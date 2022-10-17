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生活
2022-10-17 20:25:05

昂坪360 x Fueki漿糊仔 4米扭蛋機 文具時光走廊 打卡必選

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昂坪360首度聯乘日本Fueki漿糊仔，巨型經典文具讓大家拍照打卡重回那些年。

秋天是郊遊的好季節，昂坪360推出官網預訂限定優惠，門票折扣低至7折，加上現正聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，由即日起至1120日於昂坪市集舉行「360歲月文具巡禮」，設有逾4米高Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，配搭本地懷舊文具如鉛筆、筆刨、擦膠、顏料等在廣場上展示。

昂坪360亦與香港資深玩具收藏家莊慶輝舉辦「文具時光走廊」，展出多件5080年代的經典書簿及文具；周末期間更特設「和諧粉彩工作坊」，製作獨一無二的作品。是時候相約摯愛親朋欣賞別緻的大嶼山風光，兼拍照打卡重回那些年！

圖書館「喜閱同行六十載」160場免費多元閱讀活動

香港圖書館由即日至1127日以「喜閱同行六十載」為主題，透過「喜閱一生」、「生活一隅」、「文藝一賞」與「指尖一滑」四個方向，慶祝圖書館成立60周年。同時以《圖書館再發現》多媒體互動展覽，以及周末多場文藝表演、手藝工作坊、親子故事劇場等節目，跟家長與孩子了解閱讀與生活之間的聯繫。

喜閱一生

重點節目《圖書館再發現》多媒體互動展覽於1029日起一連23天在香港中央圖書館展覽館舉行。6個體驗區：「遊歷時空」、「穿梭無間」、「漫遊館藏」、「穿越虛實」、「同創故事」與及「探索無極」，結合藝術與科技，透過互動裝置，認識「圖書館的5個第一」，將60年來的點點滴滴，喚起大家的集體回憶。其他節目包括故事小舞台、親子故事劇場和以及繪本作家主持互動故事坊。

生活一隅

日常生活中見到的種種現象，看似簡單，但又未必說出箇中原理。科普閱讀工作坊由三位作者分享其著作，並以偵探案件的形式分享，剖析如何運用法醫人類學的角度還原真相。另亦有皮革製作、手繪與移印布袋、手繪圖案紙巾玻璃瓶燈籠等12場手藝工作坊，讓家長與子女以藝術的力量療癒心靈。

60位故事大使到訪各區圖書館，與小朋友及家長分享與日常生活息息相關的好書和故事。

文藝一賞

香港圖書館節結合多場音樂演奏、影偶音樂劇、戲曲表演和故事大使分享等多種形式的表演藝術，讓大家體會生活中的藝術文化，好像通過中西樂，帶領熱愛旅遊的港人逆風翱翔；或利用敲擊樂器，重繪城市印象。

 

指尖一滑

兩位受歡迎的本地作家米哈和一樹，在網上與大家分享寫作、閱讀與生活的關係，一同發掘閱讀的樂趣。

查詢：2786 2110 www.hklibfest.gov.hk

 

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