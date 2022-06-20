旺角綠洲嘉年華｜親子及寵物工作坊、本地手作及寵物市集、攤位遊戲狗狗領養日 KKday獨家優惠低至45折

本年旺角鬧市區最大型的親子綠色寵物共融嘉年華！6月25、26日會舉行首個嘉年華，現埸劃分為幾個區域包括親子及寵物工作坊、攤位遊戲、狗狗領養日、音樂表演、本地手作及寵物市集、園莆花藝墟市、綠色環保教育等玩樂新體驗，讓大人小朋友毛孩都可以盡情狂歡！ 多個攤位遊戲 準備了多個攤位遊戲及獎品等著親子們盡情來玩，包括汽水圈、圈圈有獎、大型飛標等，還有身為綠色平台Uplive冠名贊助，以打造不同生活消閒娛樂，提供優質遊戲攤位體驗！Uplive於2019年榮獲Twitter授予的「最具國際影響力品牌獎」，每日為香港在內的全球3億用戶提供獨一無二的娛樂直播體驗，以帶領大家直播新潮流，創造更多無限可能。 本地手作及寵物市集 超過30位檔主帶嚟自家手作品牌及來自各地的品牌，包括戶外用品、寵物用品食品、花圃種植、園藝品、香薰、手作品等！

留影及展覽區 不能前往外地旅遊，又想找些特別的主題活動，同另一半或一家人開心放下假，影靚相？今次邀請@DefenderLand_hk x @MicasaStudio1437細心安排兩輛型格露營車Land Rover Defender來到《旺角綠洲嘉年華》配合露營用品展示，由專業攝影師提供即時拍照留念，留住難忘回憶。

親子工作 坊 旺角綠洲嘉年華的親子工作坊更可以讓每一位參與的小朋友，了解到香港的傳統文化，也可以讓他們發揮無限創意。

「砌起香港」 fotomo 相片微縮模 型 Fotomo是利用景物層次感豐富的視覺元素拼貼出立體感或空間感，製造出連仿真玩具也未必達到的寫實效果，從而保留社區美好事物。每一天，都有事物在不知不覺間消失，我們沒辦法阻止，但保育實在不是一件困難的事，而人人都可以靠自己做到，只要我們把所喜歡的事物製成模型，放在家中觀賞或當 朋友探訪時介紹給他們，已是一種好好的保育。立即報名參加 Fotomo相片微縮模型工作坊，學完即可自己做保育！ 日期：6月25、26日 時間：12 - 8 pm 工作坊：45分鐘/時段

「摺熠我城」立體摺 紙 摺紙源遠流長的傳統手工，一張薄薄的手工紙，幾下功夫便能 成精美作品，賞心悅目，實在值得社會高度重視！我們尤其喜 歡立體摺紙，如要摺得好，靠的是細心、記性、能耐和勤力，這 是很平等的。即使五指不全，也一定有辦法摺出好作品，成為 師傅。所以摺紙是很值得窮一身之力鑽研，而摺紙世界是非常 浩瀚，學之不完，要在這方面成功，先要有強烈的學習意慾和精神！立即報名參加立體摺紙工作坊，帶件作品回家！ 日期：6月25、26日 時間：12 - 8 pm 工作坊：30分鐘/時段

「歲月如歌」白鐵信箱 x 立體摺紙 「打鐵」工藝在塑膠工業未普及之前非常盛行，但信箱不一定 要用鐵打成，用紙摺出來不是更方便嗎？全港首創，以一張紙 摺成，說簡單卻不簡單，一旦掌握到全套摺法，你便會非常了不起！其實有兩種摺法，一難一易，導師會把兩種方法都教你。採用優質靚紙，摺完可掛起來收信，或用來送禮，有意思 又有驚喜！更可能帶來好運！立即報名參加懷舊信箱摺紙工作坊，探索及表現不可多得的信箱城市美學、舊時風采。 日期：6月25、26日 時間：12 - 8 pm 工作坊：30分鐘/時段