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生活
2023-12-30 10:00:00

旺角美食｜小點角落Bite by Bite登陸朗豪坊！16款創新口味雞蛋仔/創意街頭小食 (多圖)

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旺角美食｜小點角落Bite by Bite登陸朗豪坊！16款創新口味雞蛋仔/創意街頭小食

旺角美食｜小點角落Bite by Bite登陸朗豪坊！16款創新口味雞蛋仔/創意街頭小食

旺角美食｜說起掃街，第一時間便會想起旺角，而最地道的風味當然是港式小食！本地原創品牌「小點角落Bite by Bite」迎來第二間分店，將港式街頭小食甜品帶到旺角朗豪坊。新店內有16款創新口味雞蛋仔，包括芒果西米露、D24榴槤芝士、紅棗黑糖薑、黑森林、蛋撻口味等。另外還有多款創意港式街頭小食，花膠碗仔翅拼蒟蒻麵、慢煮麻辣牛肉溫泉蛋菠蘿包、麥皮蝦芒果沙律脆筒等，款款都十分新穎，即睇內文詳情！

「小點角落Bite by Bite」主打新派港式小食甜品，為食客提供即製、優質、親民價錢的港式甜品美食。全日自由選組合套餐(最低消費每位只需$60起)，顧客可從多達30款的美食甜品自由組合自己心水套餐，想歎足6道甜品小吃都只不過$130！「小點角落Bite by Bite」更將懷舊經典的甜品美食重新包裝，創出「嶄新」香港口味。甜品方面有全港首創以港式甜品如蛋撻、薑汁燉蛋白、竹碳芝麻糊作餡的雞蛋仔，即場製作的雞蛋仔充滿蛋香，外脆內軟！雞蛋仔有8款基本口味、8款特色口味及27款追加配料選擇。加上採用優質食材的昇華版港式街邊小吃，如花膠碗仔翅拼蒟蒻麵、以小炒形式製成的蝦頭油菜圃燒賣等，以及非常關注食材選料的手藝小調飲品，如採用被標籤為健康糖的龍舌蘭糖，選用小山園抹茶粉等，為客人做到健康無添加。

16款創新口味雞蛋仔 黑芝麻糖不甩／紅棗黑糖薑／芒果西米露／蛋撻口味

店內一共有8款基本口味的夾心雞蛋仔，口味包括有港式甜品系列：港式蛋撻、竹碳芝麻糊、薑汁燉蛋白，另有原味、D24榴槤芝士、特濃粒粒黑朱古力、紅棗、小山圓抺茶軟心忌廉，以上部分口味更以港式糖水西造，粒粒餡料飽滿軟糯的雞蛋仔，有口感而且打卡度滿分！

另外還設有8款特色口味，為您配撘完美的Mix & Match組合。口味包括莓莓萬歲、小時候黑森林、D24飄香、紅棗黑糖薑、金時抺茶麻糬、蛋撻三點三、芒芒西米露及黑芝麻糖不甩，每款都預先組合好3-6款配料，款款爆餡又惹味！喜歡自由組合的話，店舖亦設有27款追加配料選擇，可以自由Mix & Match出最獨特的口味！

派對必備提拉米蘇罐罐／楊枝甘露／榴槤甘露

提拉米蘇罐罐吸睛度高，提供4款口味選擇，並採用手工朱古力，當中包括經典提拉米蘇、榴槤芝芝、開心果紅莓及檸檬批。罐罐可保存一段時間，隨時食用，打破精緻甜點只可堂食的傳統！

楊枝甘露果凍碗，採用天然新鮮的高質呂宋芒肉，再配搭椰子水，每個小丸子均由專人一顆顆悉心捏制而成，口感彈牙。另外同時亦加添了金柚肉、芒果布丁、水晶珠及椰青果凍等增加口感層次。

榴槤控可選擇榴槤甘露果凍碗，採用馬來西亞D24榴槤肉，內有椰子布丁、椰青果凍、手工小圓子及水晶珠，材料十足。

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昇華版港式街頭小食 花膠碗仔翅／慢煮麻辣牛肉溫泉蛋菠蘿包

店內有多款昇華版港式街頭小食，當中推介新店限定的慢煮麻辣牛肉溫泉蛋菠蘿包」。慢煮讓牛肉保留原汁原味，呈現嫰滑味濃的肉質入自家研製的麻辣醬料，味道香辣濃郁配合一隻滋潤的溫泉蛋，結合港式菠蘿包元素，口感充滿驚喜將店舖中西合壁的概念推至巔峰。

另外還有花膠碗仔翅拼蒟蒻麵」，採用挪威鱈魚膠，加入陳皮蓉、雞絲和雞湯為湯底，再以健康純素的蒟蒻麵取代粉絲的花膠碗仔翅 ，不含味精，且份量十足；麥皮蝦芒果沙律脆筒麥皮蝦以爽口彈牙的鮮蝦配合鹹蛋黃及麥皮，炸至外皮酥脆，配搭以竹炭製成的脆雪糕筒，整體香口又足料，加上涼快的芒果沙律，咸甜對比的口感，呈現冷熱兼備的美味享受，極具打卡感又可以邊行邊食 。墨西哥芝士脆魚皮」及蝦頭油菜圃燒賣都是不錯的選擇。

新店環境充滿昔日香港的城市肌理和特色，巧妙結合了金屬、幻彩鋼、瓦磚塊等工業風元素，以白色、米色、灰色、黃色作為主色調，裝飾採用香港橫街窄巷街景元素，如鐵通片、霓虹燈箱、藝術漆牆、瓦磚牆、蝕刻玻璃、通花鐵閘和幻彩鋼鐵閘等，將舊式裝潢以藝術形式現代化，展現香港有機與即興的街道文化氣息，交織出令人有時空交錯的錯覺。顧客可以一邊「嘆」食港式地道小食甜品飲品，一邊感受獨特美感裝飾的「街道風景」！

小點角落 Bite by Bite (朗豪坊店)

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓8號舖

營業時間: 星期一至日 11:30 - 22:30

電話： +852 2318 1928

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