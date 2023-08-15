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2023-08-15 17:30:00

明午12點必搶｜「8度海逸酒店海鮮狂歡饗宴自助晚餐」：$399可歎生蠔、鱈場蟹腳、煎鵝肝、脆皮燒腩肉！

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$399可歎生蠔、鱈場蟹腳、煎鵝肝、脆皮燒腩肉！

$399可歎生蠔、鱈場蟹腳、煎鵝肝、脆皮燒腩肉！

8度海逸酒店將於8月1日至9月30日推岀「海鮮狂歡饗宴自助餐」：明午12點開搶，最平只需$399起一位便可嘆即開生蠔、冰鎮海鮮、即點即煮自選海鮮市場、蒜蓉辣椒焗蠔、椒鹽軟殼蟹、泰式咖喱大頭蝦及多款精緻甜品！於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧更可享升級美食煎鵝肝伴黑松露汁！

菜單超豐富！（資料圖片）

菜單超豐富！（資料圖片）

自助餐優惠｜8度海逸酒店自助餐

－方案詳情－

＊2大人只能帶一位同行免費小童 (0-5歲或以下免費)
＊小童：六歲至十一歲 / 長者：六十五歲或以上

1. 海鮮狂歡饗宴自助晚餐

8度餐廳為您呈獻「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」，提供琳琅滿目的鮮味美饌，包括主打即開生蠔、冰鎮海鮮、即點即煮自選海鮮市場、蒜蓉辣椒焗蠔、椒鹽軟殼蟹、泰式咖喱大頭蝦及多款精緻甜品，於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧更可享升級美食煎鵝肝伴黑松露汁！立即預訂，來一趟意想不到的鮮味狂歡之旅！

  • 搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/115719-cafe-8-degrees-buffet?cid=13367
  • 供應日期：2023年8月1日至9月30日
  • 供應時間：18:00 - 21:00（適用於星期一至日）
  • 另收原價加一服務費：
    星期一至四（公眾假期除外）原價參考：成人HK$598，長者HK$508，小童HK$438
    星期五、六日及公眾假期及前夕原價參考：成人HK$688，長者HK$618，小童HK$548
  • 優惠價升級至無限暢飲套餐：每位HK$88紅/白餐酒或HK$118紅/白餐酒、有汽葡萄酒及清酒
仲可任食Movenpick雪糕！（資料圖片）

仲可任食Movenpick雪糕！（資料圖片）

自助餐優惠｜8度海逸酒店自助餐---菜單參考

  • 冰鎮海鮮
    生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、海螺及青口

 

  • 冷盤
    雜錦煙魚碟
    風乾火腿配蜜瓜
    麻辣海鮮洋蔥沙律
    酸雜菜配燻蹄
    意大利雜菌沙律配扒南瓜
    麻香雞絲沙律伴海蜇
    泡椒紅洋蔥牛肉沙律
    鮮蕃茄水牛芝士沙津配香草汁
    蒜香小木耳配酸笋蝦
    韓式蟹肉粉絲沙律
    杞子花雕醉雞翼
    枝豆/ 附味螺肉/ 芝麻八爪魚/ 泡菜/ 甜醬油帶子裙/ 麻辣竹筍沙律
    雜錦芝士碟

 

  • 刺身及壽司區
    和牛刺身
    新鮮雜錦刺身
    加州手卷
    香蔥鮪魚軍艦
    火炙三文魚壽司
    三文魚壽司
    火炙牛肉卷

 

  • 沙律吧

 


  • 蟲草花螺頭燉雞湯
    是日西式餐湯

 

  • 即煮區
    煎鵝肝伴黑松露汁
    自選海鮮市場 (鮮青口、花甲、鮮魷魚、鮮海蝦、鮮東風螺、鮮鮑魚、鮮扇貝及鮮蠔肉配四川麻辣湯或魚湯)

 

  • 咖喱食品

 

  • 即切烤肉
    燒牛肉
    脆皮燒腩肉

 

  • 熱葷
    燒羊扒
    芝土焗蠔及蒜蓉辣椒焗蠔
    泰式香茅燒春雞
    香煎海盲曹配菠蘿沙沙
    泰式咖喱大頭蝦
    椒鹽軟殼蟹
    芝麻醬燒多春魚
    紅酒燴牛尾
    蒸小龍包
    蒜蓉炒雜菜
    避風塘椒鹽荷蘭比目魚
    南乳花生炆豬手
    黑椒鹹酸菜炒金錢肚
    XO醬時菜炒蝦球
    川辣炒雞球
    蔥花蟹籽三文魚炒飯
    黑椒花蜜牛仔骨

 

  • 甜品區
    芒果拿破崙
    藍莓芝士蛋糕
    雲石芝士蛋糕
    鮮果蛋白蛋糕
    芒果布甸
    芒果慕絲蛋糕
    榴槤慕絲蛋糕
    意大利軟芝士餅
    特濃朱古力沙架蛋糕
    朱古力慕絲蛋糕
    迷你雜錦法式蛋糕
    牛油麵包布甸配雲呢拿醬
    果汁啫喱 雜錦鮮果粒
    榴槤班戟
    燕窩蛋白杏仁荼
    特色格仔鬆餅配雪糕
    Mövenpick雪糕

 

  • 自助式咖啡及茶
（資料圖片） （資料圖片） （資料圖片） （資料圖片） （資料圖片） （資料圖片）

自助餐優惠｜8度海逸酒店自助餐---注意事項

  • 最少需同時2位換領

  • 以上所有價目須另收加一服務費，加一服務費以原價計算，將於惠顧8度餐廳時收取

  • 須於換領前致電 2126 1960 預約；接線時間 10am-10pm

  • 請於換領時出示電子憑證

  • 換領信逾期無效

  • 優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用

  • 優惠不可兌換現金或其他產品及服務

  • 優惠如須根據政府社交距離措施而更改，恕不另行通知

  • 優惠每日數量有限，售完即止

  • 所有菜單或因酒店餐廳之供應情況而有所更改，並不作另行通知

  • 圖片只供參考

  • 商品原價請參考產品頁

  • 如有任何爭議，8度海逸酒店將保留最終決定權

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