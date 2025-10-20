日韓人氣滑雪場優惠攻略 滑雪一日遊半價/課程低至88折 精選北海道滑雪酒店

踏入冬季，又迎來每年最期待的雪季，準備好去滑雪！今次為各位盤點日韓多個熱門滑雪地，旅行平台Klook現推出雪國旅行優惠，精選一日遊行程低至半價、北海道滑雪課程88折，另外更提供酒店優惠及滑雪裝備運送服務，即睇詳情。

滑雪一日遊低至半價

即日起Klook推出多重早鳥優惠，正在計劃滑雪旅行就記得不要錯過！

東京出發｜富士山二合目 Yeti 滑雪場一日遊

Yeti滑雪場位於富士山二合目，自1971年起為滑雪者提供服務。晴朗天氣下可飽覽富士山景觀，吸引全球滑雪者慕名前來，全年四季開放。度假村提供夜間滑雪，有時甚至通宵營業。滑雪場設四個不同難度的斜坡，適合初學者、中級及高級玩家，確保每位遊客都能盡享滑雪樂趣。

全包價：$1,190

立即預約：請按此

札幌出發｜北海道國際滑雪場一日遊

札幌國際滑雪場位於札幌市郊，距市中心約一小時車程，是北海道熱門滑雪勝地之一。憑藉高海拔與充足降雪量，這裡以細膩乾爽的「粉雪」聞名，冬季吸引無數滑雪愛好者前來。滑雪場提供多條雪道，涵蓋初學者適用的緩坡到高難度的高級滑道，滿足不同程度需求。

滑雪者滑雪套餐(巴士+裝備+纜車)價錢：$1,352

立即預約：請按此

大阪出發｜箱館山滑雪度假村一日遊

從大阪出發，2小時盡情享受極致冬季冒險！盡情滑雪，飽覽令人屏息的琵琶湖美景。這座度假村海拔 690 公尺，擁有豐富的優質雪量。在旺季期間，充足的降雪和粉雪，就是JAPOW美名的由來。教學課程提供英語、國語及粵語教練的專業教練指導，快速掌握滑雪技巧。

全包價：$1,498

立即預約：請按此

大阪出發｜神户雪趣與温泉之旅：六甲山玩雪 / 滑雪 + 有馬温泉一日遊

從大阪出發，約一小時車程即可抵達關西熱門雪場——六甲山SNOW PARK。不論你是滑雪初學者，還是想和孩子一起玩雪嬉戲，都能在這裏找到最適合的路線。滑雪區裝備齊全，還有兒童雪盆專區，大人小孩盡情狂歡！午餐時，園區內美食選擇豐富。別錯過旁邊的六甲枝垂展望台，其獨特建築與自然景觀完美融合，隨手一拍便是絕美打卡照。隨後前往日本三大古溫泉之一的有馬溫泉，沉浸濃厚古街氛圍，泡金湯或銀湯，感受療癒冬日享受。

滑雪套餐(巴士+裝備+纜車)價錢：$1,159

立即預約：請按此