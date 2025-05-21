旺角美食｜明閣x悅和醬園首推「悅醬明饌」味覺饗宴 直擊80年老字號醬園廠房！

香港康得思酒店粵菜食府明閣首次聯乘本地80年老字號醬料品牌悅和醬園，攜手打造「悅醬明饌」味覺饗宴。精選悅和醬園本地製造的天然生曬有機豉油、醋、米酒及多款調味醬料入饌，運用創意演繹經典粵菜，向香港傳統釀醬工藝致敬，讓客人細嘗濃郁醬香與古法工藝的韻味。

堅守古法天然生曬豉油

悅和醬園創立於1945年，現時是全香港唯一自設蒸釀酒廠的醬園，至今仍堅守傳統古法釀造技術。記者與攝影師親身到上水古洞的廠房，了解豉油天然生曬釀造的過程。豉油嚴選加拿大非基因改造優質黃豆，經過烹煮後混合麵粉、鹽水及米麴菌原料，經過兩次發酵，放在瓦缸內日曬超過6個月釀製而成。夏天陽光充沛，大約日曬6個月，冬天需要曬9個月至1年。

據悅和醬園第三代傳人龐中衡闡釋：「天然米麴菌有助分解蛋白質，再拆解成氨基酸及糖分，經過日曬，令豉油產生黑色色素及香味，故毋須添加色素。另外我們的古勞麵豉，經過一個多月的日曬，雖然賣相不美觀，但是豉味非常濃郁。」醬園的蒸釀酒房，也以傳統玉冰燒方式釀造米酒，再釀造成米醋。