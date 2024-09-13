熱門搜尋:
iPhone 16 銀色債券 林明禎 中秋節2024 居屋2024 自助餐優惠 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-09-13 10:11:00

早鳥優惠｜海外首站《幪面超人50週年紀念展》登陸香港 買指定早鳥飛送特別紀念卡

分享：
早鳥優惠｜ 海外首站《幪面超人 50 週年紀念展》登陸香港 買指定早鳥飛送特別紀念卡
adblk5

作為海外首站的香港《幪面超人50週年紀念展》終於公布早鳥購票詳情啦！展覽中會展出昭和、平成、令和三個世代的幪面超人，各位大小幪面超人粉絲可以一睹不同年代幪面超人的帥氣。買指定早鳥門票更加可以獲贈2張特別紀念卡。曾飾演幪面超人HAKUBI的志田音音將在展覽開幕當日親臨現場，粉絲有機會與她大合照及率先睇展。有興趣的粉絲們趕快買飛啦！ 

早鳥優惠及購票詳情公佈： 

早鳥優惠將由即日起至927日開售。 

預售雙人票–HK$168/套（購買預售雙人票的 2人必須一同進入展覽場地）。 

預售特典票–HK$158/套（預售特典票包含2張特別紀念卡，共3款設計，隨機送出）

最矚目的《幪面超人50週年紀念展》限定紀念特刊及紀念幣套票將於Incutix網站有售。

adblk6

預售《幪面超人50週年紀念展》紀念幣套票HK$1,680/套

預售《幪面超人50週年紀念展》限定紀念特刊$499/套

展期票（由928日起至1124日） 

展期成人票 HK$110/ 

展期學生票 HK$88/ 

所有購票入場人士，皆可獲贈送限量幪面超人透明相框一張（款式隨機）

曾飾演幪面超人志田音音訪港

志田音音曾於《幪面超人GEATS》飾演幪面超人HAKUBI，擁有清純氣質及甜美笑容的她早已吸納大量日本及香港粉絲。志田音音將會在927日展覽開幕當日與大家見面。如果想與她大合照的話，就要按照以下步驟啦！ 

報名條件： 

  • 920日上午11時或之前購買《幪面超人50週年展》紀念幣套票乙份； 
  • 留意官方 Facebook Instagram 最新消息，填妥聯絡資料及表格、回答5條有關《幪面超人》問題，並上載購買紀錄； 
  • 經會方核對後，將於官方粉絲專頁公佈 10 位幸運兒； 
  • 10 位幸運兒粉絲可於開幕禮跟志田音音大合照，並獲得志田音音親筆簽名海報一張，而且可以率先參加當天的VIP優先場觀展。 

＊活動內容及報名詳情以專頁發佈內容為準。 

志田音音

《幪面超人50週年紀念展》海外首站－香港： 

日期：2024 9 28 日至 11 24  

地點：INCUBASE Arena 

地址：香港尖沙咀廣東道30 Anima Tokyo 1/F

amJetso送 Bodysonic先力牌窗口式冷氣機X靜音循環風扇X電動冷凍小風扇

 
 
 