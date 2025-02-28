春天除霉指南 保持家居乾爽無霉味

隨著春季氣溫回升，香港的高濕度環境讓空氣中的水分更容易在牆壁、天花板和家具表面凝結，為霉菌生長提供理想條件。特別是浴室、廚房、衣櫃和窗邊等濕氣較重的地方，最容易出現霉斑與霉味。以下幾種實用的方法，能幫助你有效清除霉菌，維持家居清新舒適。 1.白醋+梳打粉清潔法

白醋具有天然的殺菌和抗菌作用，能有效去除霉菌。可將白醋噴灑在發霉處，靜置 10至15 分鐘後用布擦拭。如果霉菌較頑固，可混合梳打粉製成糊狀，塗抹後再擦拭。

2.漂白水去霉法

如果霉菌範圍較大，可用 1:10 比例的漂白水與水混合，再用抹布或噴瓶塗抹在霉菌處，靜置 15至20 分鐘後擦掉。但需確保空氣流通，避免吸入過多化學氣體。 3.酒精殺菌法

使用 75% 酒精噴灑發霉區域，靜置幾分鐘後擦拭，可有效消毒和防止霉菌再次滋生。適用於木質家具和皮革製品。 4.除濕機&空氣循環

使用除濕機將室內濕度保持在 50% 以下，能大大降低霉菌生長的機率。亦可搭配電風扇或抽風機，加強空氣流動，避免潮氣積聚。 5.活性炭 & 除濕盒

可在衣櫃、鞋櫃、床底等密閉空間放置活性炭、除濕包或矽膠乾燥劑，以減少濕氣。記得定期更換，確保吸濕效果。

如何長期保持乾爽？ 要讓家居環境維持乾爽，最重要的是保持空氣流通，經常開窗讓空氣流動，避免濕氣滯留。此外，可以使用防霉噴霧，在容易發霉的牆面或家具上噴灑，形成保護層，有效降低霉菌滋生的可能性。定期清潔也是關鍵，每週用乾布擦拭容易積水的角落，防止濕氣累積，減少霉菌孳生的機會。擺放家具時，也需注意與牆壁保持5至10厘米的距離，確保空氣流通，避免水氣滯留在縫隙間。如果需要在室內晾曬衣物，則應開啟除濕機或電風扇，加快乾燥速度，防止濕氣長時間滯留在室內。