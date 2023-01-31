春妝2023｜NARS限量版Orgasm系列 純慾粉紅包裝眼影/胭脂/彩妝膏/套裝

NARS的創辦人兼創意總監François Nars，在1999年推出名為Orgasm(高潮)的胭脂，以細緻金色珠光蜜桃粉紅色調，為臉頰帶來自然的「高潮紅暈」，被喻為「全世界最性感的腮紅」。NARS今年2月為Orgasm系列，換上純品無害的粉紅包裝，與令人臉紅耳赤的高潮彩妝相映成趣，展現不一樣的純慾系sexy cute。
限量版Orgasm系列備有九色眼影盤，塑造魅惑迷人雙眸，配上四色胭脂組合，展現面紅心跳的亮澤色彩，加上多功能彩妝膏The Multiple打造無盡創意妝容，令高潮彩妝更刺激。品牌更同時推出套裝，讓大家一次過試勻高潮產品。
NARS 2023限量版Orgasm系列｜ORGASM RISING EYESHADOW PALETTE 眼影組合
九色的眼影組合齊集霧面、緞面和閃爍質感，純眼影顏料懸浮在創新液體結合系統中，只需輕輕一抹即可打造豐富、高度濃郁的色彩眼妝。最具標誌性的細緻金色珠光蜜桃粉紅色調Orgasm，加上專業調配的一眾暖色調，讓每個人隨心所欲打造魅惑眼妝。
NARS 2023限量版Orgasm系列｜ORGASM FOUR PLAY BLUSH QUAD 四色胭脂組合
四色胭脂包括暢銷的細緻金色珠光蜜桃粉紅色Orgasm，加上能增加立體感的深色粉調和讓雙頰閃耀的金色閃亮高，齊集塑造迷人氣色、立體光影及深邃輪廓所需效果。加上Light Reflecting Blush配方，可反射光線顯示最真實顏色，塑造令人面紅心跳的光彩。
NARS 2023限量版Orgasm系列｜THE MULTIPLE多功能彩妝膏 $380
多功能彩妝膏The Multiple能輕易掃出誘惑妝感。除了暢銷的Orgasm色調，同時亦推出了全新暖調的玫瑰古銅色Orgasm Rush。彩妝膏採用了不會出錯的膏狀粉狀配方，可塗抹於眼部、臉頰、唇部和身體上，打造輕盈清爽的透明自然妝容。
NARS 2023限量版Orgasm系列｜ORGASM THRILLS LIP & CHEEK SET 唇頰掃具套裝 $420
組合囊括打造自然光彩所需的一切。貨裝Afterglow護唇膏，不單使雙唇平滑柔軟，更有效鎖緊雙唇底層水分，散發細緻光澤，為雙唇染上誘人色彩。迷你胭脂和迷你胭脂掃，則為臉頰帶來專業自然紅暈色彩。
NARS 2023限量版Orgasm系列｜MINI ORGASM BLUSH & LIP DUO 迷你唇頰套裝
以屢獲殊榮的ORGASM為主題的套裝，一次擁有必備王牌。套裝包括迷你胭脂，帶來超自然細緻和絲滑的臉頰色彩，配上迷你Afterglow悅光唇彩，柔軟閃耀的唇彩配方，輕輕一抹即時緊貼雙唇，打造誘人鏡面光感唇妝。