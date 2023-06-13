旺角美食│Amaroni's MOKO店快閃甜品車 $50 Cannoli意式奶酪卷+人氣冬甩 新增任食意式頭盤半自助晚餐

美式意大利餐廳Amaroni's New York Italian Restaurant & Café最近增添以佛羅倫斯街頭小店為概念Deli Cart 甜品外賣車，主打意大利特式甜品「意式奶酪卷」(Cannoli)、冬甩及咖啡，由即日起，客人可以$50優惠價於Amaroni's MOKO 店快閃甜品車 Deli Cart 購買自由配搭任何兩件甜點或咖啡，優惠只限外賣，數量有限，售完即止。Cannoli為意大利西西里的傳統甜點，甜品師傅把麵團炸成中空管狀，再在管子內填入香甜的Ricotta乳清芝士餡料，加上不同水果或堅果配料製作而成。今次Amaroni's大廚更特别製作出外層鬆脆，內裡綿密的cannoli，雙重交織下是獨一無二的意大利特色甜點，每日新鮮製造。另外，餐車亦提供多款人氣冬甩，餡料食材選用新鮮水果和健康有益的堅果等，與奶油一起攪拌，製作出味道和香氣十足的香滑內陷。多款口味包括士多啤梨、朱古力、開心果、焦糖榛子、抹茶芝麻等，每日不同口味，另有方便客人一啖一粒的迷你冬甩串串(每串3粒)。

Amaroni's MOKO 店 快閃甜品車│ 任食意式頭盤半自助晚餐

另外，MOKO分店本月份更推出任食意式頭盤半自助晚餐，提供多款冷熱意式頭盤，讓大家一次過盡情品嚐多款健康美味的菜式。每位更可獲贈一份雞尾杯蝦及Häagen-Dazs雪糕，最適合各位打卡分享俾朋友！由6月6日起，逢星期一至四（公眾假期除外）晚市時段，客人可於MOKO分店以成人$175/小童$145，享用任食意式頭盤半自助晚餐，任食各款意式頭盤，包括自助沙律吧、是日精選湯、意式芝士及凍肉、自家製迷迭香雞翼及各款凍盆等。客人亦可搭配一款主食（成人$195 / 小童$175），選擇包括美味誘人的香辣蒜香意粉或濃而不膩的卡邦尼意粉。除此之外，客人亦可另外加錢（由$35至$95）升級至其他精選主菜，例如白酒鮮蝦魷魚墨汁意粉、焗千層牛肉麵 、烤大啡菇野菌薄餅、6安士炭烤三角西冷牛扒配薯條等。除了頭盤自助餐外，客人亦可另加$180享用90分鐘無限暢飲，任飲精選葡萄酒、有氣葡萄酒及指定雞尾酒！

Amaroni’s New York Italian Restaurant & Café

旺角太子道西193號MOKO 5樓526號舖

營業時間：上午11時至晚上10時15分（最後下單9時）

網址：https://www.amaronis.com/

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