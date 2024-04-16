星之卡比生日！3大卡比打卡場景 卡比巨型公仔/夾公仔機/生日拍照區

於4月27日誕生的日本人氣遊戲「星之卡比」系列中的「卡比」，今年會來到香港與一眾粉絲慶祝生日。由2024年4月26日至5月26日，Bandai Namco Amusement於尖沙咀LCX舉行「Kirby’s Toki-Meki Crane Fever Hong Kong」展覽！大家除了可以與壽「星」打卡合照，卡比更會在指定日子親臨LCX，與各位粉絲見面！同場更有Nintendo Switch的「星之卡比」系列遊戲體驗，讓你與朋友一起展開冒險之旅！參加見面會或完成遊戲後，還可以獲得星之卡比的主題紙帽以作留念！你更可以領取生日賀卡，在LCX裡3個不同的「自家印站」親手印上圖案，製作出獨一無二的賀卡，為壽「星」送上生日祝福！最後，當然還要到星之卡比期間限定店搶購多款精品。

3 大卡比打卡場 景

1. 卡比巨型公仔坐陣

想在充滿彩帶和霓虹燈元素的繽紛場景中，與卡比零距離接觸？來LCX就可以實現你的願望！你可以在LCX裡，站在約80cm高的卡比巨型公仔旁邊跟他合照，卡比粉絲絕對不可以錯過！

2. 卡比夾公仔機打卡場景 你可以來到印滿卡比圖案的「夾公仔機」，與卡比一起打卡合照。場景充滿玩味之餘，更帶有濃厚的粉紅Pinku Pinku氣息，作為粉絲的你一定會非常喜歡！

3. 卡比生日拍照區 要跟卡比慶祝生日，當然要準備巨型的生日蛋糕！大家可以隨意踏上卡比生日舞台的拍照區，盡情在卡比生日蛋糕旁邊自拍。在指定日子，卡比更會親臨LCX跟大家一起拍照留念，拍完照之後還可以獲得星之卡比的主題紙帽一頂*，各位忠粉一定不可以錯過！見面會的詳情將會在4月下旬公佈，記得密切留意LCX的網頁及社交平台帳號喔！