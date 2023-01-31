春妝2023｜NARS限量版Orgasm系列 純慾粉紅包裝眼影/胭脂/彩妝膏/套裝

NARS的創辦人兼創意總監François Nars，在1999年推出名為Orgasm(高潮)的胭脂，以細緻金色珠光蜜桃粉紅色調，為臉頰帶來自然的「高潮紅暈」，被喻為「全世界最性感的腮紅」。NARS今年2月為Orgasm系列，換上純品無害的粉紅包裝，與令人臉紅耳赤的高潮彩妝相映成趣，展現不一樣的純慾系sexy cute。

限量版Orgasm系列備有九色眼影盤，塑造魅惑迷人雙眸，配上四色胭脂組合，展現面紅心跳的亮澤色彩，加上多功能彩妝膏The Multiple打造無盡創意妝容，令高潮彩妝更刺激。品牌更同時推出套裝，讓大家一次過試勻高潮產品。