旺角美食｜全港首間台灣溫體牛專門店限時優惠$1加購鹽酥雞/$217起任食台灣牛

旺角美食｜香港人向來熱愛打邊爐，近年台式火鍋更受到大眾喜愛。全港首間台灣溫體牛專門店「三公台灣料理」現推出限時優惠。晚市可以優惠價任食 3 款台灣直送溫體牛肉，午市亦可以$1歎鹽酥雞！喜歡打邊爐的你千萬不要錯過，即睇內文優惠詳情，歎盡台灣滋味！

人均 $217起任食60分鐘放題火鍋 歎台灣直送溫體牛

三公推出台灣溫體牛肉火鍋晚市二人套餐，$368 即可享用 2 款牛肉部位的牛盛盤、1 份蔬菜拼盤、1 份烏冬 或 冬粉，以及 2 杯台式飲品，湯底方面則有 4 款不同富台灣特色的口味可供選擇。如若自問無肉不歡，更可以 $33/人 追加台牛放題，享用 60 分鐘任食 3 款指定部位的台灣牛肉，性價比極高，可說是台灣火鍋首選！

打邊爐常見日本和牛、澳國牛肉或美國牛肉等，卻甚少見到台灣牛肉，但其實台灣出產的牛肉亦有其特色與美味。台牛肉質偏精瘦札實，比起常見的美國或澳洲牛肉更有口感，同時膽固醇較低，加上台灣與香港的運輸距離較短，使得肉類更能保持新鮮美味。而台灣溫體牛即是未經過冷藏的牛肉，因肉類經過冷凍後，當中的水分會結成冰晶，進而破壞組織影響口感，因此溫體牛肉十分講究「時效性」，必須要在宰割後即日食用。

為了給食客帶來最佳的台灣溫體牛體驗，三公特意造訪台灣屏東尋找牧場商家合作，並每天早上及晚上分別從台灣屠宰場直接空運台灣溫體牛到港，為了保證肉質新鮮，每天牛肉供應數量有限，絕不留過夜。店家更特意挑選牛肉三大極品部位 —— 只佔整頭牛 2%、牛肉風味濃郁略帶嚼勁的三角肉、帶油花而鮮嫩爽滑的牛頸脊，及 肉質軟嫩具彈性的三筋肉，讓大家一次盡嘗台灣牛肉最美味的滋味！

享用台式火鍋，當然少不了富有台式元素的湯底。餐廳提供 4 款特色湯底，分別有牛魔王最愛，以溫體牛的牛肉臟燉煮的三公牛全盛、熬煮 8 小時，風味十足的古早味牛骨湯、嗜辣人士必試的麻辣牛血鍋，以及女士之選的養生藥膳鍋，多款選擇，定能滿足邊爐迷的胃口。