：與自然和諧共處的舒適感。這類針織品可用於靈活改造，針織羅紋漁夫針織套衫和羊毛衫的袖子接縫下方均有鏤空設計，既適用於傳統穿法，也可將袖子在胸前打結，打造手臂外露的個性穿法。