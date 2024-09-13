早鳥優惠｜ 海外首站《幪面超人 50 週年紀念展》登陸香港 買指定早鳥飛送特別紀念卡

作為海外首站的香港《幪面超人50週年紀念展》終於公布早鳥購票詳情啦！展覽中會展出昭和、平成、令和三個世代的幪面超人，各位大小幪面超人粉絲可以一睹不同年代幪面超人的帥氣。買指定早鳥門票更加可以獲贈2張特別紀念卡。曾飾演幪面超人HAKUBI的志田音音將在展覽開幕當日親臨現場，粉絲有機會與她大合照及率先睇展。有興趣的粉絲們趕快買飛啦！
早鳥優惠及購票詳情公佈：
早鳥優惠將由即日起至9月27日開售。
預售雙人票–HK$168/套（購買預售雙人票的 2人必須一同進入展覽場地）。
預售特典票–HK$158/套（預售特典票包含2張特別紀念卡，共3款設計，隨機送出）
最矚目的《幪面超人50週年紀念展》限定紀念特刊及紀念幣套票將於Incutix網站有售。
展期票（由9月28日起至11月24日）
展期成人票 HK$110/張
展期學生票 HK$88/張
所有購票入場人士，皆可獲贈送限量幪面超人透明相框一張（款式隨機）
曾飾演幪面超人志田音音訪港
志田音音曾於《幪面超人GEATS》飾演幪面超人HAKUBI，擁有清純氣質及甜美笑容的她早已吸納大量日本及香港粉絲。志田音音將會在9月27日展覽開幕當日與大家見面。如果想與她大合照的話，就要按照以下步驟啦！
報名條件：
- 於9月20日上午11時或之前購買《幪面超人50週年展》紀念幣套票乙份；
- 留意官方 Facebook 及 Instagram 最新消息，填妥聯絡資料及表格、回答5條有關《幪面超人》問題，並上載購買紀錄；
- 經會方核對後，將於官方粉絲專頁公佈 10 位幸運兒；
- 10 位幸運兒粉絲可於開幕禮跟志田音音大合照，並獲得志田音音親筆簽名海報一張，而且可以率先參加當天的VIP優先場觀展。
＊活動內容及報名詳情以專頁發佈內容為準。
《幪面超人50週年紀念展》海外首站－香港：
日期：2024 年 9 月 28 日至 11 月 24 日
地址：香港尖沙咀廣東道30號 Anima Tokyo 1/F