旺角君蘭冰室賣班蘭雞尾包 記者實試：連椰絲餡都係青BB綠色！

早前生活組在官方Facebook出Pandan Man天然班蘭蛋糕帖文，網民反應熱烈，得知本地班蘭控為數不少！恰巧日前記者途經旺角朗豪坊地庫的君蘭冰室，發現餅櫃售賣多款新推出的班蘭包點，一片綠油油，即睇有咩「超班」出品！

罕見班蘭咖央千層酥皮撻 君蘭冰室自去年11月開業，先後大搞綽頭，如$20兩餸飯期間限定優惠、撻類買4送2新年限時優惠等。今次輪到大賣「超班」系列出品，包括由君蘭麵包廠製作的班蘭咖央千層酥皮撻、班蘭雞尾包、班蘭奶黃菠蘿包、班蘭咖央椰絲吐司、班蘭咖央曲奇、以及班蘭芝士蛋糕。



雞尾包椰絲餡不太甜 其中千層酥皮撻和雞尾包色澤特別翠綠，前者以竹炭黑色酥皮包著螢光綠蛋漿，每件售$20；後者雞尾包每個售$14，價錢合理。記者以客人身份購買班蘭雞尾包試食，咬下看見麵包裡全是鮮綠色，包身偏乾，連椰絲餡都是一致青BB綠，椰絲餡的甜味與質感就跟平時吃的雞尾包差不多，甜度中等不會過份甜，班蘭天然的清香相對不明顯。

專頁大推超班系列 看麵包廠Facebook專頁亦有大力推介自家超班系列出品，除了以上，還有懷舊的班蘭忌廉筒及新派的班蘭紅豆小牛角酥，只限於尖沙咀及銅鑼灣分店供應。專頁更提到「班蘭系列以清香翠綠嘅斑蘭葉為靈感，散發自然香氣，完全無人工添加嘅死甜感。」不過並沒有詳細說明產品有沒有添加色素。



君蘭冰室 地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊商場B2層26-27號舖

營業時間：每日上午8時至晚上11時

