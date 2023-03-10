春季皮膚也發霉？3大初春皮膚問題及解決方案

春回大地，天氣逐漸回暖，萬象更新，但也好可能帶來一系列的皮膚問題。隨著氣候的變化、花粉增加和陽光曝曬，自然會衍生過敏、皮膚乾燥和暗瘡爆發等問題。這次讓我們看看如何為春季皮膚問題做好準備。 過敏 過敏是春季常見的問題。特別是植物和花朵盛放時，釋放的花粉可能會引起過敏反應，同時溫差的變化也引起症狀，包括皮膚紅腫、發癢和腫脹等。 要舒緩這些症狀，服用抗組織胺藥物可以幫助減輕發炎和緩解痕癢感。同時可以穿著輕薄的衣服遮蓋肌膚，避免花粉和涼風直接接觸皮膚，也可以避免在高花粉時間外出。

暗瘡爆發 對於有暗瘡煩惱的朋友來說，春季也是非常具挑戰性的時期。隨著天氣變暖，皮膚會產生更多油脂，阻塞毛孔而導致暗瘡爆發。為預防暗瘡問題更嚴重，要維持穩定的護膚程序，包括溫和的清潔，可加入含溫和水楊酸的產品，控制油脂分泌。另外，保濕產品應改以清爽為主，太滋潤油膩會造成毛孔阻塞。 真菌、細菌感染 春天天氣潮濕讓浴室和牆壁發霉，也容易讓皮膚「發霉」產生黴菌感染問題。 細菌、真菌滋生，令皮膚病的機率增加，例如皮膚癬、疱疹。若出現皮膚問題必定要立即求醫，要預防感染問題，可以抽濕機保持室內空氣清爽，以及勤加清潔衣物及生活環境。

在春季常見的大皮膚問題上，中國傳統蠻為春季是肝臟和膽囊的季節，因此保護這些器官能有助皮膚更健康： 溫和飲食 在春季時飲食清淡、易消化的食物，以減輕肝臟和膽囊的負擔，包括綠色蔬菜、薑、白色肉類和魚類等。