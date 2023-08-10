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生活
2023-08-10 19:16:23

明午12點必搶！ 香港W酒店「夜間早午餐派對」 $423起歎龍蝦、長腳蟹連無限暢飲酒精+DJ派對門券！

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香港 W 酒店 WOOBAR「夜間早午餐派對」買一送一！

香港 W 酒店 WOOBAR「夜間早午餐派對」買一送一！

日頭嘅早午餐大家就去得多，夜晚嘅大家又有冇去過呢！香港 W 酒店將於8 月 11 日中午 12 時，推岀 WOOBAR「夜間早午餐派對」買一送一半自助餐優惠！只需$423起，就可歎龍蝦、長腳蟹、牛柳，兼無限暢飲酒精及「One Magic Move」DJ 派對門券！

WOOBAR 爲你帶來熱辣辣的 DJ 派對！（資料圖片）

WOOBAR 爲你帶來熱辣辣的 DJ 派對！（資料圖片）

如果你準備好在 WOOBAR 度過一個電力十足的夜晚！熱辣辣的 DJ 派對 - One Magic Move，由城中最炙手可熱的 DJ Ma Tai 和 DJ Henry Wang 帶領你熱舞不停。 穿上你最酷的 party outfit，叫上朋友一起來 WOOBAR 狂歡跳舞!

WOOBAR One Night Brunch 夜間早午餐連 暢飲套餐 + One Magic Move DJ派對 $423起

搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/135628-w-hong-kong-woobar-dining-lunch-afternoon-tea-set?cid=13367

海鮮拼盤:

魚子醬、鮮蝦、波士頓龍蝦、藍青口、長腳蟹、麵包蟹、小龍蝦

自助頭盤:

新鮮沙律、芝士拼盤、冷盤

主菜(自選其一):

美國牛柳配烤新薯及法國長豆伴紅酒濃汁 或 煙肉鱈魚配扒蘆筍伴 茴香刁草忌廉汁

自助甜品:

芒果泡芙、柚子雪芳蛋糕、藍莓芝士餅、威士忌朱古力蛋糕、雜錦馬卡龍、 時令水果、雜錦曲奇

「One-night Brunch」精選(用餐時段:20:00 – 22:30)（資料圖片）

「One-night Brunch」精選(用餐時段:20:00 – 22:30)（資料圖片）

【快閃限量搶–買一送一】「Golden Night Out」二人套餐

「Golden Night Out」套餐包括:

  • 半自助夜間早午餐「ONE NIGHT BRUNCH」連汽水及果汁無限暢飲 及 DJ 派對「One Magic Move」入場連汽水及果汁無限暢飲 (派對時間:22:30 – 01:00)

優惠:HK$798/2 位，平均 HK$399/位

(原價 HK$1,596/2 位)

(已包括加一服務費)

搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/135628-w-hong-kong-woobar-dining-lunch-afternoon-tea-set?cid=13367

（資料圖片）

（資料圖片）

【快閃限量搶–買一送一】「Magic Move Madness」二人套餐

  • 半自助夜間早午餐「ONE NIGHT BRUNCH」連 Veuve Clicquot Yellow Label 香檳、精選雞 尾酒、紅酒、白酒、烈酒、啤酒、汽水及果汁無限暢飲
  • DJ 派對「One Magic Move」入場連精選氣泡酒、雞尾酒、紅酒、白酒、烈酒、啤酒、汽 水及果汁無限暢飲(派對時間:22:30 – 01:00)

 優惠:HK$998/2 位，平均 HK$499/位

(原價 HK$1,996/2 位)

(已包括加一服務費)

搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/135628-w-hong-kong-woobar-dining-lunch-afternoon-tea-set?cid=13367

 

（資料圖片）

（資料圖片）

【快閃限量搶–買一送一】「海邊夏誌」下午茶(兩位用)

「海邊夏誌」下午茶精選(用餐時段:15:00 – 18:00)

優惠:

星期一至五 HK$437/2 位，平均 HK$219.5/位

(原價 HK$801/2 位)(已包括加一服務費)


咸點:

  • W 貝加爾魚子醬 10 克及配料
  • 鴨肝醬批配蜜桃香檳啫喱和陳醋珍珠
  • 薰衣草蜜糖 乳酪雞肉三文治
  • 橘子蝦仁拼泰式香芒荔枝沙律甜包
  • 烤粟米忌廉撻配青蔥意大利芝 士
  • 脆火腿

甜點：

  • 夏誌水果撻
  • 夏莓夾心蛋糕
  • D24 榴槤蛋糕
  • 貓山王榴槤椰子布甸
  • 熱情果焦糖朱古力
  • 提子乾鬆餅配玫瑰花瓣果醬及濃縮奶油
  • Häagen-Dazs 雪糕杯

 

搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/135628-w-hong-kong-woobar-dining-lunch-afternoon-tea-set?cid=13367

（資料圖片）

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