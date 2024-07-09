旺角新店｜台灣過江龍「燒肉 Smile」旺角開業 首日全單5折！套餐最平$128 任食韓式小菜 打卡送巨無霸海蝦

台灣人氣單人燒肉過江龍「燒肉 Smile」將於7月19日正式登陸香港，選址旺角文華中心「築間餐飲聚落」開業，大家到時又多間台灣美食可供選擇！餐廳主打多款燒肉套餐，食客可任食生菜及韓式小菜自助吧，平日午市雙拼套餐最平$128起，開幕當日更有全單5折優惠，有興趣的話一於bookmark定日期！

「燒肉 Smile」品牌來自台灣，年銷可達120萬份肉品，深受台灣人喜愛！店舖有多款包括豬、牛、雞、海鮮的燒肉套餐，口味可以選擇日式麻油椒鹽或韓式辣拌醬，套餐亦會隨餐附上日本越光米飯、元祖人蔘雞湯或雪濃牛骨湯二選一、甜品及飲料，更可在無限享用生菜沙拉吧和韓式小菜自助吧，平日午市雙拼套餐最低$128，正餐單拼套餐$168、雙拼套餐$178 起。 如果想一次過嚐盡多款招牌食材，推介Smile 盛合($328)，包括腹前牛小排、封門柳、豬頸肉等食材，更有有鱸魚菲力、北寄貝等多款海鮮供選擇，海鮮每日新鮮直送，現點現切，保證品質新鮮。另外燒鳥盛合($258)同樣食材選擇豐富，有齊雞腿肉、雞中翼和雞子、日本雞頸肉、雞膝軟骨及雞軟骨五種部位，口感味道夠晒滿足！

即睇3大開業優惠！

1.香港分店開幕優惠！開業首日全單 5 折

為慶祝香港燒肉 Smile 開幕，凡於 2024 年 7 月 19 日開業首日惠顧旺角燒肉 Smile 的朋友，即可享全單 5 折優惠！*

*加一服務費後計算折扣；活動當日僅提供內用，不提供打包、外帶服務。不得與點數兌換及其他優惠合併使用。



2.訂座皆有賞！8 月底訂座贈送贈送肉品/海鮮

凡於 8 月底前使用 Openrice 訂座惠顧旺角燒肉 Smile 的朋友，即免費贈送價值 HK$100的肉品/海鮮 7 選 1 份！*

*7 選 1 食材包括：牛五花 80g / 豚五花 80g / 膠原雞腳筋 60g / 雞腿肉 100g / 雞軟骨 80g / 日本雞頸肉 80g/ 海蝦 5 隻



3.收藏打卡贈巨無霸海蝦

於 Openrice /大眾點評收藏「焼肉スマイル (燒肉 smile)」或於 FB/IG 打卡，即可以優惠價$20 加購限量巨無霸海蝦一隻(原價 $70)！



燒肉 Smile 香港旺角店

地址：九龍旺角砵蘭街 240-244 號旺角文華商場 1 樓 C 鋪

電話：3565 0743

營業時間：上午 11 時至晚上 11 時