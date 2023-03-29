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2023-03-29 17:10:00

春夏限量｜Glampalm花卉色造型髮夾 可選11段溫度/專利發熱板護髮及減少褪色

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春夏限量｜Glampalm花卉色造型髮夾 可選11段溫度/專利發熱板護髮及減少褪色

春夏限量｜Glampalm花卉色造型髮夾 可選11段溫度/專利發熱板護髮及減少褪色

不少女生都有使用髮夾的習慣，來自韓國的美髮工具品牌Glampalm近年來港，品牌的一大賣點，是採用來自韓國的原石製作陶瓷塗層發熱板，可保護髮絲強韌水潤，更備有11段恆溫溫度，適合不同髮質，更可以減少髮絲折斷及褪色。近日Glampalm為王牌的GP201T造型夾推出3款春日限量的花卉顏色，充滿春日氣息。

Glampalm為王牌的GP201T造型夾推出3款春日限量的花卉顏色。

Glampalm為王牌的GP201T造型夾推出3款春日限量的花卉顏色。

11段可自由調校溫度及智能恆溫技術

造型髮夾方便易用，不過筆者就曾經因為溫度太熱而導致夾斷頭髮，令頭頂位置長期出現不長不短的「毛毛」；而漂染過後用高溫髮夾，都有可能出現甩色及傷髮等問題。在韓國製造的Glampalm是首家採用溫度感測功能的造型夾公司，造型夾溫度設有可調節式恆溫系統，造型夾溫度介乎100200度，每段10度，共有11段恆溫溫度，在溫度的靈活程度已跑贏市面不少髮夾。

另外，發熱板加熱時會同時產生遠紅外線及負離子物質，令夾髮過程保持所選溫度，髮尾也能充分受熱，不會出現尾段受熱不平均的情況。以上功能正好令不同程度的漂、染、燙、粗、幼髮質，都可選用不同溫度，達致不傷髮及保持髮色的功效。

GP201T造型夾溫度介乎100至200度，每段10度，共有11段恆溫溫度。

GP201T造型夾溫度介乎100至200度，每段10度，共有11段恆溫溫度。

專利Healing Stone陶瓷塗層

品牌的另一賣點是採用專利Healing Stone陶瓷塗層的發熱板，加入只有在韓國深山原石礦物質，令夾髮過程中更保護髮質，不會對頭髮的輪狀表層造成傷害。此外，Healing Stone於加熱時產生遠紅外線及負離子物質，能夠讓頭髮變得柔軟順直，令髮絲保持強韌、水潤及光澤的效果。

品牌採用專利Healing Stone陶瓷塗層的發熱板，加入只有在韓國深山原石礦物質，夾髮過程中更保護髮質。

品牌採用專利Healing Stone陶瓷塗層的發熱板，加入只有在韓國深山原石礦物質，夾髮過程中更保護髮質。

王牌造型夾推出 3款限量花卉色

Glampalm今季為王牌造型夾GP201T換上繽紛色調，推出3款限量花卉顏色，包括雪白櫻花粉(GP201T Cherry Blossom)、向日葵黃(GP201T Sunflower)以及晨曦梅紅(GP201T Peony)

 

GP201T Cherry Blossom 雪白櫻花粉

純潔白色配上少女粉紅，造型時的每一下轉動，就有如櫻花飄落時的浪漫景致，直捲造型都充滿自然浪漫美。

 

GP201T Cherry Blossom 雪白櫻花粉 GP201T Cherry Blossom 雪白櫻花粉

GP201T Sunflower 向日葵

燦爛的黃色向日葵，給人一種陽光般溫暖的自信，為造型夾添上滿滿活力。

GP201T Sunflower 向日葵 GP201T Sunflower 向日葵

GP201T Peony 牡丹

牡丹花素有「百花之王」的美譽，梅紅色設計充滿春日氣息。

GP201T Peony 牡丹 GP201T Peony ​​​​​​​牡丹

Glampalm The Power of Colors GP201T 專業造型護色套裝

Glampalm GP201T還推出3款優惠套裝，每款GP201T專業造型夾(限量新色：雪白櫻花粉/向日葵黃/晨曦梅紅)均附送方型梳($240)及防塵隔熱袋 ($250)，在打造理想髮型時更得心應手。

Glampalm The Power of Colors GP201T 專業造型護色套裝 $1,880 (價值$2,370) Glampalm The Power of Colors GP201T 專業造型護色套裝 $1,880 (價值$2,370) Glampalm The Power of Colors GP201T 專業造型護色套裝 $1,880 (價值$2,370)
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