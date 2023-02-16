春夏新衫｜UNIQLO 2023春夏系列 粉調新衫/防曬服/預告推度身訂製西裝

踏入2月中，天氣開始有回暖跡象，又是時候入手春季新衫。UNIQLO日前舉行2023春夏系列預覽會，今季以「The Art of Everyday Life 生活藝術，源於日常」主題，意指日常生活都可找到藝術、美學及創意，令簡單東西變得更美好。現場設有多個場景，展示服飾背後的設計、功能與革新科技。一系列主打新品包括外套、衛衣、恤衫、T恤、褲裝及裙裝，並率先展出於全球首發的INES DE LA FRESSANGE，及UNIQLO and JW ANDERSON設計師聯名系列。

UNIQLO 2023 春夏系列｜春季粉色加入日常服飾 UNIQLO今季加入珊瑚粉、鼠尾草綠、香芋紫等流行配色，將充滿春日朝氣感的色彩加入日常服飾，例如衛衣、T恤、BRA TOP、牛仔褲和休閒長褲。延續去年大熱元素，今季的短身T恤短版設計，令身形比例更好看；可機洗柔軟圓領針織衫採用雪尼爾紗，穿起來特別輕柔，寬鬆款式增添休閒感。另一皇牌單品特級麻質恤衫亦有多款新色登場，100%特級亞麻物料讓穿起來具有柔軟觸感，簡潔大方的設計，單穿或外搭皆可。

UNIQLO 2023 春夏系列｜抗 UV 系列抵擋 90% 紫外線 踏入春季，不少人都開始走到戶外行山、踩單車，今季的抗UV系列是另一重點，系列物料結合創新科技優化處理而成，有效抵擋90%紫外線，可取代要反覆塗抹的防曬，成為「可穿著的防曬霜」。除了連帽外套外，配合同系列的帽子、袖套及太陽眼鏡等配飾，全面防曬。

UNIQLO 2023 春夏系列｜王牌 AIRism 系列 增抗菌除臭功能 春夏季時濕悶熱的天氣令讓人難受，AIRism系列以創新科技研發出超細纖維，不單有清涼觸感，纖維比一般的聚酯纖維更有效地吸收水蒸氣，即便流汗，汗水也能夠被快速吸收及散發。系列的男裝單品更增添具抗菌除臭功能，享受輕爽不黏膩的舒適感。AIRism系列商品更非常多樣，包括T恤、短褲、外套、內衣褲，在夏日保持清爽自在。

UNIQLO 2023 春夏系列｜預告推出度身訂製商務套裝 近年流行把西裝外套、針織衫、襯衫與打褶寬褲作層次穿搭，襯出「正裝休閒風」，今季新品備有多款休閒棉質布料、彈性物料及透氣材質的外套和褲裝，輕鬆搭配運動服、球鞋，便能應付上班、休閒等場合。當中包括令人期待的AirSense單品，採用與東麗共同研發物料，兼具速乾、彈性、輕量功能，可配搭成不同休閒造型。品牌更預告會推出度身訂製商務套裝，打造更稱身的西裝。