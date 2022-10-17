昂坪360 x Fueki漿糊仔 4米扭蛋機 文具時光走廊 打卡必選

秋天是郊遊的好季節，昂坪360推出官網預訂限定優惠，門票折扣低至7折，加上現正聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，由即日起至11月20日於昂坪市集舉行「360歲月文具巡禮」，設有逾4米高Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，配搭本地懷舊文具如鉛筆、筆刨、擦膠、顏料等在廣場上展示。 昂坪360亦與香港資深玩具收藏家莊慶輝舉辦「文具時光走廊」，展出多件50至80年代的經典書簿及文具；周末期間更特設「和諧粉彩工作坊」，製作獨一無二的作品。是時候相約摯愛親朋欣賞別緻的大嶼山風光，兼拍照打卡重回那些年！

圖書館「喜閱同行六十載」 逾 160 場免費多元閱讀活動 香港圖書館由即日至11月27日以「喜閱同行六十載」為主題，透過「喜閱一生」、「生活一隅」、「文藝一賞」與「指尖一滑」四個方向，慶祝圖書館成立60周年。同時以《圖書館再發現》多媒體互動展覽，以及周末多場文藝表演、手藝工作坊、親子故事劇場等節目，跟家長與孩子了解閱讀與生活之間的聯繫。 喜閱一生 重點節目《圖書館再發現》多媒體互動展覽於10月29日起一連23天在香港中央圖書館展覽館舉行。6個體驗區：「遊歷時空」、「穿梭無間」、「漫遊館藏」、「穿越虛實」、「同創故事」與及「探索無極」，結合藝術與科技，透過互動裝置，認識「圖書館的5個第一」，將60年來的點點滴滴，喚起大家的集體回憶。其他節目包括故事小舞台、親子故事劇場和以及繪本作家主持互動故事坊。

生活一隅 日常生活中見到的種種現象，看似簡單，但又未必說出箇中原理。科普閱讀工作坊由三位作者分享其著作，並以偵探案件的形式分享，剖析如何運用法醫人類學的角度還原真相。另亦有皮革製作、手繪與移印布袋、手繪圖案紙巾玻璃瓶燈籠等12場手藝工作坊，讓家長與子女以藝術的力量療癒心靈。