旺角Chip 'n' Dale主題限定店 8款朱古力甜品登場 節日套餐送主題贈品

迪士尼人氣角色Chip 'n' Dale再次登陸香港！他們換上新造型亮相旺角山下菓子的「Seasonal Celebration with Chip 'n' Dale」限定店。粉絲除了品嘗各款主題朱古力甜品及聖誕除夕套餐外，更可打卡不同Chip 'n' Dale場景，甚至可以入手多款精品。粉絲必到！
以「森林郵差」為主題
即日起至2026年2月19日，Chip 'n' Dale陪伴各位過聖誕農曆新年！限定店以「森林郵差」為主題，Chip 'n' Dale化身為森林中的郵差，向食客呈現寫信送件和包裝禮物的工作日常。店內設有主題聖誕信箱場景，別忘記與趣怪的Chip 'n' Dale合照。
$389享受5道菜套餐
聖誕除夕當然要與最重要的人度過。餐廳推出「聖誕除夕套餐」，兩人最平只須$389，即可享受前菜、湯品、主菜及甜品飲品，甚至獲贈Chip 'n' Dale主題周邊，有得食又有嘢拎！
多款Chip 'n' Dale餐點
限定店設有多款以果仁森林為靈感的主題餐點，主食貫穿橡實、樹葉、木紋等元素。想甜上加甜？餐廳同步推出8款朱古力甜品，包括聖誕木頭蛋糕卷、朱古力奶凍及鋼牙大鼻造型朱古力奶凍等。
活動期間惠顧指定餐點或套餐，即可獲贈指定贈品。當中包括Chip 'n' Dale木襟章、吊飾及達摩造型及紅金主題紀念品等。
【Seasonal Celebration with Chip 'n' Dale】@ 山下菓子 Kingsley Café and Meal
活動日期： 2025年12月21日 至 2026年2月19日
活動地點： 旺角彌敦道700號 T.O.P This is Our Place 31 4- 315號
營業時間： 12:15 - 22:00 （最後入座 19:40）