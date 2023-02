星級奢華酒店｜Staycation價錢入住養生度假村 每晚＄1,430起 感受大自然純淨且療癒能量

近年愈來愈多人注重養生,尤其是瑜伽、靜修等等課程活動,都深受上班族歡迎。如果最近正計劃短暫逃離一下繁忙的都市生活,菲律賓生態奢華養生度假村The Farm at San Benito絕對是個好選擇。每晚房間由$1,430起 ,不過是一晚在香港酒店Staycation的價錢,就已經可以入住星級奢華設施的養生酒店,讓身心真正療癒!

利帕心靈排毒之旅

生態奢華養生度假村The Farm at San Benito位於菲律賓利帕,距離馬尼拉約 90 分鐘車程,坐落在 48 公頃鬱鬱蔥蔥的綠色叢林中,無論地理位置或是景色都如世外桃園。度假村內設有世界頂尖的設施,榮獲60 多項著名的國際榮譽,其中包括「世界最佳醫療養生度假村」。多種療癒計劃結合東西方養生智慧精髓,並由受過國際培訓的綜合醫生、水療師、營養師、生活食品專家、健身教練和瑜伽老師監督及帶領,可見其水準極高!特別推介The Farm的「整體排毒養生計劃」當中包括各種專業療程,例如結腸和腎臟清潔,以及情緒清理等等。在整個靜修計劃期間,住客可通過豐富的純素美食、正念運動和健身運動等培養更健康的習慣,藉此整頓身心。



The Farm at San Benito

網站:https://www.thefarmatsanbenito.com/