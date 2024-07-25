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生活
2024-07-25 14:30:00

旺角捌捌陸台式雞煲火鍋買一送一 人均$184任飲任食再送民豐粉糯米糍

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旺角捌捌陸台式雞煲火鍋買一送一 人均$184任飲任食再送民豐粉糯米糍

人氣台灣夜市主題料理店 「捌捌陸」推出台式雞煲火鍋買一送一優惠！二人同行，人均$184任食麻辣雞煲、美國肥牛、花生麻吉燒、夜市小食同台式甜品，再送民豐粉麵行糯米糍！今日(7月25日)下午三時正式開賣，即睇內文了解詳情。

旺角分店以新派台式小菜館為主題，店內裝修以天燈及木系為主，盡顯台灣之美。現時更設有「期間限定」，凡惠顧台式雞煲即送民豐粉麵行芝麻味糯米糍一粒，豪華雞煲即送開心果味糯米糍一粒。

台式雞煲火鍋任飲任食套餐包括：

薑母鴨 / 五杯鴨 / 台式雞煲：麻辣雞煲 、三杯雞煲、麻油雞煲、黃金芝士雞煲

任食肉類：美國肥牛、美國牛板腱、五香雞件、豬梅花片、午餐肉、荷蘭五花腩、羊卷肉、醉雞件

任食丸類：芝士腸、胡椒豬肚丸、流心芝士丸、墨汁墨魚丸、芝麻麻吉燒、花生麻吉燒、花枝丸

任食配菜：山根、韓國年糕、響鈴、炸魚皮、蜂巢豆腐、鴨血、出前一丁、王子麵

任食菜類：娃娃菜、唐生菜、皇帝菜、豆苗粟米、芫茜、小棠菜、秀珍菇、金針菇、冬菇、白蘿蔔、萵荀、蓮藕、西洋菜、油麥菜、靈芝菇

海鮮類：時令海鮮精選2款

台式主食：迷你滷肉飯、迷你紅燒牛肉麵、迷你葱油乾拌麵

台式小食：涼拌木耳、涼拌大豆芽、涼拌小黃瓜、雙色QQ地瓜球、酥炸花枝丸、原味台灣腸、黑糖地瓜條、香酥鍋巴、甜不辣

夜市小食：麻辣鴨血、花枝丸紫菜湯、鹽酥雞、鹽酥肉、滷水牛根、滷水牛肚、滷水豆腐、滷水豬手

台式甜品：黑糖糍粑、鮮奶燉桃膠

台式飲品：兩杯1L 星閃閃啤酒 或 日月潭紅茶、凍頂烏龍茶、茉香綠茶、古早味冬瓜茶、蜂蜜綠茶、柚子蜂蜜綠茶、洛神花茶、百香果綠茶

【KKday 快閃限量搶 - 買一送一】120 分鐘台式雞煲火鍋任飲任食套餐，送民豐芝麻糯米糍（17:00 22:00

KKday 優惠: HK$368/2 位，平均HK$184/位（原價 成人HK$736/2位）

小童（3 –11 歲）HK$150/位

（現場另收加一服務費，週末及公眾假期另收HK$20附加費）

*每位可獲贈民豐粉麵行芝麻糯米糍一粒

立即預訂：請按此

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豪華雞煲火鍋套餐除上述台式雞煲火鍋套餐食品，另設特濃沙嗲湯底、藥膳湯底、香濃蕃茄湯厎、麻辣湯底、壽喜燒、地獄豚骨。

肉類更可選擇美國PRIME 牛三角小排、美國PRIME 牛肩胛。

台式小食：花雕雞卷、鹽酥柳葉魚、香酥臭豆腐

夜市小食：滷水蘭花乾

台式甜品：仙草凍 配（芋圓/紅豆/珍珠/椰果/雪糕/芋泥）

台式飲品：珍珠奶茶、仙草奶茶、黑糖珍珠奶茶、黑糖珍珠鮮奶

【KKday 快閃限量搶 - 買一送一】120 分鐘豪華雞煲火鍋任飲任食套餐，送民豐開心果糯米糍（17:00 22:00

KKday 優惠: HK$498/2 位，平均HK$249/位（原價 成人HK$996/2位）

小童（3 –11 歲）HK$150/位

（現場另收加一服務費，週末及公眾假期另收HK$20附加費）

*每位可獲贈民豐粉麵行開心果糯米糍一粒

立即預訂：請按此

優惠期 (預訂期) ：2024年7月25日15:00至7月31日23:59

用餐日期：2024年7月26日至9月15日

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號舖

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