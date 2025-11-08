熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-11-08 18:00:00

星之卡比KIRBY’S PUPUPU MARKET首次登陸香港 超可愛立體造型打卡位 全新系列商品

分享：
星之卡比「KIRBY’S PUPUPU MARKET」首次登陸香港 超可愛立體造型打卡位 全新系列商品

星之卡比「KIRBY’S PUPUPU MARKET」首次登陸香港 超可愛立體造型打卡位 全新系列商品

任天堂（香港）將於1115日至1214日期間，K11 Art Mall地下中庭舉辦「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」，以「如果在噗噗噗之國有一所什麼都能買到的超級市場……」為主題，首次在日本以外地區設立的 POP-UP STORE。現場不有統一 POP-UP STORE限定商品和香港限定商品，還有全新「星之卡比」系列商品及超可愛攝影區。1121日（五）開始，將設有《卡比的馭天飛行者》試玩活動體驗，粉絲們切勿錯過，即睇以下詳情！

與卡比和瓦豆魯迪合照

KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」會場設有立體造型的卡比與瓦豆魯迪，粉絲可近距離欣賞他們的可愛模樣，於繽紛佈景前盡情打卡留念，喜歡「星之卡比」的玩家別錯過這次的合照機會，前來尋找卡比與瓦豆魯迪及購物吧。

adblk5
與卡比和瓦豆魯迪合照 KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong

300款「星之卡比」精品 換領會場限定小禮物及購物特典

會場除了設有打卡造景外，亦販售多款星之卡比主題商 品，當中包括POP-UP STORE限定商品、香港限定商品及全新系列商品，涵蓋毛公仔、家品、文具、 飾物、玩具及擺設等，讓粉絲一次過選購心愛的卡比精品。此外，顧客於會場購物，即有機會獲得會場限定購物特典，包括：限定紙袋、手提袋和磁石貼，數量有限，送完即止。

 

 

「KIRBY’S PUPUPU MARKET」限定商品 「KIRBY’S PUPUPU MARKET」限定商品 「KIRBY’S PUPUPU MARKET」限定商品 「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」香港限定商品 「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」香港限定商品 全新「星之卡比」系列商品 全新「星之卡比」系列商品

KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」會場購物特典

  1. KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」會場限定紙袋：凡於會場購物，可獲贈「紙袋」一個
  2. KIRBYS PUPUPU MARKET in Hong Kong」手提袋：凡於會場購物滿HKD 600，可獲贈「手提袋」一個。（全2款分階段派發）款式A1115 - 1129日派發；款式B1130 - 1214日派發
  3. KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」磁石貼：凡於會場購物滿HKD 250，可隨機獲贈「磁石貼」一個（共10款）
「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」會場限定紙袋 「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」會場購物特典手提袋_款式A 「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」會場購物特典手提袋_款式B 「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」會場購物特典磁石貼

親臨會場有機會獲得限定紀念小禮物

為感謝各位粉絲親臨「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」，活動期間將免費派發多款會場限定紀念小禮物，包括「卡比紙帽」及「卡比貼紙」等，款式會隨活動日期有所不同。只需跟隨現場工作人員指示，完成指定任務，即可獲得限定紀念品，收集屬於你的卡比可愛瞬間！

限定紀念小禮物「星之卡比」紙帽_購物款 限定紀念小禮物「星之卡比」紙帽_微笑款 「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」問卷特典

Nintendo Switch 2《卡比的馭天飛行者》設現場試玩區

《卡比的馭天飛行者》將於 1120日（四）正式發售，而在 1121日（五）至 1214 日（日）期間，「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」活動現場將設置 Nintendo Switch 2 軟體《卡比的馭天飛行者》試玩區，邀請玩家親身體驗新作的遊玩樂趣及操作手感，感受卡比的冒險之旅。在活動期間參加試玩活動的玩家可以獲得以《卡比的馭天飛行者》為主題的「貼紙」一張。

此外，亦可於活動現場預購於 1120日（四）發售的《卡比的馭天飛行者》盒裝版，發售日起更可即場購買。而於活動現場購買的客人有機會獲得早期購入特典「《卡比的馭天飛行者》壓克力登山扣」一個以及店舖購入特典「《卡比的馭天飛行者》角色襟章」隨機一個 （共10款）。

adblk6
Nintendo Switch 2《卡比的馭天飛行者》現場試玩區 《卡比的馭天飛行者》試玩特典 Nintendo Switch 2軟體《卡比的馭天飛行者》 《卡比的馭天飛行者》角色襟章 《卡比的馭天飛行者》壓克力登山扣

KIRBYS PUPUPU MARKET in Hong Kong」詳情

地點： K11 Art Mall 地下中庭（香港九龍尖沙咀河內道18號）

開放日期： 20251115日（六）至20251214日（日）

開放時間： 111515:00-21:001116121411:00-21:00       

「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」

「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」

搶先試玩 《卡比的馭天飛行者 Global Test Ride》線上體驗會

11 20 日（四）正式發售之前，任天堂將舉行可搶先遊玩的線上體驗會《卡比的馭天飛 行者 Global Test Ride》，體驗能夠自由組合飛行者與個性豐富的飛行器來競速的飛行動作類 遊戲《卡比的馭天飛行者》。線上體驗會各天為期 6 小時，將於全世界同時舉行，只要事前下載體驗會專用軟體，即可參加。

118日（六）  16:0022:00

119日（日）  8:0014:00

119日（日）  23:00 1110日（一） 5:00

1115日（六） 16:0022:00

1116日（日） 8:0014:00

1116日（日） 23:00 1117日（一） 5:00

如要參加《卡比的馭天飛行者 Global Test Ride》，需要一台 Nintendo Switch 2 主機與網路通訊環境，並加入「Nintendo Switch Online」（付費）。即使沒有加入 Nintendo Switch Online 也可以體驗遊玩「駕訓班」和「馭天飛行」。此外，「Nintendo Switch Online」還提供7天免費體驗。

*此遊戲軟體需要網路通訊環境，並包含需要加入「Nintendo Switch Online」（付費）的模式和功能。

adblk7
《卡比的馭天飛行者 Global Test Ride》線上體驗會

《卡比的馭天飛行者 Global Test Ride》線上體驗會

ADVERTISEMENT

👇立即登記👇請你食利東集團大閘蟹+飛天乳鴿🤤

ad

 
 