春分湯水│春分易惹濕疹？中醫去濕湯水食譜抗敏感

春天天氣潮濕，家中長期開啟抽濕機，不少人更出現敏感症狀，這正正是二十四氣節中「春分」來到的信號。春天有春困，大家身體容易感覺疲倦，有機會減少做運動或者出汗的機會，這時能夠去濕湯水就更加重要，這次請來錢穎儀中醫師分享一下春分的去濕湯水及養生心得。 春分代表陰陽平衡 濕疹或有機會加重 春分與二十四節氣其他春節節氣不同，處於春季時節的正中間。在春分這一天，全球各地的日與夜時間剛剛好平分為各12小時，所以春分的節氣有著「陰陽平衡」的意思。

「由於春分時節天氣慢慢轉暖，雨水相對增多，而且空氣非常潮濕。雖然雨量未必很陰，但是相對濕度非常高，素有濕疹的人士，可能或會因為濕重而令濕疹復發或加重；而脾虛人士亦容易出現濕盛而便溏的問題。」錢中醫說。

二十四節氣中的春分時節容易引起敏感情況，及時「去濕」，讓身體回復平衡，能有助舒緩不適感覺。 坊間所說的春季容易引起的「濕症」，其實是中醫學觀念中其中一種令人體致病的因素。「而根據濕的成因，能分為外濕（即環境、天氣引起的濕氣）和內濕（即因臟腑失調、化濕能力減弱而引起）。濕，又可以因季節、氣候及個人的體質變化，轉化為寒濕、濕熱等。」她解釋道。 無單一方法改變「濕症」 在家亦要出汗助身體去濕 在二十四節氣中，春分養生應重視「陰陽平衡」，「因各人的體質「虛則補之，實則瀉之」，沒有單一的方法。」錢中醫說，針對氣候潮濕方面，去濕可以選擇如粉葛、赤小豆、陳皮、雲苓、薏米、白朮等食材，可以幫助排走一身濕氣。

四神湯粉葛赤小豆湯 湯水方面，她建議大家可以煲煮四神湯跟粉葛赤小豆湯，前者以淮山、芡實、蓮子、茯苓四味中藥，加入豬肚，煲成湯水的食療，這款湯水能健脾化濕，適合脾虛、體質較弱、或寒底的人士飲用，能減輕脾虛胃口差及大便稀爛的情況。後者湯水適合體質壯實、熱底人士飲用，粉葛能解肌生津、清熱利濕，赤小豆能利水消腫，加入鰂魚煲成湯水，有很好的去濕作用。