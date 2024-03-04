旺角美食｜人氣新派西餐廳Homeland登陸旺角！兩小時任飲生啤/紅白酒/氣泡酒

喜歡食西餐或想找個坐得舒適的地方和親朋好友相聚的話，便要留意以下這間好推介啦！主打新派西餐的Homeland正式登陸旺角，旺角新店走全新Restaurant & Bar風格，特設深宵時段營業至深夜2點，各位夜貓們便可享受香港夜繽紛！旺角店首設串燒小食系列，及兩小時任飲指定生啤及精選紅、白、汽酒等，深宵時段更會提供意粉、各種特色小食等。新張期間，全線更會重新推出過往人氣之選，限定招牌德國香脆炸豬手套餐，包括前菜、沙律、餐湯、主菜、飲品，更可以優惠價升級各種餐點，及加購甜品小食，人均只需$197起，超抵食，即睇內文詳情。
新張限定！全線推出香脆德國豬手套餐 人均$197起
Homeland 新張期間，全線重新推出過往人氣之選，限定招牌德國香脆炸豬手套餐，$788起/4位 套餐包括前菜、沙律、餐湯、主菜、飲品，更可以優惠價升級各種餐點，及加購甜品小食，人均只需$197起。
德國豬手採用蔬菜香料慢煮12小時，風乾表面，再以油炸三次：第一次定型、第二次上色、第三次炸脆表層。咸香酥脆的德國豬手經過複雜程序製作後，才能保持到皮脆肉嫩，豬手不會因為失去肉汁而變得乾身。上菜時會附上果醋燒汁、芥茉籽醬、酸菜三種醬料，酸甜開胃，緩解油膩。
餐湯配蒜蓉包可自選4款，有廚師精選濃湯及法式鮮打龍蝦湯 (+$18)；特色沙律可自選兩款，有慢煮雞胸日式胡麻沙律、泰式柚子墨魚仔沙律，及煙三文魚凱撒沙律 (+$18)；主食可自選兩款，有黑松露野菌燉飯、卡邦尼意粉、蒜香辣椒炒大蜆意粉 (+$48) 、咸蛋黃喇沙軟珍寶殼蟹燉飯 (+$78)、波士頓龍蝦占米多黑松露闊麵 (+$88)、墨西哥雞肉芝士餡餅 (+$48)、BBQ醬燒滋味豬肋骨 配薯條 (+$58)，及香煎澳洲安格斯肉眼扒 配薯菜 (+$88)；4杯基本飲品或以半價升級特飲/紅白酒。
CP值極高！人均$295起就吃到逾10款海鮮及美食
自重磅推出新奧爾良巨型海鮮盤後，深受不少食客歡迎及喜愛，並與惹味桂花啤酒雞($298) 成為招牌主打菜式，適合一家大細、三五知己、約會等一同暢聚的嚐鮮好地方！新奧爾良巨型海鮮盤人均只需$295起，即可品嚐到逾10款海鮮連配料，新奧爾良海鮮盤當中更包括波士頓龍蝦、北海道松葉蟹腳及根廷珍寶赤蝦及其他多款海鮮，口味更可選蒜香牛油汁/蒜香卡真汁(辣)，享受邪惡蒜香濃郁海鮮。海鮮套餐可選中 Size($628起) 或 大 Size($1180起)，套餐包括自選餐湯、沙律、海鮮盤、主食、醬汁及基本飲品，主食可以優惠價升級更多款式，及以優惠價追加其他小食或拼盤，基本飲品可升級特飲、紅白酒或手工花茶等，更可以優惠價$48加購本地手工蛋糕，套餐每日由晚市5時後開始供應；因餐廳座位有限，建議大家提前訂座！
$198兩小時任飲生啤+精選紅酒/白酒/氣泡酒
旺角新店特設深宵時段營業至深夜2點，為大家帶來夜繽紛深宵美食體驗。旺角Homeland首設串燒小食系列，及 $198兩小時任飲指定生啤及精選紅、白、氣泡酒等。
另外，深宵時段提供多款小食及意粉，包括德國腸小食拼盤、酥炸吉列廣島蠔、脆炸粗直薯條、香脆炸雞翼、炸水牛芝士條等。
Homeland
旺角店地址：旺角彌敦道726號19樓
旺角店電話： +852 6602 6675
荃灣店地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B109-110號舖
荃灣店電話： +852 9160 3680
營業時間：星期一至日 12:00 - 02:00