星級名廚美食博覽露兩手 慶回歸 25周年

全城期待的美食博覽今天正式開幕！由即日起至8月15日，市民除了入場參觀及選購由過千個參展商帶來的環球特色美食，還可以參加由貿發局舉辦的各項精彩活動。焦點活動包括為了慶祝香港特區政府成立25 周年，特意邀請了13位星級名廚進行25道菜的烹飪示範，當中包括帝苑酒店中菜行政總廚何偉成、香港沙田凱悅酒店中菜總廚何振雄、阿鴻小吃創辦人黎偉鴻及1111行政主廚梁國威等，將親臨會場展示他們的廚藝功架和創意。

大會亦與食物及衞生局、降低食物中鹽和糖委員會和食物安全中心合作，請來名廚於8月12日(星期五)示範「少鹽少糖」食譜；同時亦有「星級有營食肆」推介，讓參加者認識更多健康食譜和食肆，建立良好及均衡的飲食習慣。

如想增進廚藝卻又無從入手？資深傳媒人陳圖安(安哥)將於8月13日(星期六)主持「名廚對話」，請來3位城中名廚分享煮食貼士、飲食心得及挑選食材的秘訣，大家都要把握機會向名廚學習啦！

可瀏覽美食博覽網站 www.hkfoodexpo.hktdc.com/tc，查閱及了解更多精彩活動詳情。