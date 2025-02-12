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2025-02-12 15:00:00

旺角「牛魔一人燒肉」最平套餐$48起！$398雙情人祭二人燒肉餐 送日本熱賣美肌NMN保健品

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旺角「牛魔一人燒肉」最平套餐$48起！$398雙情人祭二人燒肉餐 送日本熱賣美肌NMN保健品

旺角「牛魔一人燒肉」最平套餐$48起！$398雙情人祭二人燒肉餐 送日本熱賣美肌NMN保健品

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旺角親民價日式燒肉店「牛魔一人燒肉」，多款燒肉套餐都好抵食，最平$48牛五花定食套餐，6款雙拼燒肉套餐$68-$88，定食連飯、沙律及湯，吸引不少年輕人捧場！
 

燒肉店特設一排一人座位。 平日店舖晚上11時關門，周末收12時，適合夜貓子來吃燒肉。

主角M9澳州和牛肉眼牛排

店家趁情人節特推雙情人祭二人燒肉餐，由2月13日至3月30日期間供應，由西方情人節食到白色情人節。二人燒肉餐包括M9澳州和牛肉眼牛排(150克)、厚切西班牙黑毛豬五花(200克)、日本直送醬油雞髀肉(120克)、2隻特大虎蝦(90克)、和風沙律、麵豉湯及飯，二人餐貼地價只不過$398！

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雙情人祭二人燒肉餐$398 有M9澳州和牛肉眼牛排、厚切西班牙黑毛豬五花、日本直送醬油雞髀肉、2隻特大虎蝦、和風沙律、麵豉湯及飯。 雙情人祭二人燒肉餐包含M9澳州和牛肉眼牛排(150克) 男方燒肉時記得用剪刀為情人分切牛排。 M9澳州和牛肉眼牛排燒久了仍肉質軟嫩。

西班牙黑毛豬五花甘香

M9澳州和牛肉眼牛排燒久了仍肉質軟嫩；最驚喜反而是西班牙黑毛豬五花，厚切有肉感而且肉味甘香。附上三款調味醬包括柚子燒汁、黑松露燒汁及黑椒鹽醬均惹味開胃，鹹甜度適中，提升肉香。巨胃男不妨追加「牛魔蘭王紫菜月見拌飯」($26)或「手拆純蟹粉蟹黃蘭王拌飯」($58)，更加香惹！
 

爆滿海膽三文魚子丼 加拿大海膽砌成心形，並鋪滿爆juice的三文魚子，女客人打卡放閃甜蜜滿瀉！ 手拆純蟹粉蟹黃蘭王拌飯(任何套餐加$58)，蟹粉撈蘭王蛋質感creamy稠軟，拌飯惹味。 海鮮拼盤 餐牌最平$48牛五花定食套餐 三款調味醬包括柚子燒汁、黑松露燒汁及黑椒鹽醬均惹味開胃，鹹甜度適中，提升肉香。

心形海膽三文魚子爆丼

雙情人祭二人燒肉餐更可以升級享用情人節期間限定的「爆滿海膽三文魚子丼」，大大片加拿大海膽砌成心形圖案，店方希望每對情人的幸福感跟豐盛的海膽三文魚子丼一樣滿瀉！

壽喜燒午市套餐優惠$98 壽喜燒午市套餐優惠$98 店內也供應串燒。

分別送贈男女版NMN保健品

大家食雙情人祭二人燒肉餐，更會贈送日本伊勢丹等百貨熱賣的「伊胞樂‎CYTOPURE」Beauty+NMN保健品，由2月13日至3月13日期間送女方專享的粉紅特別包裝(價值$198)；於3月14日至30日則送男方專享、由女方向男方回禮的「伊胞樂‎CYTOPURE」Recovery+NMN保健品黑色特別包裝，同樣價值$198。於「雙情人祭」期間惠顧滿$600或以上，可抽盲盒一次，有機會贏得豐富禮品，包括價值$1,280的‎CYTOPURE Beauty+或Recovery各3份。數量有限，送完即止。
 

由2月13日起至3月13日惠顧期間雙情人祭二人燒肉餐，送女方專享「伊胞樂‎CYTOPURE」Beauty+NMN保健品粉紅特別包裝；由3月14日起至30日則送男方專享的Recovery+NMN保健品黑色特別包裝，兩款價值各$198。 一人燒肉套餐餐牌 於「雙情人祭」期間惠顧滿$600或以上，可抽盲盒一次，有機會贏得豐富禮品，包括價值$1,280的‎CYTOPURE Beauty+或Recovery各3份。數量有限，送完即止。 平日店舖晚上11時關門，周末收12時，適合夜貓子來吃燒肉。

牛魔一人燒肉

地址：旺角豉油街50號富達大廈地下5號舖
營業時間：星期日至四12nn-11pm，星期五及六12nn-12am

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