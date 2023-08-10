明午12點必搶！ 香港W酒店「夜間早午餐派對」 $423起歎龍蝦、長腳蟹連無限暢飲酒精+DJ派對門券！

日頭嘅早午餐大家就去得多，夜晚嘅大家又有冇去過呢！香港 W 酒店將於8 月 11 日中午 12 時，推岀 WOOBAR 「夜間早午餐派對」買一送一半自助餐優惠 ！只需$423起，就可歎龍蝦、長腳蟹、牛柳，兼無限暢飲酒精及「One Magic Move」DJ 派對門券！

如果你準備好在 WOOBAR 度過一個電力十足的夜晚！熱辣辣的 DJ 派對 - One Magic Move，由城中最炙手可熱的 DJ Ma Tai 和 DJ Henry Wang 帶領你熱舞不停。 穿上你最酷的 party outfit，叫上朋友一起來 WOOBAR 狂歡跳舞!

WOOBAR One Night Brunch 夜間早午餐連 暢飲套餐 + One Magic Move DJ派對 $423起

搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/135628-w-hong-kong-woobar-dining-lunch-afternoon-tea-set?cid=13367

海鮮拼盤:

魚子醬、鮮蝦、波士頓龍蝦、藍青口、長腳蟹、麵包蟹、小龍蝦

自助頭盤:

新鮮沙律、芝士拼盤、冷盤

主菜(自選其一):

美國牛柳配烤新薯及法國長豆伴紅酒濃汁 或 煙肉鱈魚配扒蘆筍伴 茴香刁草忌廉汁

自助甜品:

芒果泡芙、柚子雪芳蛋糕、藍莓芝士餅、威士忌朱古力蛋糕、雜錦馬卡龍、 時令水果、雜錦曲奇