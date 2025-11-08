星之卡比KIRBY’S PUPUPU MARKET首次登陸香港 超可愛立體造型打卡位 全新系列商品

任天堂（香港）將於11月15日至12月14日期間，於K11 Art Mall地下中庭舉辦「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」，以「如果在噗噗噗之國有一所什麼都能買到的超級市場……」為主題，首次在日本以外地區設立的 POP-UP STORE。現場不但有統一 POP-UP STORE限定商品和香港限定商品，還有全新「星之卡比」系列商品及超可愛攝影區。而11月21日（五）開始，將設有《卡比的馭天飛行者》試玩活動體驗，粉絲們切勿錯過，即睇以下詳情！
與卡比和瓦豆魯迪合照
「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」會場設有立體造型的卡比與瓦豆魯迪，粉絲可近距離欣賞他們的可愛模樣，於繽紛佈景前盡情打卡留念，喜歡「星之卡比」的玩家別錯過這次的合照機會，前來尋找卡比與瓦豆魯迪及購物吧。
逾300款「星之卡比」精品 換領會場限定小禮物及購物特典
會場除了設有打卡造景外，亦販售多款星之卡比主題商 品，當中包括POP-UP STORE限定商品、香港限定商品及全新系列商品，涵蓋毛公仔、家品、文具、 飾物、玩具及擺設等，讓粉絲一次過選購心愛的卡比精品。此外，顧客於會場購物，即有機會獲得會場限定購物特典，包括：限定紙袋、手提袋和磁石貼，數量有限，送完即止。
「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」會場購物特典
- 「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」會場限定紙袋：凡於會場購物，可獲贈「紙袋」一個
- 「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」手提袋：凡於會場購物滿HKD 600，可獲贈「手提袋」一個。（全2款分階段派發）款式A：11月15日 - 11月29日派發；款式B：11月30日 - 12月14日派發
- 「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」磁石貼：凡於會場購物滿HKD 250，可隨機獲贈「磁石貼」一個（共10款）
親臨會場有機會獲得限定紀念小禮物
為感謝各位粉絲親臨「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」，活動期間將免費派發多款會場限定紀念小禮物，包括「卡比紙帽」及「卡比貼紙」等，款式會隨活動日期有所不同。只需跟隨現場工作人員指示，完成指定任務，即可獲得限定紀念品，收集屬於你的卡比可愛瞬間！
Nintendo Switch 2《卡比的馭天飛行者》設現場試玩區
《卡比的馭天飛行者》將於 11月20日（四）正式發售，而在 11月21日（五）至 12月14 日（日）期間，「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」活動現場將設置 Nintendo Switch 2 軟體《卡比的馭天飛行者》試玩區，邀請玩家親身體驗新作的遊玩樂趣及操作手感，感受卡比的冒險之旅。在活動期間參加試玩活動的玩家可以獲得以《卡比的馭天飛行者》為主題的「貼紙」一張。
此外，亦可於活動現場預購於 11月20日（四）發售的《卡比的馭天飛行者》盒裝版，發售日起更可即場購買。而於活動現場購買的客人有機會獲得早期購入特典「《卡比的馭天飛行者》壓克力登山扣」一個以及店舖購入特典「《卡比的馭天飛行者》角色襟章」隨機一個 （共10款）。
「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」詳情
地點： K11 Art Mall 地下中庭（香港九龍尖沙咀河內道18號）
開放日期： 2025年11月15日（六）至2025年12月14日（日）
開放時間： 11月15日15:00-21:00；11月16至12月14日11:00-21:00
搶先試玩 《卡比的馭天飛行者 Global Test Ride》線上體驗會
在 11 月 20 日（四）正式發售之前，任天堂將舉行可搶先遊玩的線上體驗會《卡比的馭天飛 行者 Global Test Ride》，體驗能夠自由組合飛行者與個性豐富的飛行器來競速的飛行動作類 遊戲《卡比的馭天飛行者》。線上體驗會各天為期 6 小時，將於全世界同時舉行，只要事前下載體驗會專用軟體，即可參加。
・11月8日（六） 16:00～22:00
・11月9日（日） 8:00～14:00
・11月9日（日） 23:00 ～ 11月10日（一） 5:00
・11月15日（六） 16:00～22:00
・11月16日（日） 8:00～14:00
・11月16日（日） 23:00 ～ 11月17日（一） 5:00
如要參加《卡比的馭天飛行者 Global Test Ride》，需要一台 Nintendo Switch 2 主機與網路通訊環境，並加入「Nintendo Switch Online」（付費）。即使沒有加入 Nintendo Switch Online， 也可以體驗遊玩「駕訓班」和「馭天飛行」。此外，「Nintendo Switch Online」還提供7天免費體驗。
*此遊戲軟體需要網路通訊環境，並包含需要加入「Nintendo Switch Online」（付費）的模式和功能。