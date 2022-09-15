日韓香印提子下午茶召集！品嘗韓國「姬香公主」/ 日本長野縣香印

大大粒皮脆肉嫩，兼帶著蜜糖般的濃密麝香甜味，就是香印提子的時令魅力，各大café餅店又怎會錯過這個黃金機會，以她打造各式美味鹹甜點討大家歡心?

日韓香印提子下午茶召集 │ 凱悅酒店 x 韓國「姬香公主」下午茶＋住宿體驗

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳，聯乘韓國農水產食品流通公社屬非營利性政府機構，帶來一系列以當造韓國香印提子「姬香公主」為主題的精緻鹹甜茶點，她於韓國三級制香印提子質量排名最高，產自最知名的香印產區慶尚北道，其種植過程也非常嚴謹，致使其圓潤飽滿，香脆多汁而且含糖量高，糖度可達到16° Bx或以上，每顆提子亦比一般提子重20%，約重16克，份外香甜矜貴。

是次下午茶美點大部分以「姬香公主」入饌，重點推介韓國香印提子撻，底層的的吉士醬富有提子清香，綴以粒粒香印提子，吸睛之餘亦非常美味，另有韓國香印提子奶凍、韓國香印提子杏仁果仁牛角及鹹點鴨肝醬韓國香印提子檸檬醬配烤酸種包配香印提子檸檬醬等。咖啡廳更特地配合主題，為客人配上清涼的韓國香印提子梳打或韓國香印提子蜜桃汁，瀰漫甜蜜果香。酒店另推出「下午茶‧本地遊」住宿體驗，凡入住可享用韓國香印提子下午茶及原束韓國「姬香公主」香印提子作迎賓禮物。每晚港幣$1,530起。預訂︰https://bit.ly/3c0MV8D

另外，咖啡廳亦提供巨型韓國香印提子撻，糕餅師傅在香氣撲鼻的牛油撻皮內注滿香甜幼滑的香印提子口味吉士醬，再於面層綴以近乎一整束韓國「姬香公主」香印提子！$460(2磅)。網頁預訂：https://bit.ly/3PsztrY

＊韓國香印提子下午茶由即日起至2022年10月31日逢星期一至六下午3時至5時於咖啡廳限量供應，公眾假期除外。咖啡廳另提供外賣下午茶套餐。每兩位$518

尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層│37217700