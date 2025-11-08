星之卡比KIRBY’S PUPUPU MARKET首次登陸香港 超可愛立體造型打卡位 全新系列商品

任天堂（香港）將於11月15日至12月14日期間，於K11 Art Mall地下中庭舉辦「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」，以「如果在噗噗噗之國有一所什麼都能買到的超級市場……」為主題，首次在日本以外地區設立的 POP-UP STORE。現場不但有統一 POP-UP STORE限定商品和香港限定商品，還有全新「星之卡比」系列商品及超可愛攝影區。而11月21日（五）開始，將設有《卡比的馭天飛行者》試玩活動體驗，粉絲們切勿錯過，即睇以下詳情！