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2022-06-20 22:40:25

旺角綠洲嘉年華｜親子及寵物工作坊、本地手作及寵物市集、攤位遊戲狗狗領養日 KKday獨家優惠低至45折

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旺角綠洲嘉年華集合了親子及寵物工作坊、攤位遊戲、狗狗領養日、音樂表演、園圃花藝墟市、本地手作及寵物市集。

旺角綠洲嘉年華集合了親子及寵物工作坊、攤位遊戲、狗狗領養日、音樂表演、園圃花藝墟市、本地手作及寵物市集。

本年旺角鬧市區最大型的親子綠色寵物共融嘉年華！62526日會舉行首個嘉年華，現埸劃分為幾個區域包括親子及寵物工作坊、攤位遊戲、狗狗領養日、音樂表演、本地手作及寵物市集、園莆花藝墟市、綠色環保教育等玩樂新體驗，讓大人小朋友毛孩都可以盡情狂歡！

 

多個攤位遊戲

準備了多個攤位遊戲及獎品等著親子們盡情來玩，包括汽水圈、圈圈有獎、大型飛標等，還有身為綠色平台Uplive冠名贊助，以打造不同生活消閒娛樂，提供優質遊戲攤位體驗！Uplive2019年榮獲Twitter授予的「最具國際影響力品牌獎」，每日為香港在內的全球3億用戶提供獨一無二的娛樂直播體驗，以帶領大家直播新潮流，創造更多無限可能

 

 

本地手作及寵物市集

超過30位檔主帶嚟自家手作品牌及來自各地的品牌，包括戶外用品、寵物用品食品、花圃種植、園藝品、香薰、手作品等

 

@ferox.outdoor│REX SPECS - V2 護目鏡 @ferox.outdoor│SPRINGER - CLASSIC 寵物 便攜防漏水樽 @6dots.co│Waterproof Bucket Hat @bitaskog│陶瓷小象盆栽 @bitaskog│和風便當盒食用小盆栽 @aromakitten_│花瓶貓咪擴香石 @blindelicious│自家製手工寵物零食 @ballballpetmarket│Handmade 寵物圍巾飾物 @aromakitten_│美人魚DIY擴香石

留影及展覽區

不能前往外地旅遊，又想找些特別的主題活動，同另一半或一家人開心放下假，影靚相？今次邀請@DefenderLand_hk x @MicasaStudio1437細心安排兩輛型格露營車Land Rover Defender來到《旺角綠洲嘉年華》配合露營用品展示，由專業攝影師提供即時拍照留念，留住難忘回憶。

於旺角綠洲嘉年華家長及小朋友可與露營車影靚相。

於旺角綠洲嘉年華家長及小朋友可與露營車影靚相。

親子工作

旺角綠洲嘉年華的親子工作坊更可以讓每一位參與的小朋友，了解到香港的傳統文化，也可以讓他們發揮無限創意。

「砌起香港」fotomo相片微縮模型

「砌起香港」fotomo相片微縮模型

「砌起香港」fotomo相片微縮模

Fotomo是利用景物層次感豐富的視覺元素拼貼出立體感或空間感，製造出連仿真玩具也未必達到的寫實效果，從而保留社區美好事物。每一天，都有事物在不知不覺間消失，我們沒辦法阻止，但保育實在不是一件困難的事，而人人都可以靠自己做到，只要我們把所喜歡的事物製成模型，放在家中觀賞或當 朋友探訪時介紹給他們，已是一種好好的保育。立即報名參加 Fotomo相片微縮模型工作坊，學完即可自己做保育

日期：62526

時間：12 - 8 pm

工作坊：45分鐘/時段

「摺熠我城」立體摺紙

「摺熠我城」立體摺紙

「摺熠我城」立體摺

摺紙源遠流長的傳統手工，一張薄薄的手工紙，幾下功夫便能 成精美作品，賞心悅目，實在值得社會高度重視！我們尤其喜 歡立體摺紙，如要摺得好，靠的是細心、記性、能耐和勤力，這 是很平等的。即使五指不全，也一定有辦法摺出好作品，成為 師傅。所以摺紙是很值得窮一身之力鑽研，而摺紙世界是非常 浩瀚，學之不完，要在這方面成功，先要有強烈的學習意慾和精神！立即報名參加立體摺紙工作坊，帶件作品回家

日期：62526

時間：12 - 8 pm

工作坊：30分鐘/時段

「歲月如歌」白鐵信箱x立體摺紙

「歲月如歌」白鐵信箱x立體摺紙

「歲月如歌」白鐵信箱x立體摺紙

「打鐵」工藝在塑膠工業未普及之前非常盛行，但信箱不一定 要用鐵打成，用紙摺出來不是更方便嗎？全港首創，以一張紙 摺成，說簡單卻不簡單，一旦掌握到全套摺法，你便會非常了不起！其實有兩種摺法，一難一易，導師會把兩種方法都教你。採用優質靚紙，摺完可掛起來收信，或用來送禮，有意思 又有驚喜！更可能帶來好運！立即報名參加懷舊信箱摺紙工作坊，探索及表現不可多得的信箱城市美學、舊時風采

日期：62526

時間：12 - 8 pm

工作坊：30分鐘/時段

《狗狗領養及義賣日》

《狗狗領養及義賣日》

狗狗領養日x慈善義

寵物友善嘉年華當然少不了領養及義賣日，以支持一班拯救無數浪浪前線的寵物慈善團體及義工們，為毛孩出一分力另外，今次主辦方更邀請了成立於2008年，現時收容逾200隻無家可歸的毛孩，並專注牠們的治療和康復，為牠們尋找新家園，同時致力向公眾推廣尊重生命、愛護動物的訊息的@KellyAnimalsShelter來到旺角綠洲舉行《狗狗領養及義賣日》希望為待領養狗狗成功尋家，同時讓小朋友可以有機會親親唐唐與寵物互動交流，發放無限正能量！

日期：62526

領養狗狗到場時段：2 - 5 pm

義賣時段：1 - 6 pm

寵物市集：12 - 8 pm

 

旺角綠洲嘉年華｜親子及寵物工作坊、攤位遊戲、狗狗領養日、音樂表演、園圃花藝墟市、本地手作及寵物市集

查詢：https://www.kkday.com/zh-hk/product/130059?cid=13367

 

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