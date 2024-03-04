旺角美食｜人氣新派西餐廳Homeland登陸旺角！兩小時任飲生啤/紅白酒/氣泡酒

喜歡食西餐或想找個坐得舒適的地方和親朋好友相聚的話，便要留意以下這間好推介啦！主打新派西餐的Homeland正式登陸旺角，旺角新店走全新Restaurant & Bar風格，特設深宵時段營業至深夜2點，各位夜貓們便可享受香港夜繽紛！旺角店首設串燒小食系列，及兩小時任飲指定生啤及精選紅、白、汽酒等，深宵時段更會提供意粉、各種特色小食等。新張期間，全線更會重新推出過往人氣之選，限定招牌德國香脆炸豬手套餐，包括前菜、沙律、餐湯、主菜、飲品，更可以優惠價升級各種餐點，及加購甜品小食，人均只需$197起，超抵食，即睇內文詳情。

新張限定！全線推出香脆德國豬手套餐 人均$197起

Homeland 新張期間，全線重新推出過往人氣之選，限定招牌德國香脆炸豬手套餐，$788起/4位 套餐包括前菜、沙律、餐湯、主菜、飲品，更可以優惠價升級各種餐點，及加購甜品小食，人均只需$197起。

德國豬手採用蔬菜香料慢煮12小時，風乾表面，再以油炸三次：第一次定型、第二次上色、第三次炸脆表層。咸香酥脆的德國豬手經過複雜程序製作後，才能保持到皮脆肉嫩，豬手不會因為失去肉汁而變得乾身。上菜時會附上果醋燒汁、芥茉籽醬、酸菜三種醬料，酸甜開胃，緩解油膩。

餐湯配蒜蓉包可自選4款，有廚師精選濃湯及法式鮮打龍蝦湯 (+$18)；特色沙律可自選兩款，有慢煮雞胸日式胡麻沙律、泰式柚子墨魚仔沙律，及煙三文魚凱撒沙律 (+$18)；主食可自選兩款，有黑松露野菌燉飯、卡邦尼意粉、蒜香辣椒炒大蜆意粉 (+$48) 、咸蛋黃喇沙軟珍寶殼蟹燉飯 (+$78)、波士頓龍蝦占米多黑松露闊麵 (+$88)、墨西哥雞肉芝士餡餅 (+$48)、BBQ醬燒滋味豬肋骨 配薯條 (+$58)，及香煎澳洲安格斯肉眼扒 配薯菜 (+$88)；4杯基本飲品或以半價升級特飲/紅白酒。