星座運程｜2025「財運最差」Top3　雙魚恐陷「短期誘惑」/巨蟹應注意現金流

過年期間有許多人「走春」時會去廟裡借庫祈求發財金，期盼能夠財運亨通一整年。不過占星專家白瑜則點名巨蟹、處女、雙魚座（參考太陽、上升與金星），在2025年應謹慎理財，同樣也能夠為自己新的一年的事業運加分。
第3名：巨蟹座應謹慎規劃現金流
白瑜表示，巨蟹座在2025年其實有很多需要花錢的地方，包括家人、工作、以及投資自我的成長，因此即使有許多潛在的機會，但卻很難把機會轉化成固定的收益，除非是接案的工作，「一個個項目賺，或是看客戶的心情賺」，或許能積少成多。
但她也提醒，巨蟹座應在這一年合理、謹慎地規劃自己的「現金流」，因為若現金流不夠，巨蟹座容易神經緊張、疑神疑鬼，最終陷入自我否定的負面情緒中，導致工作狀態與感情也隨之每況愈下；因此也需要注重心靈上的放鬆，「內心感到放鬆，賺的錢才會比較多。」尤其是合作的機會也要好好篩選，並非什麼合作都要say yes（答應）。
第2名：處女座需注重長期的理財規劃
而「工作和支出壓力」並存的處女座，因未雨綢繆的個性使然，即便收入也許不少，可能會因為「支出更多」感到緊張；這個時候就是要注意別亂花錢，及避免投資時「過度分心」而沒有注意到一些細節，也該考量長期的財務規劃。
第1名：雙魚座完美主義過頭，慎防短期誘惑
雙魚座在2025年則是要小心自己的「完美主義」過頭，就會一下子花了很多錢；例如裝潢與旅遊的費用，甚至是外出時買戰利品，由於雙魚座的美感普遍不差，因此在注重生活品質的前提之下，還是要量力而為。若有投資，也別被小小的利潤誘惑，建議做強迫型的儲蓄，才能讓自己定期都能存到錢。
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