星巴克 x PEANUTS 必搶限量版Snoopy商品 春季限定 海鹽焦糖開心果燕麥奶登場！

星巴克推出限量版Joe Kind Snoopy商品系列，由即日起各位到香港和澳門所有星巴克分店及網上商店都可以買得到，產品包括循環再用杯、不鏽鋼凍杯、手提袋、鑰匙扣等等，不但造型可愛，而且非常實用，粉絲一定要把握機會收藏！

星巴克全新 Joe Kind Snoopy 商品系列 Joe Kind Snoopy商品系列中一眾登場的PEANUTS 角色，均換上專為星巴克而設的形象，每款都有心思，當中Snoopy 身穿星巴克綠色圍身，粉絲必買！Joe Kind Snoopy 商品系列將於星巴克 Global Month of Good 4 月期間推出，秉承 Joe Kind Snoopy 的理念，世界各地的星巴克夥伴將齊心協力，為地球和星巴克所在的社區帶來正面影響，意義非凡！由即日起，顧客可以港幣 68 元購買大杯裝手調飲品*及 Joe Kind Snoopy 循環再用杯乙隻，為環保出一分力！

開心果控必試！海鹽焦糖開心果燕麥奶登場 另外今個春季，星巴克春季限定飲品系列，除了蜜糖鳥結糖燕麥奶特濃咖啡、凍草莓麻糬醇香鮮奶抺茶外，還有開心果控必試的海鹽焦糖開心果燕麥奶系列，包括海鹽焦糖開心果燕麥奶咖啡、海鹽焦糖開心果燕麥奶咖啡星冰樂和海鹽焦糖開心果燕麥奶忌廉星冰樂，將香濃開心果燕麥奶、星巴克黃金烘焙濃縮咖啡與鹹甜焦糖完美結合，再撒上香脆開心果碎，層次豐富！