日韓人氣滑雪場優惠攻略 滑雪一日遊半價/課程低至88折 精選北海道滑雪酒店

踏入冬季，又迎來每年最期待的雪季，準備好去滑雪！今次為各位盤點日韓多個熱門滑雪地，旅行平台Klook現推出雪國旅行優惠，精選一日遊行程低至半價、北海道滑雪課程88折，另外更提供酒店優惠及滑雪裝備運送服務，即睇詳情。
滑雪一日遊低至半價
即日起Klook推出多重早鳥優惠，正在計劃滑雪旅行就記得不要錯過！
東京出發｜富士山二合目Yeti滑雪場一日遊
Yeti滑雪場位於富士山二合目，自1971年起為滑雪者提供服務。晴朗天氣下可飽覽富士山景觀，吸引全球滑雪者慕名前來，全年四季開放。度假村提供夜間滑雪，有時甚至通宵營業。滑雪場設四個不同難度的斜坡，適合初學者、中級及高級玩家，確保每位遊客都能盡享滑雪樂趣。
全包價：$1,190
立即預約：請按此
札幌出發｜北海道國際滑雪場一日遊
札幌國際滑雪場位於札幌市郊，距市中心約一小時車程，是北海道熱門滑雪勝地之一。憑藉高海拔與充足降雪量，這裡以細膩乾爽的「粉雪」聞名，冬季吸引無數滑雪愛好者前來。滑雪場提供多條雪道，涵蓋初學者適用的緩坡到高難度的高級滑道，滿足不同程度需求。
滑雪者滑雪套餐(巴士+裝備+纜車)價錢：$1,352
立即預約：請按此
大阪出發｜箱館山滑雪度假村一日遊
從大阪出發，2小時盡情享受極致冬季冒險！盡情滑雪，飽覽令人屏息的琵琶湖美景。這座度假村海拔 690 公尺，擁有豐富的優質雪量。在旺季期間，充足的降雪和粉雪，就是JAPOW美名的由來。教學課程提供英語、國語及粵語教練的專業教練指導，快速掌握滑雪技巧。
全包價：$1,498
立即預約：請按此
大阪出發｜神户雪趣與温泉之旅：六甲山玩雪/滑雪+有馬温泉一日遊
從大阪出發，約一小時車程即可抵達關西熱門雪場——六甲山SNOW PARK。不論你是滑雪初學者，還是想和孩子一起玩雪嬉戲，都能在這裏找到最適合的路線。滑雪區裝備齊全，還有兒童雪盆專區，大人小孩盡情狂歡！午餐時，園區內美食選擇豐富。別錯過旁邊的六甲枝垂展望台，其獨特建築與自然景觀完美融合，隨手一拍便是絕美打卡照。隨後前往日本三大古溫泉之一的有馬溫泉，沉浸濃厚古街氛圍，泡金湯或銀湯，感受療癒冬日享受。
滑雪套餐(巴士+裝備+纜車)價錢：$1,159
立即預約：請按此
首爾出發｜伊利希安滑雪、滑雪板+雪地公園之旅
85折優惠！Fantaski冬季全包式冒險之旅，全程2日1夜，早上領取專業滑雪裝備，享用美味午餐，下午參加滑雪課程並自由滑雪，晚餐前體驗手作韓式飯捲與雜菜，晚餐可選豆腐火鍋或韓式烤肉火鍋，入住舒適的Elysian滑雪度假村，翌日享用自助早餐，展開自由活動，隨後參觀Begonia Garden並在綿羊牧場親手餵食綿羊，下午返回首爾，僅距首爾1小時車程，融合滑雪、韓式美食與冰雪樂趣，適合初學者與家庭，盡享冬日精彩！
全包式價錢：1,475
立即預約：請按此
首爾出發｜維瓦爾第度假村官方門票
維瓦爾第度假村官方票券套票低至85折，一次暢玩滑雪、滑雪板、冰雪樂園，還能享受從首爾出發的輕鬆來回接駁！
價錢：$460
立即預約：請按此
首爾出發｜芝山森林度假村滑雪/單板滑雪/雪橇一日遊
芝山森林度假村距離市中心不遠，以與大自然和諧共處為理念，充分利用周圍的自然景觀。芝山滑雪度假村擁有10條雪道，適合初學者和高級滑雪者。此外，度假村距離陶瓷街僅15分鐘路程，愛寶樂園和温泉中心也位於附近。交通便利，非常適合一日遊， 推薦人氣的滑雪或滑雪板全套裝備套餐，非常抵玩。
滑雪或滑雪板全套裝備(含護目鏡+頭盔+手套)價錢：$875
立即預約：請按此
北海道滑雪課程低至88折
留壽都度假村
在留壽都滑雪場參加專業教練的私人課程，體驗滑雪或單板滑雪的樂趣和刺激，教練來自香港、台灣和中國，提供普通話、廣東話和英語的指導。滑雪及滑雪板私人課程2人只需$3,914起。
立即預約：請按此
星野Tomamu滑雪場中英文單/雙板教學及攝影服務
本課程經雪場正式認可，由具備合法工作資格與國際教練證照的專業教練親自授課。1-4人只需$1,957起。
立即預約：請按此
精選北海道必住滑雪酒店
Tomamu the Tower by 星野集團
飯店位於度假村的中心地帶。提供5種房型包括標準房、家庭房、嬰兒/幼兒家庭房、森林及鮭魚主題房，主打簡約溫馨設計。
立即預約：請按此
星野集團 RISONARE Tomamu
RISONARE Tomamu由針葉樹圍繞，位於Tomamu滑雪場旁，出門即雪道。所有客房均是寬敞豪華套房，景觀一流
立即預約：請按此
私家滑雪裝備直送日本低至6折
前往日本滑雪想要帶私家滑雪裝備；Klook有專業運送服務(大型行李如滑雪用品)往返香港及日本。順豐將安排上門提取行李，同時行李處理專員亦會協助辦理登機手續，完成後即可直接在目的地機場取回行李。
立即預約：請按此