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2023-03-10 14:30:00

春季皮膚也發霉？3大初春皮膚問題及解決方案

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春季皮膚也發霉？3大初春皮膚問題及解決方案

春季皮膚也發霉？3大初春皮膚問題及解決方案

春回大地，天氣逐漸回暖，萬象更新，但也好可能帶來一系列的皮膚問題。隨著氣候的變化、花粉增加和陽光曝曬，自然會衍生過敏、皮膚乾燥和暗瘡爆發等問題。這次讓我們看看如何為春季皮膚問題做好準備。

過敏

過敏是春季常見的問題。特別是植物和花朵盛放時，釋放的花粉可能會引起過敏反應，同時溫差的變化也引起症狀，包括皮膚紅腫、發癢和腫脹等。 要舒緩這些症狀，服用抗組織胺藥物可以幫助減輕發炎和緩解痕癢感。同時可以穿著輕薄的衣服遮蓋肌膚，避免花粉和涼風直接接觸皮膚，也可以避免在高花粉時間外出。

暗瘡爆發

對於有暗瘡煩惱的朋友來說，春季也是非常具挑戰性的時期。隨著天氣變暖，皮膚會產生更多油脂，阻塞毛孔而導致暗瘡爆發。為預防暗瘡問題更嚴重，要維持穩定的護膚程序，包括溫和的清潔，可加入含溫和水楊酸的產品，控制油脂分泌。另外，保濕產品應改以清爽為主，太滋潤油膩會造成毛孔阻塞。

真菌、細菌感染

春天天氣潮濕讓浴室和牆壁發霉，也容易讓皮膚「發霉」產生黴菌感染問題。 細菌、真菌滋生，令皮膚病的機率增加，例如皮膚癬、疱疹。若出現皮膚問題必定要立即求醫，要預防感染問題，可以抽濕機保持室內空氣清爽，以及勤加清潔衣物及生活環境。

在春季常見的大皮膚問題上，中國傳統蠻為春季是肝臟和膽囊的季節，因此保護這些器官能有助皮膚更健康：

溫和飲食

在春季時飲食清淡、易消化的食物，以減輕肝臟和膽囊的負擔，包括綠色蔬菜、薑、白色肉類和魚類等。

調節情緒

中醫認為肝臟與情緒密切相關，所以保持積極的情緒和減少壓力對皮膚健康非常有幫助，。人們也可以配合瑜伽、冥想或芳香療法等活動來調節情緒。

中醫治療

問題較嚴重的朋友透過針灸和中藥作調理，促進身體的自然治癒能力，幫助解決春季皮膚問題。

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人。

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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