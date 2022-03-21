一切從被窩開始 春天乍暖還寒兼且令人充滿倦意，原因可能係被鋪中的濕氣所致。IRIS OHYAMA的多功能除蟎暖被乾燥機，利用管道上吹出的熱風，20分鐘去濕氣兼除蟎，更可用於烘鞋除濕、烘乾衣物，是潮濕春季的送爽大使！

IRIS OHYAMA FK-W1 ($728 / YOHO)

除濕空氣淨化一次過 Panasonic的nanoe納米離子除菌淨化技術有效抑制99%病毒及細菌，在日本已經享負盛名，將技術加入到抽濕機之中，更可滲透衣物纖維，去除異味。ECONAVI智慧節能乾衣技術，可以達到每日14公升的抽濕力，同時有效節省能源。特有SUPER alleru-buster抗敏過濾網，抑制過敏原、細菌及霉菌，令居室空氣乾爽又乾淨。

Panasonic F-YCR14H抗敏抽濕機 ($2,958 / YOHO)

草本茶袪濕滋養身心 家居除濕了，身體都一樣要除濕。在傳統中醫學上，體內濕氣減少，身體的負擔也輕了，面對春天出現「春困」問題亦可迎刃而解。萬全堂的保健養生草本茶療禮盒精選不同時令的草本茶飲，幫助身體回復健康好狀態，消滯茶、解肌清熱茶等都可以健脾胃兼養肝，有助排走體內濕氣，身心都自然會更煥發。

保健養生草本茶療禮盒 (1盒10包) ($150 / 萬全堂)