春夏祛濕｜濕熱、濕寒 祛濕方法大不同！4種不同濕氣重類型+調理花茶

最近天氣潮濕又悶熱，讓人不得不開冷氣，還養成飲冷飲的習慣，再加上環境濕度，令體內濕氣開始積聚，形式濕氣重的問題。但其實不同濕氣重的類型需要使用不同的祛濕方法調理，以下就為大家整理4種不同濕氣重類型及對應的調理花茶，對症下藥才可以有效祛濕！

濕氣重｜濕熱體質

濕熱屬最為常見的濕氣重類型，一般都與環境潮濕及不良飲食習慣有關，容易出現疲倦易怒、皮膚變差、頭髮出油、脷苔發黃、大便黏笠不順等問題。以經常進食刺激及重口味食物人士的情況尤其嚴重，建議除了改變飲食習慣外，還可飲用具清熱解毒及強健脾胃功效的花茶改善體質。

【山楂荷葉茶】

食材：

山楂乾 4片／荷葉 2克lg

茯苓 6粒／陳皮 半片

做法：準備700m清水，加入所有食材煮10分鐘即可飲用。之後可反覆加水煮茶，直至花茶失去味道為止。