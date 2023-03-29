春夏限量｜Glampalm花卉色造型髮夾 可選11段溫度/專利發熱板護髮及減少褪色

不少女生都有使用髮夾的習慣，來自韓國的美髮工具品牌Glampalm近年來港，品牌的一大賣點，是採用來自韓國的原石製作陶瓷塗層發熱板，可保護髮絲強韌水潤，更備有11段恆溫溫度，適合不同髮質，更可以減少髮絲折斷及褪色。近日Glampalm為王牌的GP201T造型夾推出3款春日限量的花卉顏色，充滿春日氣息。

11 段可自由調校溫度及智能恆溫技術

造型髮夾方便易用，不過筆者就曾經因為溫度太熱而導致夾斷頭髮，令頭頂位置長期出現不長不短的「毛毛」；而漂染過後用高溫髮夾，都有可能出現甩色及傷髮等問題。在韓國製造的Glampalm是首家採用溫度感測功能的造型夾公司，造型夾溫度設有可調節式恆溫系統，造型夾溫度介乎100至200度，每段10度，共有11段恆溫溫度，在溫度的靈活程度已跑贏市面不少髮夾。

另外，發熱板加熱時會同時產生遠紅外線及負離子物質，令夾髮過程保持所選溫度，髮尾也能充分受熱，不會出現尾段受熱不平均的情況。以上功能正好令不同程度的漂、染、燙、粗、幼髮質，都可選用不同溫度，達致不傷髮及保持髮色的功效。