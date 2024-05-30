旺角美食｜旺角火鍋店「canton pot」人均$500起無限時打邊爐＋唱K 必食生猛海鮮/澳洲M5和牛

旺角人氣火鍋店「canton pot」最近推出設有卡拉 OK 設施的貴賓室，人均$500起無限時打邊爐和唱K，客人可揀選多款高質套餐，以「海鮮盛宴鍋物套餐」和「無肉不歡鍋物套餐」最吸引，可以一邊飽嚐新鮮生猛海鮮、澳洲M5和牛、鹿兒島薩摩霜降西冷等豐富食材，一邊高唱K歌，和朋友聚會時又多個新選擇！

廣東流行音樂主題火鍋店「canton pot」

「canton pot」以廣東流行音樂為靈感主題，在餐廳加入潮流元素。店家最近新增5款全新火鍋菜式，心水推介海鮮盛宴鍋物套餐 (港幣$1,280 – 2 位用)，當中包括 9 款新鮮生猛海鮮，如海中蝦、鮑魚、愛爾蘭蟶子皇、大西洋帶子，還有不同肉類和特色手工餃子，豐盛又滿足！另外牛魔王必試牛魔皇鍋物套餐 (港幣$980 – 2位用) ，套餐精選10種牛肉部位，包括鹿兒島薩摩霜降西冷和澳洲 M5 和牛肉眼片，肉味濃郁，打邊爐一流。除了全新的火鍋套餐外，餐廳特設有卡拉 OK 設施的貴賓室，貴賓室可容納最多 12 人，包含最低消費 (星期日至四 港幣$6,000; 星期五至六 港幣$7,000)，除開每位人均$500起，以食物質素來說定價合理，有興趣的話一於約朋友去試下！



canton pot

地址：旺角廣東道1131號旺角薈賢居2樓

電話：3968 7888