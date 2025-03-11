旺角菜館金玉滿堂推$58八餸飯放題 任飲無味精老火湯 前利苑廚師主理

飲食業市道不景帶旺平民價兩餸飯熱潮，繼傷心酸辣粉新推$55任食10款小菜之後，旺角又有一間小炒雞煲小店「金玉滿堂」亦加入戰團，推出午市任食八餸飯＋任飲例湯放題，每位只收$58。

用厚肉腩排蒸排骨

記者試食覺得雞肉類菜式味道不錯，蒜香雞髀大隻多肉得來嫩滑多肉汁；豉椒炒雞球用去皮雞髀肉，較厚肉又夠滑。店主譚師傅是粵菜師傅出身，入行25年，曾任職粵菜少林寺利苑，即使做八餸飯放題都講究用料。「我會用較好的材料，排骨用最靚的腩排；肉餅用新鮮豬肉、肥瘦比例為3比7；茄子加入最靚的馬友鹹魚帶出鹹香；豬手用鮑汁燜個半小時，鮑汁用老雞及赤肉煲足2小時才夠濃，將豬手切成細細件易入味，又方便長者進食。」譚師傅說。