旺角美食｜人氣燒肉店「牛魔」新開一人燒肉店 $48起歏燒肉餐！新店優惠$1加購牛舌/$28任食蘭王蛋

8月又有新店開張！香港人氣燒肉店品牌 Yakiniku More「牛魔」，尖沙咀總店今年迎來六週年，決定於旺角開設品牌首間分店副線「牛魔一人燒肉」。餐廳主打價錢實惠兼具品質的一人燒肉，燒肉套餐只需 $48 起，十分抵食！承襲尖沙咀總店奉行的極高品質出品，新店還有提供一人、二人套餐及和牛燒肉套餐等多項不同類別內容，豐儉由人。喜歡食燒肉的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

牛魔一人燒肉

$48 起一人燒肉套餐 多款和牛及高級牛肉部位可供選擇 近年香港興起一人燒肉的潮流，不需大費周章地再相約一大班人，只需要一個人便能隨時享受燒肉，真正的「一個人都可以盡興」。「牛魔」向來以提供三個不同國家和牛，以及混合日、韓兩地燒肉傳統食法而受燒肉迷所喜愛，乘著開業 6 週年首次進軍旺角，開設和牛一人燒餐廳，走性價比特高的一人燒肉路線，價位位於 $48 至 $300 間，提供 19 款燒肉套餐，$48 起即可享用一份 100g 的燒肉、一份沙律、一份湯品及一碗白飯，可說是震憾整個九龍區。套餐亦設有增量版本，每款肉品的份量加倍，絕對能滿足各位食肉獸的胃口。 新店有各種牛肉部位可供選擇，包括鮮嫩豐滿的牛五花、港人熱愛的安格斯牛舌、爽口的牛板腱、牛味濃郁的封門柳等，無論是想追求肉味或是口感，都應有盡有。同時店內亦有和牛套餐供應，讓人可以隨時輕奢侈一番。不論是鮮嫩多汁的澳洲 M9 和牛肉眼、軟嫩味濃的牛肩肉、油份豐腴的日本 A4 和牛西冷，或是柔軟甘甜的牛小排套餐等，通通都能選擇。如果想為自己帶來一份矜貴的燒肉套餐，可以點上一份原塊上枱的日本 A4 西冷牛排 或 澳洲 M9 肉眼牛排，只要不用 $250 的價格，就能享受到油脂豐腴的和牛，相當划算。

若想一次過品嚐多款不同種類的燒肉，還有份量及食材種類 double up 的極尚燒肉系列。4 款套餐專為頂級肉食者而設，如牛魔燒肉組合七款盛 ($298)，能夠一次享用 7 款燒肉單品 — 分別有 和牛牛肩肉、薄切和牛舌、澳洲和牛牛臀上蓋肉、全天然豚五花薄切、全天然豚五花厚切、黑毛豬頸肉 及 醬油雞肶肉，超級豐盛，保證食客能捧著肚子離開！ 想專心享用和牛的食客，則可選擇牛魔和牛燒肉盛 ($278)，全和牛陣容，分別有 A4 和牛霜降、澳洲和牛西冷、澳洲和牛牛臀上蓋肉、澳洲和牛五花、和牛牛肩肉、厚切和牛舌，定能叫燒肉狂都心滿意足！ 若跟親友一同用餐，餐廳亦有二人享用的燒肉套餐 — 牛魔二人激安之選 ($398)，集齊全海陸空肉品，包括有澳洲 M9 肉眼牛排、全天然豚五花（厚切）、醬油雞脾肉 及 2 隻特大虎蝦，人均 $200 就可享用，在香港其他地方亦難以找到可以一比的餐廳，絕對叫食客心滿意足！

$28 無限追加蘭王蛋 除了牛肉質素，不少人吃燒肉少不了來一份雞蛋，讓牛肉蘸上蛋液進食。為了讓大家享用到高質的用餐體驗，餐廳特地引入蘭王蛋供給食客們，只要加 $28，即可任意添加蘭王蛋。近年蘭王蛋在香港可說是高級蛋的代名詞，其出產自日本九州，母雞以天然飼料，如蘿蔔葉、甘筍等餵飼，標榜無激素、無添加劑及抗生素等。蛋香濃郁，蛋黃深遂橙紅。將輕炙過的牛肉蘸上蛋味濃郁的蘭王蛋，可是燒肉的超絕滋味。餐廳亦推出了一系列的蘭王美食，如手拆純蟹粉蟹皇蘭王拌麵 ($78)，或是牛魔蘭王鵝肝炒飯 ($58) 等，享盡極致的燒肉享受。