星宇航空×香港電車限定Snoppy主題電車 捕捉叮叮贏取台北來回機票

星宇航空香港航線將於7月16日正式啟航，它們宣布與香港電車（電車）聯手合作推出一系列慶祝活動，包括大人小孩都喜愛的Snoppy主題叮叮，以及「一日星宇電車全景遊」活動。成功捕捉叮叮更有機會贏取台北來回機票，即睇詳情！

全新 Snoppy 主題電車 捕捉叮叮贏取台北來回機票

星宇航空與香港電車聯手推出星宇航空主題叮叮，由即日起至9月30日，穿起機長及空中服務員制服的Snoppy將「駕駛」電車到香港繁華的街道上，車身配上醒目吸睛的鮮黃色，就連車廂內的座椅、樓梯及車頂都有Snoppy的肖像，非常打卡able！

此外，星宇航空亦邀請大家透過Instagram REELS 記錄自己第一身乘搭星宇航空主題叮叮的旅程，大獎即有機會贏得星宇航空來回香港至台北機票，活動詳情稍後公佈，密切留意星宇航空與香港電車官方專頁！