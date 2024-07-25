旺角捌捌陸台式雞煲火鍋買一送一 人均$184任飲任食再送民豐粉糯米糍

人氣台灣夜市主題料理店 「捌捌陸」推出台式雞煲火鍋買一送一優惠！二人同行，人均$184任食麻辣雞煲、美國肥牛、花生麻吉燒、夜市小食同台式甜品，再送民豐粉麵行糯米糍！今日(7月25日)下午三時正式開賣，即睇內文了解詳情。

旺角分店以新派台式小菜館為主題，店內裝修以天燈及木系為主，盡顯台灣之美。現時更設有「期間限定」，凡惠顧台式雞煲即送民豐粉麵行芝麻味糯米糍一粒，豪華雞煲即送開心果味糯米糍一粒。 台式雞煲火鍋任飲任食套餐包括： 薑母鴨 / 五杯鴨 / 台式雞煲：麻辣雞煲 、三杯雞煲、麻油雞煲、黃金芝士雞煲 任食肉類：美國肥牛、美國牛板腱、五香雞件、豬梅花片、午餐肉、荷蘭五花腩、羊卷肉、醉雞件 任食丸類：芝士腸、胡椒豬肚丸、流心芝士丸、墨汁墨魚丸、芝麻麻吉燒、花生麻吉燒、花枝丸 任食配菜：山根、韓國年糕、響鈴、炸魚皮、蜂巢豆腐、鴨血、出前一丁、王子麵 任食菜類：娃娃菜、唐生菜、皇帝菜、豆苗粟米、芫茜、小棠菜、秀珍菇、金針菇、冬菇、白蘿蔔、萵荀、蓮藕、西洋菜、油麥菜、靈芝菇 海鮮類：時令海鮮精選2款 台式主食：迷你滷肉飯、迷你紅燒牛肉麵、迷你葱油乾拌麵 台式小食：涼拌木耳、涼拌大豆芽、涼拌小黃瓜、雙色QQ地瓜球、酥炸花枝丸、原味台灣腸、黑糖地瓜條、香酥鍋巴、甜不辣 夜市小食：麻辣鴨血、花枝丸紫菜湯、鹽酥雞、鹽酥肉、滷水牛根、滷水牛肚、滷水豆腐、滷水豬手 台式甜品：黑糖糍粑、鮮奶燉桃膠 台式飲品：兩杯1L 星閃閃啤酒 或 日月潭紅茶、凍頂烏龍茶、茉香綠茶、古早味冬瓜茶、蜂蜜綠茶、柚子蜂蜜綠茶、洛神花茶、百香果綠茶 【KKday 快閃限量搶 - 買一送一】120 分鐘台式雞煲火鍋任飲任食套餐，送民豐芝麻糯米糍（17:00 – 22:00 ） KKday 優惠: HK$368/2 位，平均HK$184/位（原價 成人HK$736/2位） 小童（3 –11 歲）HK$150/位 （現場另收加一服務費，週末及公眾假期另收HK$20附加費） *每位可獲贈民豐粉麵行芝麻糯米糍一粒 立即預訂：請按此