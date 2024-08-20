日藝術家土屋步美「旋舞木片琴」首度在港展出 試玩木片琴/管鐘/律動蹺蹺板

工作壓力大？家庭負擔難以承受？ifc商場由即日起至8月29日，與日本得獎藝術家土屋步美（Ayumi Tsuchiya）合作，將她的知名作品旋舞木片琴帶來香港，成為海外首個互動體驗式手工木藝裝置。參加者彷彿置身生機盎然的綠林當中，在五大互動體驗區探索結合木製手工藝與音樂的裝置。現場更有音樂表演，讓參加者輕鬆一番。

土屋步美是誰？

土屋步美（Ayumi Tsuchiya）是來自日本的手作木工藝術家，擅長以木為媒介，手工製作樂器、齒輪及多元化的裝置，將聲音和觸覺為觀賞者帶來別具一格的互動體驗。土屋步美同時享受邀請觀眾參與創作過程，運用原材料配合不同動態，將自然及音樂結合呈現予觀眾。

首個海外展覽設五大互動體驗展區

「樂韻木林」是土屋步美的海外首個互動體驗式手工木藝裝置展覽，到訪者可探索多件從日本移師香港藝術作品。 「樂韻木林」設有五大互動體驗區，包括首次在香港展出及屬於土屋步美代表作的旋舞木片琴，這個裝置以木片琴為靈感，打造一座由高至低的圓弧形音階木裝置，只需將木球放於木片琴上，隨著木球向下滾動，敲奏出不同的音調，交織出和諧悅耳的旋律。另外更有以上下起伏帶動音韻的律動蹺蹺板、以家傳戶曉童話《拇指姑娘》為創作靈感的花綻舞椅，配合主題特別設計的巨型奇妙蘑菇裝飾及樹之管鐘。

「樂韻木林」互動體驗式手工木藝裝置詳情 日期：即日起至8月29日（星期四） 時間：早上10時30分至晚上9時 地點：香港 ifc商場一樓中庭 電話：2295 3308

「森林和聲」音樂表演

ifc於指定日期舉辦現場音樂表演，由專業敲擊樂手表演輕鬆清新的三重奏，讓大家沉浸於富有生命力的樂韻木林中，享受愉悅氣息。 日期及時間： 8月17、18、24、25日（星期六及日）下午3時至3時45分 8月23日（星期五）下午1時至1時45分 地點：香港 ifc商場一樓中庭

送$1,300商場電子禮券

由即日起至2024年8月29日，成為CLUB ic 會員，並以電子貨幣在同日消費滿指定金額*，即可獲贈價值高達港幣1,300元ifc商場電子禮券；數量有限，換罄即止。

香港ifc商場夏日購物禮遇換領詳情 日期：即日起至2024年8月29日（星期四）或禮券換罄即止 換領地點：禮品換領櫃檯 地點：商場二樓，CHANEL Shoes（2082號舖）隔鄰 時間：上午10時至晚上9時30分 CLUB ic Lobby （只適用於CLUB ic Gold或以上之會員） 地點：國際金融中心一期二樓CLUB ic Lobby 時間：上午10時至晚上8時