春夏限量｜Glampalm花卉色造型髮夾 可選11段溫度/專利發熱板護髮及減少褪色

不少女生都有使用髮夾的習慣，來自韓國的美髮工具品牌Glampalm近年來港，品牌的一大賣點，是採用來自韓國的原石製作陶瓷塗層發熱板，可保護髮絲強韌水潤，更備有11段恆溫溫度，適合不同髮質，更可以減少髮絲折斷及褪色。近日Glampalm為王牌的GP201T造型夾推出3款春日限量的花卉顏色，充滿春日氣息。
11段可自由調校溫度及智能恆溫技術
造型髮夾方便易用，不過筆者就曾經因為溫度太熱而導致夾斷頭髮，令頭頂位置長期出現不長不短的「毛毛」；而漂染過後用高溫髮夾，都有可能出現甩色及傷髮等問題。在韓國製造的Glampalm是首家採用溫度感測功能的造型夾公司，造型夾溫度設有可調節式恆溫系統，造型夾溫度介乎100至200度，每段10度，共有11段恆溫溫度，在溫度的靈活程度已跑贏市面不少髮夾。
另外，發熱板加熱時會同時產生遠紅外線及負離子物質，令夾髮過程保持所選溫度，髮尾也能充分受熱，不會出現尾段受熱不平均的情況。以上功能正好令不同程度的漂、染、燙、粗、幼髮質，都可選用不同溫度，達致不傷髮及保持髮色的功效。
專利Healing Stone陶瓷塗層
品牌的另一賣點是採用專利Healing Stone陶瓷塗層的發熱板，加入只有在韓國深山原石礦物質，令夾髮過程中更保護髮質，不會對頭髮的輪狀表層造成傷害。此外，Healing Stone於加熱時產生遠紅外線及負離子物質，能夠讓頭髮變得柔軟順直，令髮絲保持強韌、水潤及光澤的效果。
王牌造型夾推出 3款限量花卉色
Glampalm今季為王牌造型夾GP201T換上繽紛色調，推出3款限量花卉顏色，包括雪白櫻花粉(GP201T Cherry Blossom)、向日葵黃(GP201T Sunflower)以及晨曦梅紅(GP201T Peony)。
GP201T Cherry Blossom 雪白櫻花粉
純潔白色配上少女粉紅，造型時的每一下轉動，就有如櫻花飄落時的浪漫景致，直捲造型都充滿自然浪漫美。
GP201T Sunflower 向日葵
燦爛的黃色向日葵，給人一種陽光般溫暖的自信，為造型夾添上滿滿活力。
GP201T Peony 牡丹
牡丹花素有「百花之王」的美譽，梅紅色設計充滿春日氣息。
Glampalm The Power of Colors GP201T 專業造型護色套裝
Glampalm GP201T還推出3款優惠套裝，每款GP201T專業造型夾(限量新色：雪白櫻花粉/向日葵黃/晨曦梅紅)均附送方型梳($240)及防塵隔熱袋 ($250)，在打造理想髮型時更得心應手。