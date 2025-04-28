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2025-04-28 11:00:00

春夏祛濕｜濕熱、濕寒 祛濕方法大不同！4種不同濕氣重類型+調理花茶

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春夏祛濕｜濕熱、濕寒 祛濕方法大不同！4種不同濕氣重類型+調理花茶

春夏祛濕｜濕熱、濕寒 祛濕方法大不同！4種不同濕氣重類型+調理花茶

最近天氣潮濕又悶熱，讓人不得不開冷氣，還養成飲冷飲的習慣，再加上環境濕度，令體內濕氣開始積聚，形式濕氣重的問題。但其實不同濕氣重的類型需要使用不同的祛濕方法調理，以下就為大家整理4種不同濕氣重類型及對應的調理花茶，對症下藥才可以有效祛濕！

濕氣重｜濕熱體質

濕熱屬最為常見的濕氣重類型，一般都與環境潮濕及不良飲食習慣有關，容易出現疲倦易怒、皮膚變差、頭髮出油、脷苔發黃、大便黏笠不順等問題。以經常進食刺激及重口味食物人士的情況尤其嚴重，建議除了改變飲食習慣外，還可飲用具清熱解毒及強健脾胃功效的花茶改善體質。

【山楂荷葉茶】

食材：

山楂乾 4片／荷葉 2克lg

茯苓 6粒／陳皮 半片

做法：準備700m清水，加入所有食材煮10分鐘即可飲用。之後可反覆加水煮茶，直至花茶失去味道為止。

經常喜歡吃重口味食物容易形成濕熱體質。 濕熱問題應先改變飲食習慣，宜多吃清淡及營養均衡的食物。 山楂荷葉茶具有清熱解毒及強健脾胃的功效。

濕氣重｜濕寒體質

濕寒體質特別容易在女生身上出現，通常與體內受寒、血氣不順導致多餘水分無法排出體外有關，從而令體內濕氣加劇。除了體內濕氣重時經常出現的大便黏笠問題外，濕寒體質還會有手腳冰冷、怕冷、胃寒等不適，所以應多喝具暖身驅寒作用的花茶來健脾理氣，幫助濕氣順暢地排出體外。

【薑片紅棗茶】

食材：

薑片4片／紅棗 2粒

陳皮1片／丁香茶 2g

做法：準備700m清水，加入所有食材煮10分鐘即可飲用。之後可反覆加水煮茶，直至花茶失去味道為止。

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喜歡飲用凍飲容易令體內受寒，造成濕寒體質。 薑具有暖身驅寒的作用，幫助排寒排濕。 多飲用不但有效祛濕，還可以改善手腳冰冷問題。

濕氣重｜痰濕體質

如果體內的濕熱問題變得嚴重，便會進化成痰濕體質，主要由於脾虛而導致情況加劇，除了有濕熱時的狀況外，最明顯的特徵便是出現肚腩及下肢水腫等身型臃腫的問題，適合飲用強健脾胃、祛濕消腫的花茶改善濕氣問題。

【茯苓淮山茶】

茯苓 8粒／山楂乾5片

淮山 3片／陳皮 1片

做法：準備700m清水，加入所有食材煮10分鐘即可飲用。之後可反覆加水煮茶，直至花茶失去味道為止。

痰濕體質最明顯的特徵便是出現肚腩問題。 下肢水腫同樣是身體對痰濕問題響起的警號。 茯苓淮山茶幫助健脾養胃、祛濕消腫及促進消化。

濕氣重｜上熱下寒

上熱下寒的體質顧名思義便是上身燥熱、下身寒涼，這是因為濕氣導致脾胃淤堵、肝氣郁結，令上身的熱無法中和下身的冷，使上半身出現眼睛乾澀、口腔潰瘍及暗瘡問題，下半身則出現肚痛肚瀉、消化不良、經痛等與體寒相關的不適，需要疏肝理氣、健脾祛濕才有效改善問題。

 【玫瑰胎菊茶】

玫瑰花乾 5朵／胎菊 10粒

陳皮 1片／桑葚 6粒／杞子 適量

做法：

1.將80度的熱水倒進放入所有食材的杯中沖泡。

2.燜焗5分鐘後灑上適量杞子即可飲用。

3.之後可反覆加水煮茶，直至花茶失去味道為止。

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如果眼睛乾澀和消化不良的問題同時出現，有機會是上熱下寒類型的濕氣重體現。 玫瑰胎菊茶有效疏肝理氣、健脾祛濕。 注意不要使用過熱的水，避免破壞桑葚的營養價值。

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