易賞錢MoneyBack「易賞易享」大賞 獎品總值逾1億 包括寳馬名車/東京雙人來回機票

易賞錢MoneyBack年度大賞「易賞易享」活動，只要使用易賞錢MoneyBack購物，即可參加與百佳超級市場、香港屈臣氏、豐澤、及首次加入的屈臣氏酒窖、屈臣氏蒸餾水、和記旅遊有限公司（hutchgo）、海逸國際酒店集團、和記電訊香港旗下品牌-SUPREME及3香港聯合推出的「易賞易享」活動，有機會贏取總值超過1億獎品，其中包括德國電動名車！
「易賞易享」年度大賞大抽獎
易賞錢MoneyBack由即日至2024年2月18日推出會員限定抽獎，共有5輪抽獎及一次終極大抽獎，會員有機會贏得總值超過1億獎品，包括一輛寶馬i4 eDrive35 SE電動車、日本東京商務雙人來回機票、戶戶送 Deliveroo $20,000 現金券等多項豪華獎品。
會員只需於推廣期內於易賞錢App登記參加抽獎，然後到百佳、香港屈臣氏、豐澤、屈臣氏酒窖、和記旅遊有限公司（hutchgo）、海逸國際酒店集團、和記電訊香港旗下品牌-SUPREME及3香港每作指定消費；購買指定屈臣氏蒸餾水產品並於「分分有禮．滴滴賞」掃描樽蓋/拉環內之二維碼，可自動於該輪抽獎及終極大抽獎中累積抽獎機會一次。用已綁定之滙豐白金Visa卡消費享３倍抽獎機會兼享專屬禮物專區。買得越多中獎機會越大。
大賺1,000萬「易賞易享」積分
易賞錢MoneyBack同時推出「1000萬積分齊齊分」活動，用已綁定之滙豐白金Visa卡於2個或以上合作伙伴作合資格簽賬，並累積最高消費金額之首500位易賞錢會員，齊齊分1,000萬易賞錢積分大獎，讓消費更加有價值。
破天荒勁賞會員
易賞錢 MoneyBack破天荒勁賞會員「易賞錢嘉年華」門市活動，易賞錢會員只要由即日至12月17日期間，於任何一間百佳、香港屈臣氏及豐澤購物滿$200或以上，並於12月17日拎住收據到指定門市大玩遊戲並有機會贏取豐富獎品，人人有份，永不落空。綁定滙豐白金Visa卡的尊貴會員更可專享額外遊戲機會，而會員更有機會享全單免找數。
綁卡享高達6倍積分
記得用已綁定滙豐白金Visa卡於合作商戶作指定消費，全年可享高達6倍易賞錢積分：百佳、香港屈臣氏及豐澤—基本會員享4倍積分，VIP會員享6倍積分；和記旅遊有限公司(hutchgo)、海逸國際酒店集團、屈臣氏酒窖、SUPREME、３香港—會員享3倍積分。