日系牛丼大戰！Sukiya、松屋、山牛再開分店 吉野家攻燒肉 $26炒麵套餐任食自助吧

日本過江龍牛丼店繼續擴展版圖！繼山牛上星期進軍秀茂坪開設本地第四間分店，Sukiya今日也進攻荃灣廣場擴充至第17間分店，松屋更將於6月份進駐旺角營運第三間分店。最早進軍本地的吉野家亦出新招還擊！看來牛丼大戰愈戰愈激烈！



Sukiya荃灣廣場店今早開業 $22歎溫泉蛋飯早餐

以日本牛丼連鎖店NO.1自居的Sukiya，1982年於橫濱創立，目前在日本擁有1,956間店舖，香港分店多達17間，遍佈港九、新界。荃灣區繼沙咀道店後，再登陸荃灣廣場，今日正式開幕，餐牌款式與其他分店一樣，牛丼由$29起，美國薄切肥牛配日本100%越光米，提供五種不同分量；新品有香辣蒜芯牛丼以及香炸蒜頭配香辣蒜芯牛丼。新店由早上九時開始營業提供牛肉飯早餐，最平$22就歎到溫泉蛋拌飯早餐，日本米飯大大碗，各款早餐連紫菜、漬物、味噌湯。 Sukiya荃灣店

地址：新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L2樓217-220號舖

營業時間：

星期一至星期日:9am-10pm

最後下單時間:9:30pm



山牛一年開四店攻入秀茂坪 燒肉餐廳品牌山牛 Yakiniku Yamagyu 在日本擁有24家分店，標榜傳承日本傳統風味，以獨特的切割方式鮮切嫩肉，配合長炭直火炙燒鎖住肉汁和香氣。燒肉丼精選上乘的日本銀米，配以日式燒肉技藝燒製的肉類如牛小排，再加上山牛秘方燒肉醬汁，帶出地道燒肉風味。熱門招牌菜有炭火燒牛小排燒肉丼、鹽葱牛小排燒肉丼、麻辣燒肉丼、炭火燒牛咖哩燒肉丼。自去年四月進軍香港選址慈雲山中心開設本地首家分店，短短一年間分別再於形點 II、將軍澳廣場及剛剛於5月20日開業的秀茂坪商場擴張勢力。 山牛 Yakiniku Yamagyu

地址：觀塘秀茂坪秀明道101號秀茂坪商場地下18B號舖

松屋三號店6月登陸MPM文華商場 日本「松屋」創立於1966 年，走親民價連鎖牛肉丼店路線，選用穀飼北美肥牛配日本秋田縣產秋田小町米做牛丼，配上松屋由開業50年以來一直傳承至今的秘製醬汁。自去年8月攻港，9個月內在九龍區連開3間日本直營分店，先後在佐敦、長沙灣插旗。佐敦店4月份轉為24小時營業，早晨定食由3am便開始供應，餐牌也剛更新，比初攻港時期增多了潮州辣椒油口味的芝士牛肉飯及香蔥溫泉蛋牛肉飯；牛肉也可配搭鰻魚、香蔥鹽醬雞肉做「兩餸飯」丼（$63起）。官方早前公布第3間分店將於6月進軍旺角MPM文華商場，令一眾旺角子民十分期待！ 香港松屋3號店(6月開幕)

地址：旺角砵蘭街240-244號MPM文華商場1樓B號舖

