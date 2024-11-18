昂坪360聯乘香港經典品牌紅A 纜車限時化身冰室及涼茶舖 絕版紅A產品亮相75周年珍藏展

昂坪360及香港經典塑膠品牌紅A盛載不少人的童年回憶，伴隨著大家成長。由即日起至明年1月1日，昂坪360及紅A攜手舉辦「昂坪360 x 紅A 聖誕夢工場」，推出一系列期間限定的活動及展覽，當中最為矚目限定的港式懷舊主題纜車，乘客彷彿穿越到舊年代的冰室及涼茶舖，欣賞世界級的景觀之餘，又可以拍照打卡，絕對是週末及聖誕好去處。

懸掛着古早紅A燈罩和膠桶造型車廂的5米巨型摩天輪現身「昂坪360 x 紅A 聖誕夢工場」。

纜車化身空中冰室及涼茶舖 昂坪360纜車車廂於今個冬日換上懷舊服裝，與乘客一同重溫香港舊時光，重返冰室及涼茶舖。乘客可以一邊感受昂坪360纜車世界級的迷人景觀，一邊重溫往日於冰室及涼茶舖的溫馨回憶，為冬日添上樂趣。

特色紅A摩天輪現身「昂坪360 x 紅A 聖誕夢工場」 落車後，到訪者將會看見結合紅A經典產品的「聖誕樂園」現身昂坪市集，絕對是小朋友放電及感受香港舊時光的好機會。懸掛古早紅A燈罩和膠桶造型車廂的5米巨型摩天輪瞬間吸引到訪者的目光，當然更有聖誕不可缺少的聖誕樹及經典懷舊聖誕火車，與紅A燈罩、坐在塑膠水桶內的聖誕老人，及圍上紅白頸巾、戴上紅色膠桶的雪人拍照打卡一定能吸到like。

昂坪360 x 紅A 聖誕夢工場

紅A 75周年香港珍藏展 紅A產品首度亮相 於聖誕樂園拍照後，不妨到昂坪市集12號商店內「紅A 75周年香港珍藏展」參觀。適逢紅A誕生75週年，展覽展出紅A超過200款標誌性及絕版產品，包括手提喼、漏斗櫈、飯桶，當中部份產品更從未公開展出，與家人至愛重拾溫暖回憶，家長更加與小朋友一同探索香港特色文化。人氣男神林峯出席展覽揭幕禮時表示：「聖誕裝置與香港展能藝術會合作，以回收的紅A舊物來創作聖誕藝術裝置，將香港人與紅A的集體回憶與香港知名景點結合，別具意義得來亦嶄新。」

經典攤位遊戲重現 重溫舊香港時光又怎少得攤位遊戲，各種經典攤位遊戲佔據上一代的不少童年時光。「紅A 75周年香港珍藏展」設有懷舊掟飛標、冰壺大挑戰等4款經典的攤位遊戲，讓大小朋友一展身手。若達到指定分數，賓客更有機會換走絕版紅A產品和昂坪360聯乘紅A特別版產品，包括經典雙層啤酒杯、絕版復古水壺和食物盒等。

港式懷舊主題纜車

日期：由即日起至2025年1月1日

時間：上午10時至下午6時

詳情：主題纜車會來回行駛東涌及昂坪，隨機出現，纜車實際開放時間或有所變動，詳情請留意昂坪360官方網站公告 紅A 香港珍藏展

日期： 由即日起至至2025年1月1日

時間： 上午11時至下午5時

地點： 昂坪市集12號商店 （360旅遊資訊中心對面）