易潔鑊壽命丨塗層致癌迷思係點解？10大清潔保養及煮食貼士大廚注意

易潔鑊以塗層的化學特性達至抗氧化、抗黏、耐熱等功能，雖然煮食和清潔方便，但保養方面卻不能馬虎！不少人也擔心易潔鑊塗層致癌，本文就來拆解這個迷思，同時帶來日常保養易潔鑊的貼士！ 易潔鑊塗層對健康影響 易潔塗層的主要成分是聚四氟乙烯（PTFE），它不會與其他物質起化學作用，而且具有抗氧化、抗黏、耐熱等優點，但與硬物撞擊時容易易破損，因此易潔鑊不宜配合金屬鑊鏟或叉煮食。德國聯邦風險評估所（BfR）指出，即使有小塊易潔塗層剝落而被誤吞，由於人體不會吸收塗層，因此不會對健康構成威脅。

易潔鑊塗層釋致癌物？消委會︰市面易潔鑊全數合格 製造易潔塗層成分PTFE的過程中，有機會使用全氟辛酸（PFOA）及全氟辛烷磺酸（PFOS），兩種物質有可能損害肝臟、生殖功能及具致癌性，而前者更被國際癌症研究機構（IARC）歸類為「或可能令人類患癌」的物質。 不過，用家們並不需太過擔心易潔塗帶有殘餘的PFOA及PFOS。消委會曾為市面上25款易潔鑊分別進行PFOA、PFOS及金屬物質釋出量測試，結果全部樣本均通過測試，檢出的PFOA及PFOS釋出量均低於德國聯邦風險評估所的建議上限，而檢出的金屬物質釋出量亦低於歐洲理事會所訂的建議上限。

易潔鑊塗層成分PTFE遇高溫釋致癌物 日常煮食難遇 消委會指，當易潔塗層成分PTFE加熱至315°C至375°C，釋出的煙可能會令人感到畏寒、發燒、大量流汗、咳嗽及呼吸困難等，而當加熱至450°C，更會釋出四氟乙烯（TFE），令實驗老鼠死亡；當溫度升至460°C至475°C，更會分別釋出六氟丙烯（HFP）和全氟異丁烯（PFIB）等致癌物質。 易潔塗層成分PTFE在高溫下會釋出毒煙，但日常煮食的温度一般低於250°C，而且在易潔鑊的膠手柄熔點比塗層釋出毒煙的温度低，因此在此之前膠手柄已被熱熔，可見一般煮食情況並不會引起釋出毒煙。

易潔鑊保養貼士 1注意易潔鑊大小 用電磁爐煮食時應選用與爐頭大小相近的廚具；以明火煮食的話，應保持爐火在廚具底部邊緣的範圍內。 易潔鑊保養貼士 2. 首次使用前先清潔 首次使用易潔鑊前，應先用清潔劑和暖水，以海綿或碗布清洗，但千萬不要用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮花塗層。 易潔鑊保養貼士 3. 預熱時用慢火 煮食預熱易潔鑊時用慢火至中火，以免將食油過度加熱而釋出太多油煙。 易潔鑊保養貼士 4. 不要把空燒易潔鑊 不要將空的易潔鑊放在爐火上乾燒。 易潔鑊保養貼士 5. 避免用太高溫煮食 易潔鑊如長期在260°C以上下使用，易潔塗層可能會變色及漸漸失去抗黏效能。

易潔鑊保養貼士 不要將易潔鑊堆疊，否則鍋底與鍋面有機會互相刮花。 (Getty Images/iStockphoto)