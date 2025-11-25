星辰公主號正式啟航 1500+陽台客房/全新娛樂體驗/玻璃穹頂空中花園

公主郵輪旗下最新郵輪星辰公主號(Star Princess)已正式命名！命名儀式由荷里活演員Matthew McConaughey與妻子Camila Alves McConaughey擔任命名嘉賓。兩人同時為Pantalones有機龍舌蘭酒創辦人。當晚格萊美獎得主Sheryl Crow現場獻唱，並有大型無人機燈光表演助慶。
星辰公主號命名儀式於美國佛羅里達州隆重舉行，當晚的命名儀式在星辰公主號上最先進的表演場地，公主巨蛋Princess Arena舉行，並邀請旅遊與生活節目主持人Dawn McCoy擔任司儀。荷里活星級夫婦及Pantalones有機龍舌蘭酒創辦人Matthew McConaughey與Camila Alves McConaughey擔任命名嘉賓。而格林美獎得主、著名創作歌手Sheryl Crow亦即席獻唱，當晚更有無人機表演，為典禮劃上完美句號。
星辰公主號現已啟航
星辰公主號為公主郵輪Sphere級別第二艘船，排水量17.5萬噸，可載客約4,300人。首航加勒比海航程已於 2025 年 11 月 7 日啟航，而2026年夏季則開通阿拉斯加內灣航線。
星辰公主號船上精彩亮點
星辰公主號可容納 4,300 名賓客，提供超過1,500間陽台客房，並設Sanctuary Collection尊享區域，打造海上專屬私人空間，此系列配備專屬餐廳及聖殿俱樂部成人專用泳池甲板，以及其他專屬設施，提供海上奢華住宿體驗。
船上提供多達30間精緻餐飲及酒吧選擇，帶來前所未有的名人聯乘合作、以高質素食材入饌的美食佳餚以及多元化的餐飲體驗。
以及一系列的全新娛樂體驗：
- 全球首個海上魔法城堡主題秘密酒吧「Spellbound by Magic Castle」。表演主題將向魔術黃金年代及傳奇魔術師理Richard Valentine Pitchford，人稱偉大的卡迪尼The Great Cardini致敬。揉合精湛幻術、奇幻場景與劇場式氛圍，為賓客打造獨特海上秘密酒吧體驗。
- 兩齣原創歌舞劇「天際之戀」與「魔光奇境」將全球首演。
- 玻璃穹頂空中花園The Dome將舉行全新燭光音樂會系列。賓客可享受美妙燭光氛圍與光影交織的舞台表演，體驗一場難忘音樂饗宴。
- 推出Love Line高端酒品與無酒精系列，嚴選多款葡萄酒與烈酒，包括Pantalones 有機龍舌蘭酒、Liev Schreibe的 Sláinte 愛爾蘭威士忌、Kylie Minogue的無酒精氣泡玫瑰酒、Jason Momoa的 MEILI伏特加及藝術家Romero Britto的 Love 普羅塞克氣泡酒。
- 樓高兩層的蓮花水療中心Lotus Spa可盡情放鬆身心，或在健身中心參加多元課程，享受泳池與水療設施。天空甲板SkyDeck更設有匹克球和籃球場，以及慢跑道、嬉水區和遮蔭休憩區，盡享浩瀚海景。
藍色星期五限時三大禮遇
即日起至 12月8日，賓客亦可購買或升級至 Princess Plus 與 Princess Premier 套裝(包括 Wi-Fi 無線網路、飲品和船員獎勵等)，尊享超值體驗。本次優惠覆蓋熱門航程，包括阿拉斯加、歐洲、日本、澳洲及紐西蘭、加勒比海、巴拿馬運河、墨西哥、夏威夷群島、大溪地、加州海岸、南美洲、南極洲以及世界航線。
立即預訂：請按此