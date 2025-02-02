星座運程｜2025「財運最差」Top3　雙魚恐陷「短期誘惑」/巨蟹應注意現金流

過年期間有許多人「走春」時會去廟裡借庫祈求發財金，期盼能夠財運亨通一整年。不過占星專家白瑜則點名巨蟹、處女、雙魚座（參考太陽、上升與金星），在2025年應謹慎理財，同樣也能夠為自己新的一年的事業運加分。

第3名：巨蟹座應謹慎規劃現金流

白瑜表示，巨蟹座在2025年其實有很多需要花錢的地方，包括家人、工作、以及投資自我的成長，因此即使有許多潛在的機會，但卻很難把機會轉化成固定的收益，除非是接案的工作，「一個個項目賺，或是看客戶的心情賺」，或許能積少成多。

但她也提醒，巨蟹座應在這一年合理、謹慎地規劃自己的「現金流」，因為若現金流不夠，巨蟹座容易神經緊張、疑神疑鬼，最終陷入自我否定的負面情緒中，導致工作狀態與感情也隨之每況愈下；因此也需要注重心靈上的放鬆，「內心感到放鬆，賺的錢才會比較多。」尤其是合作的機會也要好好篩選，並非什麼合作都要say yes（答應）。