生活
2025-12-23 13:00:00

旺角Chip 'n' Dale主題限定店 8款朱古力甜品登場 節日套餐送主題贈品

迪士尼人氣角色Chip 'n' Dale再次登陸香港！他們換上新造型亮相旺角山下菓子的「Seasonal Celebration with Chip 'n' Dale」限定店。粉絲除了品嘗各款主題朱古力甜品及聖誕除夕套餐外，更可打卡不同Chip 'n' Dale場景，甚至可以入手多款精品。粉絲必到！

以「森林郵差」為主題

即日起至2026219日，Chip 'n' Dale陪伴各位過聖誕農曆新年！限定店以「森林郵差」為主題，Chip 'n' Dale化身為森林中的郵差，向食客呈現寫信送件和包裝禮物的工作日常。店內設有主題聖誕信箱場景，別忘記與趣怪的Chip 'n' Dale合照。

$389享受5道菜套餐

聖誕除夕當然要與最重要的人度過。餐廳推出「聖誕除夕套餐」，兩人最平只須$389，即可享受前菜、湯品、主菜及甜品飲品，甚至獲贈Chip 'n' Dale主題周邊，有得食又有嘢拎！

聖誕除夕套餐 惠顧「聖誕除夕套餐」，即送Chip 'n' Dale 主題聖誕襪、公仔襟針各一個 （或主題購物袋）及聖誕版木襟章 惠顧「聖誕除夕套餐」，即送Chip 'n' Dale 主題聖誕襪、公仔襟針各一個 （或主題購物袋）及聖誕版木襟章 惠顧「聖誕除夕套餐」，即送Chip 'n' Dale 主題聖誕襪、公仔襟針各一個 （或主題購物袋）及聖誕版木襟章

多款Chip 'n' Dale餐點

限定店設有多款以果仁森林為靈感的主題餐點，主食貫穿橡實、樹葉、木紋等元素。想甜上加甜？餐廳同步推出8款朱古力甜品，包括聖誕木頭蛋糕卷、朱古力奶凍及鋼牙大鼻造型朱古力奶凍等。

鋼牙造型朱古力奶凍 （1月1日開始提供） 橡實漢堡配薯條 以果仁森林為靈感的主題餐點 以果仁森林為靈感的主題餐點 朱古力奶凍 朱古力奶凍 芝士明太子蛋包飯 森林橡果蛋包飯 聖誕木頭蛋糕卷 聖誕木頭蛋糕卷 手工千層蛋糕

活動期間惠顧指定餐點或套餐，即可獲贈指定贈品。當中包括Chip 'n' Dale木襟章、吊飾及達摩造型及紅金主題紀念品等。

主題紀念品 主題紀念品 小食附木盤-全新小食登場隨小食附上 幻彩吊飾彩吊飾-隨凍飲附上 木襟章 花茶附燙金玻璃杯 隨指定飲品附上1月1日開始供應 隨指定飲品附上1月1日開始供應

Seasonal Celebration with Chip 'n' Dale@ 山下菓子 Kingsley Café and Meal

活動日期：     20251221 2026219

活動地點：     旺角彌敦道700 T.O.P This is Our Place 31 4- 315

營業時間：     12:15 - 22:00 （最後入座 19:40

