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生活
2024-06-24 13:07:28

旺角美食｜台灣過江龍「築間台灣鹹酥雞」旺角開店 新張優惠88折！$15起食杏鮑菇/鹽酥蝦滑/金針菇

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旺角美食｜台灣過江龍「築間台灣鹹酥雞」旺角開店 新張優惠88折！$15起食杏鮑菇/鹽酥蝦滑/金針菇

旺角美食｜台灣過江龍「築間台灣鹹酥雞」旺角開店 新張優惠88折！$15起食杏鮑菇/鹽酥蝦滑/金針菇

台灣街頭美食香口惹味，不少人會為此特登飛台灣掃街一解口腹之慾！繼築間酸菜魚、築間幸福鍋物後，品牌選址旺角開設「築間台灣鹹酥雞」，帶來一系列香脆可口的夜市炸物，包括鹹酥雞、炸金針菇、炸杏鮑菇、米血糕、雞心串等小食。新張期間更有多項優惠，包括新開業首3日全單88折，以及指定套餐減$10優惠等。

築間台灣鹹酥雞6月28日開幕！

「築間台灣鹹酥雞」是來自「築間酸菜魚」的炸物副品牌，秘製鹹酥雞由一位在台灣老店工作超過20年的老師傅炮製，在銅鑼灣店大受歡迎，賣出過萬份！鹹酥雞($35)特選雞腿肉製作，以獨家中藥醃漬配方醃肉，經過三段式特殊裹粉技術，完美鎖住肉汁，油炸後再加入台式秘製椒鹽粉，外脆內嫩，嘴嚼時滿嘴肉汁，風味只此一間！而鹽酥蝦滑($35)，用純度高達90%的白蝦蝦滑混入魚漿，真材實料，整體鮮甜彈牙。另外還有香港少見的炸金針菇($15)，店舖特別使用日本天婦羅粉調製炸漿，炸得香脆可口，金針菇口感十足，值得一試。

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築間台灣鹹酥雞開業優惠推介

第1擊優惠：
由2024年6月28日至6月30日，凡購買任何築間台灣鹹酥雞食品，即可享全單88折！

第2擊優惠：
由2024年7月1日至7月31日，凡購買HK$70的套餐及指定主食，可享即時減HK$10折扣！套餐包含1款主餐、1款小食、1杯飲品。

星期一指定主餐

酥雞

星期二指定主餐

鹽酥三角軟骨

星期三指定主餐

鹽酥松阪豬

星期四指定主餐

雙拼雞

星期五指定主餐

炸蝦滑

星期六指定主餐

炸軟絲

星期日指定主餐

炸鱸魚

第3擊優惠：
於築間台灣鹹酥雞消費滿 HK$50 即可累積會員點數 1 點；當月壽星再得 3 點；成為新會員更可立即獲得 5點。累積指定點數後即可到「築間幸福鍋物 或 築間酸菜魚」，兌換肉品、海鮮或炸物。

築間台灣鹹酥雞
開幕日期：2024年6月28日
地址：九龍旺角砵蘭街240-244號旺角文華商場1樓C鋪 
營業時間：上午11時至晚上11時 
電話：3596 6198

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