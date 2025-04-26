星巴克推夏季新品開心果系列！懷舊Bearista Game商品登場/必試奶油酥餅忌廉星冰樂

夏日炎炎，星巴克以一系列全新限定飲品與美食為各位解解暑。最新推出奶油酥餅忌廉星冰樂以濃郁奶香配合酥餅乾碎，每口都帶來海風般清爽！更有開心果必點的開心果系列，以及馥郁芬芳的桂花荔枝限定飲品。同場更有Bearista Game商品系列登場，由復古遊戲為靈感，一共9款特色商品，即睇詳請。

夏季全新限定飲品系列 細味陽光海岸感覺！全新登場的奶油酥餅忌廉星冰樂，將香濃雲呢拿奶油酥餅糖漿結合牛奶，配上酥脆餅乾碎、馬蹄爆珠帶來豐富口感。若偏好清新風味，可選擇桂花荔枝烏龍茶或桂花荔枝冷萃咖啡，淡雅桂花香與清新烏龍茶底、咖啡的完美交融，加入荔枝桂花醬為午後時光增添優雅氣息。

地球月推出全新熊貓熊商品 響應地球月，星巴克鼓勵客人支持環保，選用「熊貓熊鑰匙扣配16oz循環再用杯」，減少使用即棄品。同時，品牌亦推出多款健康無肉輕食，包括意式蕃茄芝士香草包，以日曬番茄、新鮮菠菜搭配車打芝士，風味濃郁；蘑菇蛋白德式貝果三文治以蓬鬆蛋白配搭香煎蘑菇，為顧客提供健康新選擇。

熊貓熊鑰匙扣配16oz循環再用杯

開心果系列 今季更有全新開心果系列，為開心果Fans帶來多重驚喜。海鹽焦糖開心果燕麥奶咖啡/星冰樂，將濃郁果仁香與燕麥奶的絲滑口感完美融合，層次豐富；開心果牛角包外酥內軟，啖啖香脆果仁碎；開心果芝士蛋糕以香滑忌廉芝士搭配濃郁開心果醬，甜鹹交織，回味無窮。

全新商品登場 商品方面，星巴克與STANLEY再度合作，推出以2025年代表色「摩卡慕斯」為靈感的不鏽鋼隨行杯，摩卡漸變色調溫暖柔和，為日常生活增添品味。此外，星巴克更從復古遊戲中得到靈感創意，推出Bearista Game系列商品，包括手提袋、咖啡杯等9款單品，以像素藝術風格重現經典遊戲趣味。 全新夏季系列及限定商品已登陸全線香港及澳門星巴克分店，以及香港星巴克網上商店選購。