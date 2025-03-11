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生活
2025-03-11 08:00:00

旺角菜館金玉滿堂推$58八餸飯放題 任飲無味精老火湯 前利苑廚師主理

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旺角菜館金玉滿堂推$58八餸飯放題 任飲無味精老火湯 前利苑廚師主理

旺角菜館金玉滿堂推$58八餸飯放題 任飲無味精老火湯 前利苑廚師主理

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飲食業市道不景帶旺平民價兩餸飯熱潮，繼傷心酸辣粉新推$55任食10款小菜之後，旺角又有一間小炒雞煲小店「金玉滿堂」亦加入戰團，推出午市任食八餸飯＋任飲例湯放題，每位只收$58。

8款小菜以自助形式任食，每日轉換款式，任食限時60分鐘。 八餸放題逢星期一至六中午11時至3時供應，任食60分鐘，白飯及湯也任食任飲。 蒜香雞髀大隻多肉，嫩滑鎖著肉汁。 鹹蛋蒸肉餅 用新鮮豬肉蒸成，肥瘦比例為3比7，調味較住家的濃。

任食60分鐘

午市任食放題逢星期一至六中午11時至3時供應，任食60分鐘，每日提供8款任食小菜，每日款式不同。記者星期一來拍攝，小菜有豉汁蒸排骨、鹹蛋蒸肉餅、蒜香雞髀、翠瓜炒牛肉、鮑汁炆豬手、魚香茄子、豉椒炒雞球及炒時蔬。其他日子會供應香茅雞中翼、洋葱豬扒、紅棗杞子蒸滑雞、椒鹽排骨等。小菜、白飯及例湯放在枱上自助任取。
 

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鮑汁炆豬手皮爽肉滑，入味沒豬羶；肉餅調味較家常的濃味。豉汁蒸排骨厚肉足料；魚香茄子鹹香味鹹香；蒜香雞髀大隻多肉，嫩滑鎖著肉汁；豉椒炒雞球用去皮雞髀肉，厚肉又夠滑。 無味精冬瓜薏米煲唐排湯料味濃。 鮑汁炆豬手 用鮑汁燜個半小時，皮爽肉滑，入味沒豬羶。 豉汁蒸排骨 用靚腩排，夠厚肉。

用厚肉腩排蒸排骨

記者試食覺得雞肉類菜式味道不錯，蒜香雞髀大隻多肉得來嫩滑多肉汁；豉椒炒雞球用去皮雞髀肉，較厚肉又夠滑。店主譚師傅是粵菜師傅出身，入行25年，曾任職粵菜少林寺利苑，即使做八餸飯放題都講究用料。「我會用較好的材料，排骨用最靚的腩排；肉餅用新鮮豬肉、肥瘦比例為3比7；茄子加入最靚的馬友鹹魚帶出鹹香；豬手用鮑汁燜個半小時，鮑汁用老雞及赤肉煲足2小時才夠濃，將豬手切成細細件易入味，又方便長者進食。」譚師傅說。

推放題逆市求生

老火湯煲足4小時，不加味精，每日供應1款，天天轉款，如冬瓜薏米煲唐排、赤小豆蓮藕煲唐排、粟米甘筍煲唐排。譚師傅感慨店舖開業4年，原本只開晚市主攻雞煲、海鮮小炒，但近年生意比疫情期更差，客人少了一半，所以想辦法加開午市吸客，自己親自下廚烹調八餸放題，希望能刺激生意。

店主譚師傅入行25年，出身粵菜少林寺利苑，他親自主理八餸飯放題。 8款小菜以自助形式任食，每日轉換款式，任食限時60分鐘。 金玉滿堂位於旺角煙廠街，開業4年，晚市主攻雞煲、海鮮小炒。

金玉滿堂

地址：旺角煙廠街6-20號華新大廈地下14-14A號舖
電話：9038 3638
營業時間：
星期一至六11am-3pm，5:30pm-2am
星期日5:30pm-2am
備註：放題只收現金
 

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