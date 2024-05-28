星宇航空香港⇄台北航線7月啟航 搶先體驗星級服務 超靚機艙＋餐點

由香港往返台北桃園機場這條航線，是全世界最繁忙的航線之一，基本上可以「話飛就飛」！而今年7月就有一間來自台灣的航空公司「星宇航空 STARLUX Airlines」加入戰團，暫定推出每日兩班航班，時間靚，旅客可以早機去晏晝返。星宇航空在2018年創辦，短短六年就在亞洲地區打響名堂，以高質的機艙設計、優質餐點及貼心服務嬴盡口碑，可以說是台灣的網紅飛機，令人十分期待！早前記者就搶先體驗了星宇航空的航班服務，下文即睇詳情！
文：heidi
鳴謝：星宇航空
嶄新機艙設計
星宇航空台北香港航線將正式啟航，由A350以及A330neo機型服務旅客，並以A330neo機型為主力，旅客如在星期一、四、六下午出發，亦會有機會乘搭到全球首架進化版、由BMW Designworks團隊所設計的A350客機。重點介紹一下香港旅客較多機會乘坐的A330neo，機上設有商務艙和經濟艙，滿足不同旅客的需求。
|A330neo經濟艙
|A330neo商務艙
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• 269席，採2-4-2配置
• 經濟艙為德國RECARO座椅，新型超薄椅背設計提升腿部空間，皮革頭靠可6向調整，且上下移動範圍⾼達6英吋，讓每位旅客皆可享受最佳的頭靠支撐。
• 椅背則安裝平板電腦專屬立架，並特別設計杯架
•經濟艙免費Wi-fi
• 提供 AC outlet + USB A + USB-C(60W)充電插座
• 星宇航空也為小小旅客們新增「兒童地圖」，可於娛樂系統中呈現互動式3D動物，讓孩子們透過指尖探索世界。
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• 28席，採1-2-1配置
•個人無線充電裝置+無線藍芽耳機連線，特設商務艙耳機，擁有卓越音質和主動抗噪技術
•高解析4K機上娛樂系統與17.3吋大螢幕，可透過觸控式遙控器操控
•複合式插座支援USB-C
•以鐵觀音烏龍茶為基調的全新機上香氛「星宇香33」，鐵觀音沈穩與溫暖木質相輔相成，將台灣茶葉文化帶入機艙。
商務艙必試精緻餐飲
商務艙的餐飲誠意十足，與米芝蓮餐廳、知名餐飲品牌「胡同燒肉」合作，揉合各地飲食文化，在空中提供星級餐飲服務。最吸引的是與米芝蓮星級主廚林明建合作設計獨家菜單，以「從產地到天空 From Farm to Sky」為靈感，嚴選時令今材，讓大家品嘗亞洲創意佳餚。餐酒方面，除了使用英國皇室指定釀酒品牌BOLLINGER外，必試由台灣指標性的台南酒吧Bar TCRC及Bar Home主理人黃奕翔打造的調酒系列「星空特調」，當中的「湛藍宇宙2.0」更是網紅上機必點的打卡餐飲！
記者真實乘搭感想
首次乘搭星宇航空不論是經濟艙或商務艙都有驚喜，機艙環境新淨，設備先進，設計用色簡約時尚，充滿新鮮感，尤其4K大螢幕和餐點賣相最加分！以一個小時左右的航程來說舒適度和服務都一流，而航班時間都方便港人快閃！
星宇航空台北桃園—香港航線
去程：
JX232 HKG 10:55/12:30 TPE
JX236 HKG 19:45/21:30 TPE
回程：
JX231 TPE 08:00/09:40 HKG
JX235 TPE 16:50/18:30 HKG
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