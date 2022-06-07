旺角好去處｜LEGO專門店登陸朗豪坊 $99自製專屬LEGO人仔

樂高認證專門店(LEGO Certified Store)，最近以全新形象回歸旺角朗豪坊，新店以未來感為主題，同時給合數碼技術，帶來不一樣的拼砌體驗。新店不單有充滿香港街道特色的馬賽克牆，更引入Minifigure Factory LEGO人仔工廠，讓大家DIY專屬LEGO人仔！

首個 LEGO 人仔工廠 DIY專屬 LEGO 人仔 全新概念店引入首個LEGO人仔工廠(Minifigure Factory)，客人可以製作專屬的樂高人仔，可加上文字或貼圖，現場有多達20個「香港」圖案以供選擇，更可以畫出不同圖案或簽名，設計出獨一無二的人仔服飾，完成設計後即場在店內打印。製作服飾之後，即可揀選不同髮型、表情、下身服飾，以至手上的配件，而且只需$99，各位LEGO迷一定要玩！

馬賽克牆重現旺角街道 LEGO迷另一期待位，相信是每間專門店度身打造的馬賽克牆，該店設計以旺角街道夜景為藍本，以半透明顆粒及背光效果，還原街道中大小相交替的霓虹燈牌，熱鬧的街道中途人熙來攘往和巴士在街道上穿梭，逼真重現旺角「街邊太多人與車」的日常面貌，為概念店注入本地特色。專門店亦準備一系列獨家贈禮，讓粉絲們盡享購物優惠。