旺角Chip 'n' Dale主題限定店 8款朱古力甜品登場 節日套餐送主題贈品

迪士尼人氣角色Chip 'n' Dale再次登陸香港！他們換上新造型亮相旺角山下菓子的「Seasonal Celebration with Chip 'n' Dale」限定店。粉絲除了品嘗各款主題朱古力甜品及聖誕除夕套餐外，更可打卡不同Chip 'n' Dale場景，甚至可以入手多款精品。粉絲必到！

以「森林郵差」為主題

即日起至2026年2月19日，Chip 'n' Dale陪伴各位過聖誕農曆新年！限定店以「森林郵差」為主題，Chip 'n' Dale化身為森林中的郵差，向食客呈現寫信送件和包裝禮物的工作日常。店內設有主題聖誕信箱場景，別忘記與趣怪的Chip 'n' Dale合照。

$389享受5道菜套餐

聖誕除夕當然要與最重要的人度過。餐廳推出「聖誕除夕套餐」，兩人最平只須$389，即可享受前菜、湯品、主菜及甜品飲品，甚至獲贈Chip 'n' Dale主題周邊，有得食又有嘢拎！