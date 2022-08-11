星級名廚美食博覽露兩手 慶回歸 25周年

全城期待的美食博覽今天正式開幕！由即日起至8月15日，市民除了入場參觀及選購由過千個參展商帶來的環球特色美食，還可以參加由貿發局舉辦的各項精彩活動。焦點活動包括為了慶祝香港特區政府成立25 周年，特意邀請了13位星級名廚進行25道菜的烹飪示範，當中包括帝苑酒店中菜行政總廚何偉成、香港沙田凱悅酒店中菜總廚何振雄、阿鴻小吃創辦人黎偉鴻及1111行政主廚梁國威等，將親臨會場展示他們的廚藝功架和創意。
大會亦與食物及衞生局、降低食物中鹽和糖委員會和食物安全中心合作，請來名廚於8月12日(星期五)示範「少鹽少糖」食譜；同時亦有「星級有營食肆」推介，讓參加者認識更多健康食譜和食肆，建立良好及均衡的飲食習慣。
如想增進廚藝卻又無從入手？資深傳媒人陳圖安(安哥)將於8月13日(星期六)主持「名廚對話」，請來3位城中名廚分享煮食貼士、飲食心得及挑選食材的秘訣，大家都要把握機會向名廚學習啦！
可瀏覽美食博覽網站 www.hkfoodexpo.hktdc.com/tc，查閱及了解更多精彩活動詳情。
各項展覽開放日期及時間：
日期
美食博覽「公眾館」、家電．家品．博覽及美與健生活博覽：
8月11日至15日(星期四至星期一)
美食博覽「尊貴美食區」：
8月11日至14日(星期四至星期日)
美食博覽「貿易區」及香港國際茶展：
8月11日至13日(星期四至星期六)
時間
8月11日 至14日：上午10時至晚上10時
(美食博覽「貿易區」及香港國際茶展於8月13日下午6時結束)
8月15日：上午10時至下午6時
地點
香港會議展覽中心
票價
- 美食博覽「公眾館」、美食博覽「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展：港幣25元
- 以上展覽連美食博覽「尊貴美食區」套票：港幣40元
- 「上午進場票」優惠：8月11、12及15日(星期四、五及一)，中午12時前入場，只需港幣10元(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
備註：入場人士可追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」
- 「晚間進場票」優惠：8月11、12、13及14日(星期四至星期日)晚上6時後入場，只需港幣10元(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
備註：入場人士可追加港幣15元參觀即晚的「尊貴美食區」
- 傷健人士票價：港幣10元(可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」)
備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
- 訪港人士票價：港幣20元(「尊貴美食區」套票為30元)
備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票
- 3歲或以下小童及65歲或以上的長者(持長者咭或有效年齡證明文件)免費入場
購票方法
- 門票於快達票網站、購票熱線及香港會議展覽中心的售票處公開發售
- 電子入場券可於01空間電子門票銷售平台、全線7-11及Circle K便利店、鄰住買及八達通手機應用程式有售
美食博覽
家電．家品．博覽
美與健生活博覽
香港國際茶展
國際現代化中醫藥及健康產品會議
「8月食．住．買」
衞生措施及健康資訊