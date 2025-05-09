春夏香水2025｜JIL SANDER首個高級香氛系列、Jo Malone London 仲夏海嶼之香、MFK童年回憶

香水2025｜香氣，總能低調地展現一個人的氣質與品味，當某人離開房間後，獨特的氣息依然留存，這種無形的存在感，綻放出含蓄而強大的個人魅力。各大品牌的香水在春夏之交陸續登場，來看看你找不找到自己的專屬香水。 春夏香水 2025 ｜ JIL SANDER Olfactory Series 1 系列 JIL SANDER 推出首個高級香氛系列：Olfactory Series 1系列，無論在香調還是瓶身設計，都走簡約俐落路線。系列融合植物學與現代科技，調配出6款呼應品牌極簡主義的中性香氛，包括清新綠意的Leaf、平和木質的Miel、煙燻皮革的Black Tea、大地氣息的Earth、花香琥珀調的Coffea，以及煙燻木調Smoke。 系列以3大天然成分為基礎，結合鮮明的醛香 (aldehydes) 、以回收碳排放物製成的酒精和水，當中醛香讓香水突出主要香調，亦可與其他成分和諧交融，令每種天然成分也適當地展示其特色和嶄新的演繹方式。

春夏香水2025｜JIL SANDER Olfactory Series 1系列 $1,940/100ml、$2,430/200ml

春夏香水2025｜Jo Malone London 全新仲夏海嶼系列 春夏香水 2025 ｜ Jo Malone London 全新仲夏海嶼系列 夏日將至，Jo Malone London以「世界最美天堂島國」——塞席爾為靈感，推出兩款香水，這座未經雕琢的古老非洲島國是印度洋三大明珠之一，由超過一百個大大小小的珊瑚礁與花崗岩島嶼組成，融合英法、歐陸與非洲本土文化，塞席爾獨一無二的海椰子（Coco de Mer）有著獨特巨大的豐腴形態，如雕塑般充滿線條感，激發起調香師的靈感，創作出充滿海島度假情懷的全新清新陽光芳香。

春夏香水 2025 ｜ Jo Malone London Beach Blossom Cologne 仲夏海嶼古龍水 仲夏海嶼古龍水展現清新明亮的陽光香氣：沉醉於明媚耀眼的熱帶陽光中，微風中吹來椰子水的清新變奏，與閃爍淨澈的青檸和薄荷相遇，包圍在零陵香豆的誘惑之中。簡約純白瓶蓋配上漸變棕色瓶身設計，象徵著柔軟細沙與澄澈海水的色調。

春夏香水2025｜Jo Malone London Beach Blossom Cologne 仲夏海嶼古龍水 $950/50ml、$1,405/100ml

春夏香水 2025 ｜ Jo Malone London Frangipani Flower Cologne 雞蛋花古龍水 別於耳鬢髮間的雞蛋花，滿滿都是海島假期的經典回憶。和煦陽光輕柔照拂著雞蛋花與茉莉的潔白花瓣，海風飄送著清新醒神的檸檬初調，穿透柔和明媚的清新花香，交織絲絲融化奶油香氣般的檀香氣息，宛若充滿度假情懷的白碎花裙擺，輕鬆愉悅，溫暖甜美。

春夏香水2025｜Jo Malone London Frangipani Flower Cologne 雞蛋花古龍水$670/30ml、$1,405/100ml

春夏香水 2025 ｜ Maison Francis Kurkdjian Kurky 淡香精 「所有的大人都曾經是小孩……但只有少數人記得這一點。」香水以創辦人Francis Kurkdjian 小時候的別名「Kurky」命名，鼓勵大家以小孩的視角體驗生活，喚醒內心深處的那份無憂無慮與熱情。帶有糖果香味的香氛，卻又不過於果香四溢或美食調——恰到好處地令人垂涎欲滴。甜美誘人的「奶油水果糖」香調，彷彿打開一盒香氣撲鼻的繽紛糖果，麝香與淡淡的香草香跡如同潔淨肌膚的餘韻，令人倍感安心，喚醒每個人心底最純真的快樂。

春夏香水 2025 ｜ Aesop 「詠香水」 Aurner 這款花香調的香氛，沒有傳統的粉嫩果香、甜美濃郁的花香，而是木質花香，香水突破地以白木蘭葉、羅馬洋甘菊及雪松木之心為核心，帶來芳香草本感的花香，細膩地勾勒出迷人的香氛輪廓。詠香水特別選用「白木蘭葉」，不同於常見的花瓣氣息，為香氣注入細膩層次感，也成為男女都可使用的香氣。

春夏香水 2025 ｜ Issey Miyake 海洋氣息 Issey Miyake兩款新作：L’Eau d’Issey Intense 淡香精及 L’Eau d’Issey pour Homme 淡香精。靈感源自浩瀚海洋，探索大海無限的力量與神秘的一面。 女香的水生花香調，香氛靈魂源自大洋海神草的氣息，這種水生植物綿延成片，在40米深的海底形成廣闊神秘的海洋草原。為重現這片奇幻氣息，調香師將水生、草本與花卉香氣交織，打造層次豐富、充滿生機的氣息，並以依蘭依蘭精華與大馬士革玫瑰的純香，增添深度感，最後再由100%天然的香草包覆，綻放溫暖而感性的尾韻。 而男香的前調以100%天然四川胡椒精華，開啟爆發力十足的篇章，隨後海洋氣息在檸檬精華下被喚醒，基調則由冷暖交錯的冷杉香脂和雪松木香調組成，賦予深邃且優雅的木質氛圍。

春夏香水2025｜Issey Miyake L’EAU D’ISSEY INTENSE 淡香精 $690/30ml、$970/50ml、$1,360/100ml 及 L’EAU D’ISSEY POUR HOMME 淡香精 $750/30ml、$1,050/125ml

春夏香水 2025 ｜ BVLGARI 大吉嶺茶香香水 品牌的大吉嶺茶香男士淡香水( Pour Homme Eau de Toilette)於1995年誕生，作為品牌首款男士香水，香水獲得男性與女性顧客的青睞，揭開了品牌香氛的嶄新篇章。該系列再度升級，全新推出大吉嶺茶香男士香水(BVLGARI Pour Homme Eau de Parfum)，續寫香氛傳奇。大吉嶺茶香調的馥鬱香氣，以其生機勃勃的活力，為柔和的麝香基調增添一抹清新。 全新大吉嶺茶香沐浴露靈感源自香水的標誌性氣息，蘊含大吉嶺茶香調，加上癒創木精華和麝香，輕柔呵護芬芳肌膚，帶來清新宜人的舒適感受。

春夏香水 2025 ｜ KAYALI Fleur Majesty Rose Royale 31 香 ⽔ 香⽔以玫瑰作主要香調，它常被稱為「花之皇后」，為香⽔展現浪漫且永恆氣息，同時加入清新的綠梨和甜美的桃子，以及細緻的粉色牡丹、紫羅蘭木和紫色麝香，營造出感性且強烈的香氣。

春夏香水2025｜KAYALI Fleur Majesty Rose Royale 31香⽔ $249/10ml、$950/50ml、$1,260/100ml