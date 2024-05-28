星宇航空香港⇄台北航線7月啟航 搶先體驗星級服務 超靚機艙＋餐點

• 269席，採2-4-2配置

• 經濟艙為德國 RECARO 座椅，新型超薄椅背設計提升腿部空間， 皮革 頭靠可 6 向調整，且上下移動範圍⾼達 6 英吋，讓每位旅客皆可享受最佳的頭靠 支 撐。

• 椅背則安裝平板電腦專屬立架，並特別設計杯架

•經濟艙免費Wi-fi



• 高 解析 4K 機上娛樂系統與 13.3 吋螢幕



• 全機支援藍牙無線音源傳輸，可搭配使用平時最習慣的個人耳機裝置

• 提供 AC outlet + USB A + USB-C(60W)充電插座

• 星宇航空也為小小旅客們新增「兒童地圖」，可於娛樂系統中呈現互動式3D動物，讓孩子們透過指尖探索世界。