春夏祛濕｜濕熱、濕寒 祛濕方法大不同！4種不同濕氣重類型+調理花茶

最近天氣潮濕又悶熱，讓人不得不開冷氣，還養成飲冷飲的習慣，再加上環境濕度，令體內濕氣開始積聚，形式濕氣重的問題。但其實不同濕氣重的類型需要使用不同的祛濕方法調理，以下就為大家整理4種不同濕氣重類型及對應的調理花茶，對症下藥才可以有效祛濕！
濕氣重｜濕熱體質
濕熱屬最為常見的濕氣重類型，一般都與環境潮濕及不良飲食習慣有關，容易出現疲倦易怒、皮膚變差、頭髮出油、脷苔發黃、大便黏笠不順等問題。以經常進食刺激及重口味食物人士的情況尤其嚴重，建議除了改變飲食習慣外，還可飲用具清熱解毒及強健脾胃功效的花茶改善體質。
【山楂荷葉茶】
食材：
山楂乾 4片／荷葉 2克lg
茯苓 6粒／陳皮 半片
做法：準備700m清水，加入所有食材煮10分鐘即可飲用。之後可反覆加水煮茶，直至花茶失去味道為止。
濕氣重｜濕寒體質
濕寒體質特別容易在女生身上出現，通常與體內受寒、血氣不順導致多餘水分無法排出體外有關，從而令體內濕氣加劇。除了體內濕氣重時經常出現的大便黏笠問題外，濕寒體質還會有手腳冰冷、怕冷、胃寒等不適，所以應多喝具暖身驅寒作用的花茶來健脾理氣，幫助濕氣順暢地排出體外。
【薑片紅棗茶】
食材：
薑片4片／紅棗 2粒
陳皮1片／丁香茶 2g
做法：準備700m清水，加入所有食材煮10分鐘即可飲用。之後可反覆加水煮茶，直至花茶失去味道為止。
濕氣重｜痰濕體質
如果體內的濕熱問題變得嚴重，便會進化成痰濕體質，主要由於脾虛而導致情況加劇，除了有濕熱時的狀況外，最明顯的特徵便是出現肚腩及下肢水腫等身型臃腫的問題，適合飲用強健脾胃、祛濕消腫的花茶改善濕氣問題。
【茯苓淮山茶】
茯苓 8粒／山楂乾5片
淮山 3片／陳皮 1片
做法：準備700m清水，加入所有食材煮10分鐘即可飲用。之後可反覆加水煮茶，直至花茶失去味道為止。
濕氣重｜上熱下寒
上熱下寒的體質顧名思義便是上身燥熱、下身寒涼，這是因為濕氣導致脾胃淤堵、肝氣郁結，令上身的熱無法中和下身的冷，使上半身出現眼睛乾澀、口腔潰瘍及暗瘡問題，下半身則出現肚痛肚瀉、消化不良、經痛等與體寒相關的不適，需要疏肝理氣、健脾祛濕才有效改善問題。
【玫瑰胎菊茶】
玫瑰花乾 5朵／胎菊 10粒
陳皮 1片／桑葚 6粒／杞子 適量
做法：
1.將80度的熱水倒進放入所有食材的杯中沖泡。
2.燜焗5分鐘後灑上適量杞子即可飲用。
3.之後可反覆加水煮茶，直至花茶失去味道為止。