星辰公主號正式啟航 1500+陽台客房/全新娛樂體驗/玻璃穹頂空中花園

公主郵輪旗下最新郵輪星辰公主號(Star Princess)已正式命名！命名儀式由荷里活演員Matthew McConaughey與妻子Camila Alves McConaughey擔任命名嘉賓。兩人同時為Pantalones有機龍舌蘭酒創辦人。當晚格萊美獎得主Sheryl Crow現場獻唱，並有大型無人機燈光表演助慶。

星辰公主號命名儀式於美國佛羅里達州隆重舉行，當晚的命名儀式在星辰公主號上最先進的表演場地，公主巨蛋Princess Arena舉行，並邀請旅遊與生活節目主持人Dawn McCoy擔任司儀。荷里活星級夫婦及Pantalones有機龍舌蘭酒創辦人Matthew McConaughey與Camila Alves McConaughey擔任命名嘉賓。而格林美獎得主、著名創作歌手Sheryl Crow亦即席獻唱，當晚更有無人機表演，為典禮劃上完美句號。