旺角美食｜明閣x悅和醬園首推「悅醬明饌」味覺饗宴 直擊80年老字號醬園工場！



香港康得思酒店粵菜食府明閣首度與本地80年老字號醬料品牌悅和醬園聯乘合作，攜手打造「悅醬明饌」味覺饗宴。精選悅和醬園的天然生曬有機豉油及多款調味醬料入饌，運用創意演繹經典粵菜，向本地傳統釀醬工藝致敬，讓客人細嘗濃郁醬香與傳統工藝的韻味。記者趁機直擊位於上水古洞的悅和醬園，揭開醬料美味之謎！

文：Vera Gee 攝：吳康琦（悅和醬園工場)

堅守古法天然生曬豉油 悅和醬園創立於1945年，至今仍堅守傳統古法釀造技術。記者昨日隨酒店團隊親身到上水古洞的悅和醬園工場，了解古法天然陽光日曬釀造豉油的過程。豉油嚴選加拿大非基因改造優質黃豆，煮黃豆後再混合麵粉、鹽水及米麴菌原料，經過兩重發酵，超過六個月釀製而成。夏天陽光充足曬約6個月，冬天曬9個月至1年。醬園也是全香港唯一自設蒸酒廠，以傳統玉冰燒製法釀造米酒及青梅酒等，並用自家米酒來釀造紅醋。

五度陳醋及鎮江香醋調製開胃醬汁 今次明閣聯乘悅和醬園的「悅醬明饌」味覺饗宴菜單，分別用上有機頭抽、古勞麵豉、五度陳醋、鎮江香醋、辣椒豆瓣醬、和味醬、梅酒、玫瑰露酒、醇厚米酒替食材調味。開胃菜式推介「悅和特釀梅酒5度陳醋冰鎮車厘茄」，醬汁以醋酸柔和的悅和5度陳醋以及最少三年陳釀的甘醇梅酒調配而成，浸漬鮮甜多汁的車厘茄，酸香優雅芬芳開胃。入口熱騰騰的「鎮江香醋西班牙黑毛豬肉小排」，掛上以悅和鎮江香醋調製的醬汁，呈現拉絲效果。豬肉小排外層焦脆，內裡肉質柔嫩肉汁豐腴，醬汁濃郁，散發醒胃的酸香，可口滋味。

頭抽乾煎大虎蝦 「古勞麵豉焗銀鱈魚伴蝦子柚皮」的銀鱈魚，以悅和鹹鮮味與豆香濃郁的古勞麵豉醃製一夜後焗煮，醬香入味，魚肉細嫩魚油充沛。蝦子柚皮工序繁複，選用柚青經多次氽水和榨壓去除苦澀，之後用鯪魚上湯和鮮香鮑汁慢火燜，柚皮軟綿細膩不帶渣，果韻與魚香配搭合拍。「辣椒豆瓣醬九層塔香爆紐西蘭草飼羊仔柳配鍋巴」羊肉細嫩不羶，醬香不覺辛辣，與鬆脆鍋巴一同入口層次豐富。「有機頭抽乾煎大虎蝦配花膠蝦頭油撈麵精選越南大虎蝦，以悅和有機頭抽調味，煎至外層金黃酥脆，內裡鮮甜彈牙。配上加入花膠絲與蝦頭油拌勻的撈麵，蝦香混合豉油的鹹香，風味令人難忘。

明閣 地址：九龍旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

查詢或訂座：3552 3300 / WhatsApp 6656 2680

備註：「悅醬明饌」味覺饗宴由即日起至6月30日期間供應。