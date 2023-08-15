明午12點必搶｜「8度海逸酒店海鮮狂歡饗宴自助晚餐」：$399可歎生蠔、鱈場蟹腳、煎鵝肝、脆皮燒腩肉！

8度海逸酒店將於8月1日至9月30日推岀「海鮮狂歡饗宴自助餐」：明午12點開搶，最平只需$399起一位便可嘆即開生蠔、冰鎮海鮮、即點即煮自選海鮮市場、蒜蓉辣椒焗蠔、椒鹽軟殼蟹、泰式咖喱大頭蝦及多款精緻甜品！於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧更可享升級美食煎鵝肝伴黑松露汁！