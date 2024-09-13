早鳥優惠｜ 海外首站《幪面超人 50 週年紀念展》登陸香港 買指定早鳥飛送特別紀念卡

作為海外首站的香港《幪面超人50週年紀念展》終於公布早鳥購票詳情啦！展覽中會展出昭和、平成、令和三個世代的幪面超人，各位大小幪面超人粉絲可以一睹不同年代幪面超人的帥氣。買指定早鳥門票更加可以獲贈2張特別紀念卡。曾飾演幪面超人HAKUBI的志田音音將在展覽開幕當日親臨現場，粉絲有機會與她大合照及率先睇展。有興趣的粉絲們趕快買飛啦！