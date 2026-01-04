旺角美食｜老荔冰室開分店 自費實試高蛋白餐雪山雞絲粟米巨型奄列

大玩懷舊玩味裝潢的荔枝角老荔冰室，進駐旺角開分店，依舊裝置龍鳳牆和霓虹光管，相當注目。分店餐牌跟荔枝角店一樣力谷「尖L鋪天餐」（即Gym友蛋白餐），為健身人士特設一系列高蛋白的雞肉拼雞蛋餐，每款註明蛋白質含量，蛋白質更高達80克！

「尖L鋪天餐」迎合健身人士 老荔冰室旺角豉油街分店貫徹荔枝角店，大玩鮮紅「娘味」懷舊椅子。龍鳳牆有一排單人座位，適合一個人獨自開餐。餐牌大推「尖L鋪天餐」，其中約80克蛋白質的巨石鋪天飯，白飯鋪上約125克的手撕雞、外貌如雪山的雞絲以及三隻荷包蛋，麻辣汁或蔥油另上，減肥人士可揀走醬，相當貼心。健身人士亦可選擇淨食增肌手撕雞（約65克蛋白質）或滑蛋雪山雞絲飯（約60克蛋白質）；亦可挑選增肌滅脂、不含碳水化合物的手撕雞清湯蒟蒻麵。



奄列真身巨型大份 記者在星期日下午茶時段以客人身份光顧，實試蛋白質含量約50克的雪山雞絲配粟米巨型奄列（$48），並追加小食瑞士雞翼（3隻$18）。奄列直徑大概有前臂般長，面頭鋪滿大量雞肉絲，奄列裡埋藏粟米。這款下午茶只限2時半至6時供應，隨餐附配熱飲，凍飲另加$3。奄列厚身勁大份，易飽肚，蛋味不算濃重。面頭的雞絲幼細，像從雞胸肉拆絲出來，略嫌「乾柴」，沒有添加調味汁，配蛋奄列味道較為單調，吃到近尾聲感到膩。而瑞士雞翼，肉質也不算嫩滑。

花膠大件足料 記者亦有試試人氣花膠雞阿媽足料雞湯米線，雞湯底以大量雞殼慢火熬製，面層泛起雞油，鮮甜不口渴。花膠大件厚身啖啖膠質，雞件配以明目杞子及爽口素翅，帶出分明層次，而米線奉上時略為偏腍。至於餐飲熱奶茶，嚡口不夠滑；港式熱咖啡帶陣酸味，看來分店試業階段出品尚有進步的空間。



老荔冰室 電話：2330 3308 / WhatsApp 5688 3588

地址：旺角豉油街108號(黑布街交界）

營業時間：11:30am-10m

