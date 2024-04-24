星野集團OMO5函館7月開幕 函館站5分鐘步程/免費大浴場/免費觀光巴士

北海道又有新酒店！星野集團旗下全新OMO5函館，將於7月6日開幕！距離函館站步行約5分鐘，面對舊城區。酒店內設有大浴場，更提供免費觀光巴士供大家遊歷整個函館。即睇詳情！

函館三面環海，漁場資源豐富，一年四季都能品嚐到新鮮美味的海鮮。自江戶時代末期開港以來，函館一直是日本最重要的國際貿易港口之一。「OMO5函館by星野集團」距離函館站步行約5分鐘，面對舊城區，以「120%函館」為概念，提供前所未有的住宿體驗。

酒店共有12種房型，共245間客房，所有客房均可脫鞋。概念客房的設計與函館市區融為一體，房間的牆上繪有通往函館山的纜車壁畫，盡頭還有可以看到畫著函館夜景的床頭板。室內有海洋色的沙發、映照著函館溫暖街燈的靠墊以及磚塊狀的地毯，在房間裡就像在市區中漫步。 另有「OMO House」，房間設有廚房，可以購買當地美食並在自己的客房內享，適合家庭、團體、以及長期住宿。

此外，飯店還提供「函館免費巡迴巴士」供旅客搭乘，可周遊函館市內的旅遊景點。巴士從OMO5函館出發，大約每小時往返一趟。整條路線連接函館自由市場、灣區、元町公園、函館山纜車、五稜郭，可配合乘車時間遊覽所有景點。

OMO Base是一個功能多樣的公共空間，其中包括全天候咖啡館「OMO Cafe & Bar」，供應以函館為靈感的原創甜點，以及供泡完溫泉後放鬆身心的場所。在戶外露台上可以感受函館海面上漁火蕩漾的美景，還有舒適的營火，為函館之旅增添無盡樂趣。館內大浴場特別使用源泉掛流式溫泉，泉質為強氯化鈉鹽泉（pH 6.8）。泡完溫泉後，可以在OMO Base中一邊喝著浴後飲料，一邊在開放式空間中納涼。 OMO Dining中心設置了以五棱郭為主題的開放式廚房，供應以海鮮為主打的五星級菜色，包括海鮮丼、爐端燒、潮拉麵、壽司和墨魚飯等。一頓豐盛的自助式早餐可以為旅客提供充足的能量，精力充沛地享受旅遊。